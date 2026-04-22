فدریکا موگرینی، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با سی‌ان‌ان، خروج آمریکا از برجام را عامل اصلی بحران کنونی و جنگ احتمالی با ایران دانست و بر لزوم بازگشت به توافق و ارائه مشوق‌های اقتصادی به ایران تاکید کرد.

فدریکا موگرینی ، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان به بررسی عمیق توافق هسته‌ای ایران و پیامدهای خروج ایالات متحده از آن پرداخت.

او با تاکید بر کارآمدی برجام در دوران مسئولیت خود، خاطرنشان کرد که ایران به تمامی تعهداتش در چارچوب این توافق عمل کرده است. موگرینی به صراحت بیان داشت که تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج از برجام، زمینه‌ساز بروز بحران‌های کنونی و تنش‌های موجود شده است و به همین دلیل، جنگی که امروز شاهد آن هستیم، جنگی غیرضروری و قابل اجتناب بوده است.

او با اشاره به پیچیدگی‌های مذاکرات هسته‌ای و اهمیت درک عمیق تاریخی و فرهنگی ایران، تاکید کرد که اعمال فشار و تهدید، هرگز راهی برای دستیابی به توافق موفقیت‌آمیز نیست، به ویژه زمانی که طرف مذاکره کشوری با تاریخی غنی، فرهنگی باشکوه و جمعیتی بالغ بر ۹۰ میلیون نفر باشد. موگرینی به یادآوری سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت ایران، مبنی بر اینکه هرگز نباید یک ایرانی را تهدید کرد، پرداخت و توضیح داد که ایرانی‌ها تمایلی به مذاکره تحت فشار و در شرایط غیرشفاف ندارند و خواستار اطمینان از منافع ملموس و قابل تحقق در نتیجه مذاکرات هستند.

او همچنین به این نکته اشاره کرد که جنگ ایالات متحده علیه ایران، به طور ناخواسته، مواضع گروه‌های مخالف برجام را تقویت کرده و اعتماد به مذاکرات را تضعیف نموده است. عدم بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی برجام، به عنوان یکی از موانع اصلی اعتماد مجدد جمهوری اسلامی به مذاکرات جدید مطرح شد و موگرینی بر لزوم ارائه مشوق‌های اقتصادی به ایران برای جلب اعتماد و ترغیب آن به مشارکت در مذاکرات آتی تاکید کرد.

مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز امیدواری نسبت به تمایل ایران برای مذاکره مجدد در زمینه برنامه هسته‌ای خود، بر اهمیت ارائه تضمین‌های قوی به تهران برای بهره‌مندی از منافع اقتصادی توافق احتمالی و جلوگیری از لغو یکجانبه آن توسط هر یک از طرفین تاکید کرد. او با انتقاد تلویحی از سطح دانش و تجربه تیم مذاکره‌کننده آمریکا، به سابقه مذاکره‌کنندگان آمریکایی در حوزه املاک و مستغلات اشاره کرد و آن را با پیچیدگی‌های مذاکرات هسته‌ای مقایسه نمود.

موگرینی با یادآوری سابقه طولانی و دانش فنی و سیاسی بالای تیم مذاکره‌کننده ایرانی، به ویژه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، تاکید کرد که مذاکرات هسته‌ای فراتر از معاملات ساده املاک است و نیازمند درک عمیق مسائل پیچیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. او همچنین به نقش مهم سایر قدرت‌های جهانی در مذاکرات برجام، از جمله چین، روسیه، اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلیس و آلمان، و تصویب این توافق در شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و خواستار مشارکت گسترده‌تر این کشورها در هرگونه مذاکره جدید با ایران شد.

موگرینی معتقد است که هرگونه تلاش برای احیای برجام یا دستیابی به توافق جدید، نیازمند رویکردی چندجانبه و همکاری بین‌المللی است. او بر این باور است که انزوای آمریکا و تلاش برای تحمیل خواسته‌های یکجانبه، تنها به تشدید تنش‌ها و پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. به طور کلی، موگرینی در این مصاحبه، بر اهمیت دیپلماسی، درک متقابل و احترام به منافع طرفین در مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد.

او با انتقاد از رویکرد دولت ترامپ، بر لزوم بازگشت به توافق برجام و ارائه مشوق‌های اقتصادی به ایران برای جلب اعتماد و ترغیب آن به مشارکت در مذاکرات آتی تاکید کرد. موگرینی همچنین بر اهمیت مشارکت سایر قدرت‌های جهانی در هرگونه مذاکره جدید با ایران و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته تاکید نمود.

او با اشاره به پیچیدگی‌های مذاکرات هسته‌ای و اهمیت درک عمیق تاریخی و فرهنگی ایران، هشدار داد که اعمال فشار و تهدید، هرگز راهی برای دستیابی به توافق موفقیت‌آمیز نیست. موگرینی در پایان، ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ رویکردی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل، می‌توان به یک توافق پایدار و جامع در زمینه برنامه هسته‌ای ایران دست یافت که منافع همه طرفین را تامین کند و به صلح و ثبات در منطقه کمک کند.

او همچنین بر لزوم توجه به نگرانی‌های مشروع ایران و ارائه تضمین‌های قوی برای حفظ منافع اقتصادی آن در صورت دستیابی به توافق تاکید کرد. این مصاحبه، بازتابی از دیدگاه‌های یک دیپلمات ارشد اروپایی است که در طول سال‌ها، نقش مهمی در مذاکرات هسته‌ای ایران ایفا کرده است و به خوبی با پیچیدگی‌ها و چالش‌های این موضوع آشنا است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

برجام ایران آمریکا موگرینی مذاکرات هسته‌ای ترامپ تحریم‌ها سیاست خارجی

United States Latest News, United States Headlines