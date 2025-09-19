در حالی که سه کشور اروپایی عضو برجام به دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هستند، گزارش‌ها از ضعف‌های ساختاری برجام و عدم پایبندی طرف‌های غربی به تعهداتشان حکایت دارد. این تحولات، پرسش‌های مهمی را در مورد آینده‌ی برجام و راهبردهای ایران در پی دارد.

این روزها که صحبت از فعال‌سازی « مکانیسم ماشه » توسط سه کشور اروپا یی عضو برجام ، یعنی آلمان، بریتانیا، و فرانسه، و بازگشت خودکار تحریم ‌های سازمان ملل علیه ایران شنیده می‌شود، یادآور روزهایی است که منتقدان به توافق هسته‌ای خاطرنشان می‌کردند که در این توافق سازوکاری برای تنبیه ایران در صورت تعدی از تعهداتش پیش‌بینی‌شده، اما سازوکار مشابهی برای مجازات طرف‌های غربی در صورت برآورده نشدن انتظارات جمهوری اسلامی تعبیه نشده است.

همچنین، اکنون بیش از هر زمان دیگری، به نظر می‌آید چه‌بسا بهتر می‌بود، چنان‌که رهبر انقلاب همزمان با تهدیدهای ترامپ مبنی بر خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ فرمودند، ایران نیز پس از عقب‌نشینی آمریکا از توافق، برجام را «به آتش می‌کشید.» به هر حال، پیکر نیمه‌جان برجام تا امروز به حیات خود ادامه داد و اکنون به تهدیدی علیه کشورمان تبدیل شده است. (از راست) «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، و «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، طی نشست مشترک این سه کشور اروپایی عضو برجام در هتلی در حاشیه‌ی نشست سال ۲۰۲۵ ناتو در شهر لاهه در هلند، مقابل عکاسان رسانه‌ای قرار گرفته‌اند. این سه کشور بدون اشاره به کوتاهی خود پس از خروج آمریکا از برجام و ناتوانی در مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات متحده علیه ایران، می‌گویند از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران استفاده خواهند کرد. پایگاه اینترنتی انجمن آمریکایی «جاست سکیوریتی»، از مؤسسات وابسته به مدرسه‌ی حقوق دانشگاه نیویورک، طی گزارشی تحت عنوان «آن‌چه باید درباره‌ی مکانیسم ماشه‌ی تحریم‌های ایران در سازمان ملل بدانید: پرسش و پاسخی با کلسی داونپورت» به بررسی گذشته‌ی توافق هسته‌ای و مکانیسم ماشه و همچنین سناریوهای احتمالی پیش رو پرداخته است. داونپورت، مدیر سیاست‌گذاری منع اشاعه در سازمان «انجمن کنترل تسلیحاتی» است؛ سازمانی بین‌المللی مستقر در آمریکا که هدف خود را «پیشبرد درک و حمایت عمومی از سیاست‌های کارآمد در حوزه‌ی کنترل تسلیحاتی» معرفی می‌کند. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، ترجمه‌ی گزارش جاست سکیوریتی است. «مارتین شافر» مسئول روابط عمومی وزارت خارجه‌ی آلمان، ماه جولای سال ۲۰۱۵، نسخه‌ای امضاشده از برجام را در دست دارد. یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف توافق هسته‌ای، عدم تعبیه‌ی سازوکاری متقن برای مجازات طرف‌های غربی در صورت عدم عمل به تعهداتشان است. این در حالی است که «مکانیسم ماشه»، به طور خاص، به گونه‌ای طراحی شده تا اعضای دائم شورای امنیت نتوانند آن را وتو کنند و جلوی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بگیرند. کشورهای اروپایی در حالی از حمله‌ی نظامی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران دفاع و تشکر کرده‌اند و اکنون خواستار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی هستند که خودشان به هیچ‌کدام از تعهدات خود در برجام عمل نکرده‌اند، اما به دلیل ضعف ساختاری در توافق هسته‌ای، تهران اهرم فشاری برای وادار کردن آن‌ها به انجام وظایف‌شان و یا مجازات آن‌ها به دلیل کوتاهی در این زمینه در اختیار ندارد. بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، پس از این‌که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران را به دلیل عدم رعایت توافقنامه‌ی الزام‌آور پادمانی، به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد، شورای