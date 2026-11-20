وزارت آموزش و پرورش تعطیلی مکرر مدارس را راهکار نادرست می‌داند. علی فرهادی تاکید کرد باید تعادل بین سلامت دانش‌آموزان و استمرار آموزش حضوری حفظ شود.

وزارت آموزش و پرورش رسماً اعلام کرد که تعطیلی مکرر مدارس در برابر آلودگی هوا ، راهکار اساسی و پایدار برای مدیریت این بحران زیست‌محیطی نیست. این وزارتخانه معتقد است که تصمیم‌گیری‌های مقطعی نباید جایگزین برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اصولی در حوزه سلامت و آموزش شود. علی فرهادی ، سخنگوی این وزارتخانه، با اشاره به پیچیدگی مسئله آلودگی هوا تصریح کرد که مواجهه با این معضل نیازمند اقدامات مؤثر در حوزه‌های مختلف است و نمی‌توان تنها به بستن مدارس اکتفا کرد.

نقد رویکرد تعطیلی گسترده مدارس

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه تعطیلی مدارس پاسخی پرهزینه و مقطعی به معضل آلودگی هواست، هشدار داد که نباید این اقدام به نخستین و انحصاری‌ترین راهکار مدیریت بحران تبدیل شود. وی یادآوری کرد که هرچند در شرایطی که سلامت دانش‌آموزان در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد، اتخاذ تصمیم‌های محدودکننده ضروری است، اما نباید این امر به یک عادت همگانی بدل شود. فرهادی تاکید کرد که تعطیلی باید آخرین گزینه باشد، نه اولین ابزار اجرایی در روزهای آلوده شهری.

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عوامل موثر در تصمیم‌گیری‌های سلامت عمومی

به گفته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس باید بر اساس عوامل متعدد و دقیقی صورت پذیرد. میزان و شدت آلودگی هوا، شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف، وضعیت گروه‌های سنی دانش‌آموزان و نظر کارشناسان و مراجع مسئول، از جمله فاکتورهای کلیدی هستند که باید در محاسبات لحاظ شوند. این رویکرد نشان می‌دهد که یک قانون کلی و یکسان برای تمام مناطق کشور توصیه نمی‌شود و تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با شرایط بومی هر منطقه انجام گیرد.

اهمیت استمرار فرآیند آموزش حضوری

وزارت آموزش و پرورش بر این باور است که آموزش حضوری نقش حیاتی در کیفیت یادگیری، تعاملات اجتماعی و تحقق اهداف تربیتی دانش‌آموزان دارد. از این رو، تلاش این وزارتخانه صیانت از سلامت دانش‌آموزان در کنار جلوگیری از اختلال غیرضروری در روند آموزشی است. فرهادی خاطرنشان کرد که در شرایطی که امکان تداوم فعالیت مدارس وجود دارد، باید با رعایت ملاحظات بهداشتی دقیق، زمینه استمرار آموزش حضوری فراهم شود تا اختلالی در فرآیند یادگیری دانش‌آموزان ایجاد نگردد.

سایر تحولات آموزشی و ورزشی اخیر

همزمان با این مباحث مدیریتی، ثبت‌نام استعدادهای درخشان کنکور ۱۴۰۵ آغاز شده است و زمان انتشار کارنامه علمی پذیرفته‌شدگان نیز اعلام گردیده است. در حوزه ورزشی نیز ماجرای قطعی آب برخی مناطق دماوند بررسی می‌شود و خلاصه بازی ایران و افغانستان در فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا منتشر شده است. همچنین قیمت طلا در بازار جهانی تغییر کرده و منچستریونایتد به خریدهای زمستانی پوچتینو چراغ سبز نشان داده است.