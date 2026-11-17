گاز مونوکسیدکربن در روزهای آلوده تهران علاوه بر عوارض فوری، زمینه بیماری‌های قلبی و عروقی را فراهم می‌کند. سهم خودروهای بنزینی در تولید این گاز بیش از سایر منابع است.

تنفس بالای مونوکسیدکربن در روزهای آلوده تهران، افزون بر ایجاد عوارض فوری، زمینه بروز بیماری‌های قلبی ، عروقی و ناهنجاری‌های عصبی را فراهم می‌کند. این هشدار درباره آلاینده‌ای مطرح شده که در هوای پرترافیک پایتخت به‌وفور منتشر می‌شود و شهروندان در معرض تنفس مستقیم آن قرار دارند.

مونوکسیدکربن یک گاز سمی است که از احتراق ناقص سوخت در موتورهای خودرو و وسایل نقلیه تولید می‌شود. در متن منتشرشده، تأکید شده که اثر این گاز تنها به یک بیماری محدود نیست و هم می‌تواند بلافاصله بر بدن اثر بگذارد و هم در بلندمدت به مشکلات قلبی و عصبی منجر شود.

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مونوکسیدکربن چه عوارضی بر سلامت دارد؟

تنفس بالای مونوکسیدکربن در روزهای آلوده می‌تواند عوارض فوری مانند سردرد، سرفه، گلودرد، احتقان بینی، درد قفسه سینه، مشکلات معده و تهوع ایجاد کند. این علائم در هوای آلوده شهری می‌توانند در افراد مختلف ظاهر شوند و نشانه‌ای از اثر مستقیم این گاز بر دستگاه تنفسی و گوارشی هستند.

علاوه بر این عوارض کوتاه‌مدت، منبع خبر تصریح کرده که قرار گرفتن در معرض این گاز در روزهای آلوده زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی، عروقی و ناهنجاری‌های عصبی است. به همین دلیل، آلودگی هوا تنها مسئله‌ای مربوط به راحتی تنفس نیست، بلکه بر سلامت بلندمدت ساکنان تهران نیز اثر می‌گذارد.

سهم خودروهای بنزینی در انتشار مونوکسیدکربن تهران

خودروهای شخصی بنزینی با سهم ۴۵ درصدی، اصلی‌ترین عامل انتشار گاز سمی مونوکسیدکربن در تهران هستند. این رقم نشان می‌دهد که نیمی از سهم این آلاینده، که دقیقاً کمی کمتر از نیمی است، به خودروهای شخصی بنزینی مربوط می‌شود و کاهش انتشار از این بخش می‌تواند بیشترین اثر را داشته باشد.

پس از خودروهای شخصی بنزینی، موتورسیکلت‌ها با ۲۰ درصد، تاکسی‌ها با ۱۸ درصد و وانت‌ها و کامیون‌ها با ۱۷ درصد در رده‌های بعدی تولید این آلاینده قرار دارند. مجموع این سهم‌ها نشان می‌دهد که منابع متحرک شهری، از خودروهای شخصی تا وسایل نقلیه باری، در مجموع سهم کامل تولید این گاز را در تهران تشکیل می‌دهند.

راهکار شهروندان برای کاهش مواجهه با آلودگی

با توجه به سهم بالای خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌ها، شهروندانی که در مسیرهای پرترافیک تردد می‌کنند بیشتر در معرض تنفس این گاز قرار می‌گیرند. کاهش زمان حضور در ترافیک و پرهیز از ورزش سنگین در هوای آلوده، از جمله اقداماتی است که با توجه به ماهیت این آلاینده منطقی به نظر می‌رسد.

افرادی که علائم تنفسی، قلبی یا تهوع را پس از قرار گرفتن در هوای آلوده تجربه می‌کنند، باید موضوع را با پزشک خود در میان بگذارند. منبع این خبر به تفصیل درباره روش‌های درمانی توضیح نداده، بنابراین مراجعه به متخصص برای تشخیص دقیق وضعیت هر فرد ضروری است.