امنیت مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها را برای تحریم و محدودسازی برنامه‌ی هسته‌ای این کشور تصویب کرد. قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ که توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را تأیید می‌کرد، تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل علیه برنامه‌ی هسته‌ای ایران را اصلاح نمود و بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند اجرای برجام بود. برجام به مثابه توافقی بین‌المللی، همواره با چالش‌ها و فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است. خروج ایالات متحده از این توافق در سال ۲۰۱۸، ضربه‌ای سهمگین به آن وارد کرد و زمینه‌ساز بروز تنش‌های جدیدی در روابط ایران و کشورهای اروپایی شد. اکنون، با گذشت سال‌ها، بار دیگر شاهد مطرح شدن موضوع «مکانیسم ماشه» و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هستیم. این تحولات، پرسش‌های مهمی را در مورد آینده‌ی برجام، نقش قدرت‌های جهانی و راهبردهای ایران در پی دارد. این اقدام کشورهای اروپایی، که به دنبال بازگرداندن تحریم‌ها هستند، در حالی صورت می‌گیرد که این کشورها خود در عمل به تعهداتشان در برجام کوتاهی کرده‌اند. این تناقض، نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی‌های موجود در روابط بین‌المللی و اهمیت حفظ منافع ملی در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو است. در این میان، بررسی دقیق نقاط ضعف برجام و ارزیابی گزینه‌های مختلف برای حفظ منافع ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایران باید با اتخاذ رویکردهای هوشمندانه و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود، از وقوع سناریوهای نامطلوب جلوگیری کرده و در جهت تقویت جایگاه خود در عرصه بین‌المللی گام بردارد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، بررسی سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک برای مقابله با اقدام‌های یک‌جانبه و غیرقانونی است. ایران باید با همکاری با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی، از حقوق خود دفاع کرده و در جهت ایجاد نظم جهانی مبتنی بر قانون گام بردارد. در این راستا، تقویت روابط با کشورهای مستقل و همسو، می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار مؤثر در برابر فشارهای بین‌المللی عمل کند. همچنین، توجه به توانمندی‌های داخلی و اتکا به ظرفیت‌های بومی، از دیگر عوامل کلیدی در مقابله با چالش‌های پیش‌رو است. ایران با تقویت اقتصاد مقاومتی و توسعه‌ی زیرساخت‌های خود، می‌تواند از آسیب‌پذیری خود در برابر تحریم‌ها بکاهد و قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد. در نهایت، حفظ انسجام داخلی و وحدت ملی، مهم‌ترین عامل در عبور از بحران‌ها و دستیابی به اهداف ملی است. ایران با تکیه بر این عوامل، می‌تواند با اطمینان خاطر به سمت آینده‌ای روشن گام بردارد و از فرصت‌های پیش‌آمده برای ارتقای جایگاه خود در عرصه بین‌المللی بهره‌مند شود. برجام، که در ابتدا با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های بین‌المللی به امضا رسید، اکنون به یک آزمون بزرگ برای دیپلماسی جهانی تبدیل شده است. سرنوشت این توافق، نه تنها بر روابط ایران با کشورهای غربی، بلکه بر کلیت نظام بین‌الملل و آینده‌ی امنیت منطقه‌ای نیز تأثیرگذار خواهد بود. در این شرایط، نقش کشورهای اروپایی و دیگر طرف‌های برجام، در حفظ و یا فروپاشی این توافق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کشورها، با اتخاذ رویکردهای مسئولانه و پایبندی به تعهدات خود، می‌توانند در جهت تقویت این توافق و یا پیشبرد سناریوهای تنش‌زا گام بردارند. ایران نیز، با در نظر گرفتن منافع ملی و با بهره‌گیری از دیپلماسی فعال، باید به دنبال یافتن راه‌حل‌های سازنده و جلوگیری از هرگونه اقداماتی باشد که به تضعیف برجام و افزایش تنش‌ها منجر می‌شود





