سفری به لوکیشن‌های معروف جیمز باند در سوئیس، ایتالیا و اسکاتلند. از سد ورزاسکا تا هتل پالیو دی سیه‌نا، مقاصدی که پیش از فیلم جدید در سال ۲۰۲۸ قابل بازدید هستند.

انتخاب لوکیشن‌های فیلم‌برداری جیمز باند هم‌زمان الهام‌بخش و امن است. در طول ۲۵ فیلم رسمی، مارتینی تکان‌داده‌شده نه هم‌خورده در خدمت سرویس مخفی اعلیحضرت بوده است. پیش از آنکه اصطلاح ست‌جتینگ وارد فرهنگ لغت شود، این فیلم‌ها سفرهای زیادی را الهام بخشیده‌اند. زیارتگاه‌های لوکیشن‌گردی شامل خاو فینگ کان در تایلند و تاج لیک پالیس در اودایپور است.

جاده گلن اِتیو و نمادهای اسکاتلند

جاده گلن اِتیو در فیلم اسکای‌فال دیده می‌شود. زمانی که مامور مخفی و ام در راه خانه خانوادگی باند هستند. این مکان به‌دلیل مناظر دراماتیکش انتخاب محبوب فیلم‌سازان بوده است. چندین فیلم جیمز باند از جمله دنیا کافی نیست در سال ۱۹۹۹ در آن‌جا صحنه ثبت کرده‌اند. جاسوسی که دوستم داشت در سال ۱۹۷۷ و از روسیه با عشق در سال ۱۹۶۳ نیز در اینجا بوده‌اند.

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شاید به‌یادماندنی‌ترین صحنه‌ها مربوط به اسکای‌فال باشد. در این نما، قهرمان عبوس و خودروی آستون‌مارتین دی‌بی۵ او در برابر کوه بوخل اِتیو مور قرار دارند. این تصویر نمادین طی سال‌ها بارها بازآفرینی شده است. پیش از آنکه پتینسون در سال ۲۰۲۸ برای نخستین بار در تاریخ ۰۰۷ در خدمت پادشاه قرار گیرد، این مکان‌ها شاخص‌ترین لوکیشن‌ها هستند.

گردنه فورکا و سد ورزاسکا در سوئیس

مجموعه فیلم گلدفینگر در سال ۱۹۶۴ به تعقیب‌و‌گریزهای خودرویی‌اش مشهور است. جیمز باند شان کانری در این‌جا در جاده‌های پیچ‌درپیچ به‌دنبال شرور می‌رود. رانندگانی که از این مسیر عبور می‌کنند می‌توانند در جیمز باند‌اشتراسه توقف کنند. این مکان چشم‌اندازی بر تمام پیچ‌وخم‌های جاده دارد.

صحنه‌های آغازین چشم طلایی در سال ۱۹۹۵ به‌ویژه مشهورند. این فیلم آغاز حضور پیرس برازنان در نقش شخصیت مشهور جهان ایان فلمینگ را رقم می‌زند. باند با بانجی‌جامپینگ از بالای سد ورزاسکا به پایگاه مخفی زیر آن نفوذ می‌کند. این سد ۲۲۰ متر ارتفاع دارد و برای عموم باز است. اگر شجاع باشید، می‌توانید خودتان هم بانجی‌جامپینگ کنید.

پالیو دی سیه‌نا و هتل کالا دی وولپه در ایتالیا

ایتالیا نیز در فیلم‌های متعدد باند حضور دارد. دومین حضور کریگ در ذره‌ای آرامش که در سال ۲۰۰۸ بود، در سیه‌نا فیلمبرداری شد. رژه روز مردگان در مکزیکوسیتی بر اساس صحنه‌های اسپکتر در سال ۲۰۱۵ طراحی شده است. در سیه‌نا، کریگ به‌دنبال میچل نفوذی گروه کوانتوم روی پشت‌بام‌ها می‌دود. از کلیسای جامع سیه‌نا منظره‌ای مشابه بر سقف‌های سفالی آجری شهر دارید.

هتل کالا دی وولپه در ساردینیا سال‌هاست پذیرای مهمانان مشهور است. راجر مور در جاسوسی که دوستم داشت در سال ۱۹۷۷ در این‌جا چک‌این کرد. سوئیت آن‌ها در واقع بار هتل بود که بعدها به رستوران ژاپنی ماتسوهیسا تبدیل شد. در ماه‌های تابستان می‌توانید در این‌جا همراه با غذاهای سرآشپز نوبو، یک ماتسوتینی بنوشید. این گونه‌ای تازه از مارتینی کلاسیک با پاسیون‌فروت و یوزو است.

هتل پالیسیو اِشتوریل و گرند‌هتل پوپ در اروپا

هتل پالیسیو اِشتوریل در کشکایش دو پیوند با مجموعه دارد. تنها حضور جورج لِیزِنبی در در خدمت سرویس مخفی اعلیحضرت در همین هتل بود. پیشخدمت ۱۸ ساله ژوزه دیوگو هنوز هم در این‌جا کار می‌کند. ایان فلمینگ در سال ۱۹۴۱ در این هتل اقامت داشت. دفتر ثبت‌نامی او اکنون در گالری سلطنتی هتل به نمایش درآمده است.

نسخه بازراه‌اندازی‌شده کازینو رویال در سال ۲۰۰۶ ظاهرا در هتل اسپلندید در مونته‌نگرو می‌گذرد. اما هتل جانشین آن، گرند‌هتل پوپ، در چکیا قرار دارد. نزدیک آن، اسپا کایزرباد برای نماهای بیرونی کازینو استفاده شده است. کوه شیلتهورن در سوئیس در در خدمت سرویس مخفی اعلیحضرت دیده می‌شود. پیز گلوریا میزبان یک رستوران گردان با منظره شگفت‌انگیز است. در اینجا ارنست استاورو بلوفِلد طرح ساخت سلاح بیولوژیک را می‌ریزد.