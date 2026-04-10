مولوی عبدالحمید در مورد مذاکرات ایران و آمریکا: توجه به منافع ملی و رفاه مردم در اولویت باشد

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا، خواستار توجه به منافع ملی و رفاه مردم در این مذاکرات شد. وی بر اهمیت صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.

ترامپ در مورد مذاکرات با جمهوری اسلامی در پاکستان: هیچ سلاح هسته‌ای نباید داشته باشند؛ تغییر رژیم رخ داده است. مولوی عبدالحمید ، امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنانی که بازتاب گسترده‌ای داشت، به موضوع مذاکرات احتمالی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخت. وی که در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان سخن می‌گفت، با تأکید بر اهمیت منافع ملی و رفاه مردم ، از مقامات ایرانی خواست تا در این مذاکرات، دو اصل اساسی را در نظر داشته باشند.

عبدالحمید اظهار داشت که منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد و هرگونه توافقی باید در راستای حفظ و ارتقای آن باشد. همچنین، وی به وضعیت معیشتی و شرایط زندگی مردم اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به این موضوع شد. مولوی عبدالحمید تأکید کرد که در این مذاکرات باید رضایت عموم مردم، از تمام اقشار و طیف‌ها، جلب شود. وی از هرگونه اقدامی که منجر به نارضایتی مردم گردد، ابراز نگرانی کرد و خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه و مردم‌محور در این مذاکرات شد. مولوی عبدالحمید با اشاره به آتش‌بس در درگیری‌های اخیر و تصمیم برای انجام مذاکره، از تمام طرف‌ها خواست تا به تعهدات خود پایبند باشند و از هرگونه اقدامی که منجر به نقض آتش‌بس شود، خودداری کنند. او بر اهمیت صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به نتایج مثمرثمری برای همه طرف‌ها منجر شود. مذاکرات بین ایران و آمریکا قرار است در اسلام‌آباد پاکستان برگزار شود. این خبر که بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و محافل سیاسی داشت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موقعیت جغرافیایی پاکستان و هم‌مرزی آن با ایران، اهمیت این کشور را در این مذاکرات دوچندان می‌کند. مرز مشترک ایران و پاکستان که حدود ۹۰۰ کیلومتر طول دارد، عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. این استان به دلیل موقعیت استراتژیک خود و همچنین وجود قومیت‌های مختلف، همواره مورد توجه بوده است. مولوی عبدالحمید پیشتر نیز در اظهاراتی به موضوعات مهمی اشاره کرده بود. در تاریخ ۴ فروردین، وی با اشاره به تجربه تلخ «نوشیدن جام زهر» در پایان جنگ ایران و عراق، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا از تکرار اشتباهات گذشته خودداری کند و با اتخاذ رویکردی صلح‌آمیز، به مناقشات پایان دهد. این اظهارات نشان‌دهنده دغدغه‌های عمیق مولوی عبدالحمید نسبت به مسائل داخلی و خارجی ایران است. وی همواره بر اهمیت وحدت ملی، رفاه مردم و برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرده است





