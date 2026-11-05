وزیر foreign عالی آمریکا اصرار داشت مانور روسی با "کاسموس ۲۶۱۲" منظور عملیاتی برای حمله ممکن است، در حالی که شرکت آیس‌آی موقعیت خود را تغییر داد.

یک شاهد تازه از سوی متفکران نظامی فضایی در ژانویه ۲۰۲۴ نشاوری شد که مانورهای اخیر ماهوارهٔ نظامی روسی " کاسموس ۲۶۱۲" در نزدیکی ماهواره تجاری غربی " ایکس ۳۶" ممکن است به عنوان تمرینی برای حمله بر آن تعبیر شود. اتفاقاتی که در ماه نیمه پایانی مهرماه رخ داده، باعث شد ردیابی‌ها نشان دهند این ماهوارهٔ روسی در فاصله کمتر از یک کیلومتر و کمترین حد ممکن فاصله داشت.

مکانیزم فضا و دقیقۀ مانور

مکانیسم مانور به گونه‌ای بود که "کاسموس ۲۶۱۲" پس از مدت چند روز به کفس نوامیدی رسید؛ فاصلهٔ او با "ایکس ۳۶" تقریباً نصف دوازده متر بود. طبق گزارشات شرکت آمریکایی ردیابی فضایی کامسپاک، این دو ماهواره در مسیرهای دوگانهٔ مداری همزمان و به‌صورت متناوب در مسیرهای هم‌تراز قرار گرفتند. این تغییرات در مسیر را به‌سادگی می‌توان چند صد متر یا کمتر برآورد نمود. هر دو ماهوارهٔ روسی در این مسیر حرکت کردند؛ سه ماهواره از "کاسموس" و دو ماهوارهٔ روسی دیگر هم‌زمان در جهت مسیرهای مشابه قرار گرفتند.

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دیدگاه‌های تحلیلگران و ادعاهای سیاسی

تحلیلگر ارشد گیلینگر از شرکت اینتگریتی آی‌اس‌آر با احتیاط گفت: "هیچ‌گونه رفتار تهاجمی آشکاری از سوی روسیه علیه ماهواره کشوری دیگر نقیده‌ست. به‌علاوه، ناحیهٔ فاصلهٔ کمتر از یک کیلومتر نشان می‌دهد این مانور برای جمع‌آوری اطلاعات یا ایجاد اختلال الکترونیکی ضروری نیست. شاید ارزیابی آزمایشی برای حملهٔ فیزیکی باشد."

لطفاً توجه کنید که معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، توماس دینانو، پیش‌تر اعلام کرده بود مانور "کاسموس ۲۶۱۲" عمدتاً مشابه عملیات تسلیحاتی در مدار زمین محسوب می‌شود. این اظهار حاکی از نگرانی‌های صورت گرفته دربارهٔ تهدیدهای فضا توسط کشورهای رقیب است. وزیر دفاع روسیه هنوز به پیامی پاسخ نداده است.

تصمیم‌های فنی و واکنش شرکت آیس‌آی

شرکت فنلاندی "آیس‌آی" که تصاویر راداری برای دولت‌ها و نیروهای نظامی غربی و اوکراین ارائه می‌دهد، پس از مشاهده نزدیک شدن "کاسموس ۲۶۱۲" موقعیت ماهوارهٔ خود را تغییر داد؛ این اقدام‌ در دستور فهرست تغییرات فضاپیمای فضایی خود بود. این تغییر باعث شد که مسیرهای مانورهای "کاسموس ۲۶۱۲" کمتر از ۴۰۰ کیلومتر باشد، برعکس‌ "ایکس ۳۷"، ماهوارهٔ دیگر متعلق به همان شرکت. شرکت ردیابی فضایی کامسپاک، همان‌طور که گزارش کرده، این تحرکات را تأیید کرد.

در میان نقاطی که میزان تعارض‌های فضاپیمایی اعلام بود، فرمانده فضایی آلمان، سرلشکر میشائیل تراوت افزود: "نزدیک شدن ماهواره‌ها به یکدیگر لزوماً به معنای آمادگی برای حمله نیست، اما هدف واقعی این مانورها را نمی‌توان فقط از داده‌های مداری استخراج کرد. ممکن است نظارت یا به‌وسیلهٔ اختلال ایجاد شود." او افزود که پیامدهای احتمالی ممکن است از اختلال موقت تا توقف دائمی ماهواره متفاوت باشد. مشاور فضایی بریتانیا، اندرو ترنر، در میان شکاف‌های شایعات، هشدار داد این مانورها احتمال برخورد عمدی یا ناخواسته ماهواره‌ها را افزایش می‌دهد.

پیش‌بینی آینده و پیامدهای ممکن

مسابقهٔ حاکمیت فضا در میان قدرت‌های بزرگ، با این تحولات افق جدیدی بروز می‌کند. وضعیت حال حاضر نشان می‌دهد نگرانی‌ها در مورد گسترش رویارویی نظامی در فضا و آسیب‌پذیری ماهواره‌های تجاری برای نیروهای مسلح تشدید کرده است. جمهوری همگرای اروپا و متحدان غربی در حال برنامه‌ریزی برای مقابله با اقدامات احتمالی روسیه در حوزهٔ فضا بر اساس قراردادهای فراتیک و مدارهای جدید است. افزون بر این، تیم‌های دفاعی در حال توسعه سیستم‌های شناسایی و پیگیری برای کاهش خطرات برخورد و جلوگیری از بالا رفتن تهدید در مدارهای زمین و چرخش در سال‌های بعدی می‌باشند. همچنین، قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری در ارائه‌ رادار و پوشش فضایی ادغام می‌شود تا تشخیص و پاسخ سریع‌تر به هر مانور تخمین‌زده می‌شود.