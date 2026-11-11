مکانی از ثبت خروج مسافران در سیستم EES باعث بروز مشکل تجاوز به ۹۰ روز شنگن

سیستم ورود و خروج EES در اروپا دچار اشکال ثبت خروج مسافران می‌شود و باعث تخطی‌های فنی از محدودیت ۹۰ روز در هر ۱۸۰ روز می‌شود. این موضوع در گزارش اخیر نویسنده بریتانیایی جوجو مویز مطرح شد.

سیستم ثبت ورود و خروج افراد به‌نام EES (ای‌اس) که در ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ برای ۲۹ کشور اتحادیه اروپا اجرا شد، مشکلاتی در ثبت خروج مسافر ان ایجاد کرده و باعث می‌شود تا افراد به‌صورت اشتباهی به‌عنوان خروج‌کننده‌های بیش‌ازحد ثبت شوند.

کاربرد EES و هدف آن

سازمان EES نقش جایگزینی مهرهای پاسپورت را در قالب ارتقای دیجیتالی ثبت حضور در منطقه شنگن ایفا می‌کند. این سیستم به‌واسطه امکانشده‌است که مدت زمان حضور هر مسافر در دوره‌ای ۱۸۰ روزه، حداکثر ۹۰ روز را ویزاید کرده و اطلاعاتی را در حوزه: ورود، خروج و زمان اقامت‌های متوالی فراهم آورد.

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داده‌های این سیستم برای هر کشوری در فراخوان آب شد تا در حوزه کنترل خروج سوابق دقیق‌تری حفظ شود.

خطاهای ثبت خروج و پیامدهای آن

برخی مسافران گزارش داده‌اند که خروج از مرز به‌صورت دیجیتال ثبت نمی‌شود. در نتیجه سامانه هنوز روزهای حضور آنان را در مجموع حساب می‌کند و ممکن است تخطی از قانون ۹۰ روز در هر ۱۸۰ روز را نشان دهد.

نحوه برخورد با این خطا به‌صورت مفصل توسط مطبوعی "Which?‎" شرح داده شد. اگر خروج مسافر ثبت نشود، هنگام کنترل در مرز، امکان درک وجود تخطی الفی جریمه‌ای ۱۰ هزار یوروی و ممنوعیت ورود دو ساله مطرح می‌شود.

مثال واقعی: جوجو مویز

نویسنده بریتانیایی جوجو مویز در سفر خود به پرتغال و سپس ورود به شهر مارسی، متوجه شد خروج او از منطقه شنگن ثبت نشده بود. مسئولین هشدار دادند اگر قبل از رفع مشکل دوباره بازگردد، ممکن است به مبلغ ۱۰ هزار یوروی جریمه شود.

در این حالت فرد باید مستقیماً با کنترل‌کننده داده در کشوری که فکر می‌کند خطا رخ داده تماس بگیرد و مدارک خروجی مانند بلیط پرواز یا قطار را به‌عنوان شواهد ارسال نماید.

راهکارهای پیشنهادی برای سفرکنندگان

قبل از ترک منطقه شنگن، مسافر باید مطمئن شود که اطلاعات خروج در سیستم ثبت شده است. برای این‌کار می‌توان از اپلیکیشن موبایل EES یا وب‌سایت رسمی استفاده کرد و در صورت وجود خطا، فرم کنترل‌کننده داده را تکمیل نمود.

همچنین مسافران می‌توانند برای تأیید صحت حضور خود، در هر زمان تکمیلی مدارک به شکل اسکن، از جمله کارت پرواز یا بلیط، در دسترس داشته باشند تا در صورت بررسی، ادعاهای دقیق‌تری داشته باشند.

پیگیری‌های آینده و تأخیر ETIAS

در حال حاضر، اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است اجرای مجوز سفر ETIAS را به تعویق اندازد. این گام اصلی به‌منظور اصلاح و بهینه‌سازی سیستم EES را طبیعت شد و هدف اصلی‌اش مطابقت دقیق داده‌ها و افزایش شفافیت گزارش‌گیری است.

با اجرایی شدن ETIAS و اصلاح EES، انتظار می‌رود مشکلات ثبت خروج به‌صورت کامل برطرف شود و مسافرین به‌صورت قانونی در چارچوب ۹۰‌روز-۱۸۰ روز اقامت داشته باشند.