موفقیت تاریخی ام. جان هریسون در جایزه بوکر

ام. جان هریسون با رمان پایان همه چیز به عنوان مسن‌ترین برنده جایزه ادبی بوکر انتخاب شد. این اثر داستان فروپاشی جامعه بریتانیا در دوران پس از آخرالزمان را روایت می‌کند.

ام. جان هریسون ، نویسنده برجسته و ۸۱ ساله بریتانیایی، موفق به کسب جایزه ادبی بوکر برای رمان جدید خود تحت عنوان پایان همه چیز شد. این موفقیت تاریخی باعث شد او رکورد مسن‌ترین برنده این جایزه معتبر را از آن خود کند و جایگاه مارگارت اتوود را که در سال ۲۰۱۹ در سن ۷۹ سالگی این جایزه را دریافت کرده بود، جابه‌جا نماید. تصمیم هیئت داوران بر ستایش نگارش فوق‌العاده ماهرانه و همچنین بلندپروازی عظیم این اثر ادبی استوار بوده است.

روایت فروپاشی جامعه بریتانیا در پایان همه چیز

رمان پایان همه چیز که جلدی در حدود ۲۰۰ صفحه دارد، وقایع سال‌های پس از یک فاجعه مرموز را با جزئیات دقیق روایت می‌کند. این داستان در فضایی پسا آخرالزمانی جریان دارد و سقوط و فروپاشی کامل جامعه بریتانیا را پس از وقوع آن رویداد مبهم به تصویر می‌کشد. داوران این مجموعه را به خاطر هنر نویسندگی خیره‌کننده و همچنین جسارت بزرگ نویسنده در پرداخت به این موضوعات ستوده‌اند.

Also read روستای غرق‌شده در هند چه ارتباطی با الماس کوه نور دارد؟

سوابق ادبی و آثار گذشته ام. جان هریسون

ام. جان هریسون فعالیت حرفه‌ای خود در حوزه نویسندگی را در دهه ۱۹۶۰ برای مجله داستان‌های گمانه‌زن نیو هورایزنز آغاز کرد. او در آن دوران نه تنها به نوشتن می‌پرداخت، بلکه به عنوان ویراستار کتاب نیز در این نشریه فعالیت داشت. این نویسنده پیشکسوت تاکنون ۱۳ رمان از جمله نور و نوسان نوا را منتشر کرده است. او همچنین نویسنده مجموعه ویریکونیوم است که شامل پنج مجموعه داستان کوتاه و یک ضدخاطرات می‌شود.

اولین برنده ادبی علمی تخیلی در تاریخ بوکر

گبی وود، مدیر اجرایی جایزه بوکر، اعلام کرد که ام. جان هریسون اولین برنده این جایزه است که از دنیای علمی تخیلی اصیل ظهور کرده است. اگرچه هریسون تمایلی ندارد که تحت برچسب‌های علمی تخیلی یا فانتزی دسته‌بندی شود، اما او به عنوان غول داستان علمی تخیلی ادبی شناخته می‌شود. این تمایز نشان‌دهنده شکست مرزهای سنتی میان ژانرهای محبوب و ادبیات جدی در این دوره زمانی است.

فرآیند انتخاب و شرایط عمومی رقابت در بوکر

در رقابت امسال شش کتاب برای دریافت جایزه ادبی سالانه نامزد شده بودند. این جایزه مشهور شرایط خاصی دارد که شرکت در آن را برای نویسندگان با هر ملیتی آزاد می‌داند. با این حال، این جایزه تنها به کتاب‌های نوشته شده به زبان انگلیسی اختصاص دارد و معیارهای سخت‌گیرانه‌ای برای انتخاب آثار برتر اعمال می‌شود. موفقیت هریسون نشان‌دهنده تأیید این ژانر توسط نهادهای ادبی رسمی است.