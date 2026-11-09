موضع ترامپ درباره محاصره ایران و واکنش محسن رضایی به اخبار مذاکرات

دونالد ترامپ بر ادامه بزرگترین محاصره نظامی تاریخ و حفظ وضعیت موجود در خاورمیانه تاکید کرد. در مقابل، محسن رضایی اخبار مذاکرات را جعلی خواند و شروط سخت‌گیرانه تهران را اعلام نمود.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در نشستی خبری در کاخ سفید در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبان، بر تداوم بزرگترین محاصره نظامی تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. او اعلام نمود که اگرچه آغاز مجدد کارزار نظامی در حال حاضر ضروری به نظر نمی‌رسد، اما ایالات متحده آماده است تا در صورت لزوم، عملیات جدید دروازه آهنین را در خشکی و دریا اجرا کند. ترامپ همچنین بر اهمیت حفظ وضعیت موجود و تضمین امنیت متحدان آمریکا در منطقه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تصریح نمود.

تاکید ترامپ بر تداوم محاصره و آمادگی نظامی

رییس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره اینکه چرا پایان درگیری را تضمین نمی‌کند، بیان داشت که باید از امنیت متحدان در منطقه و دستیابی به راه‌حلی بلندمدت اطمینان حاصل شود. او با اشاره به اینکه متحدان آمریکا اکنون بسیار امن‌تر از شش ماه پیش هستند، یادآوری کرد که ایران همچنان به عنوان یک قلدر خاورمیانه عمل می‌کند. ترامپ افزود که ایالات متحده در حال ساخت سامانه‌های جدید پاتریوت، موشک‌های تاماهاوک و سامانه‌های تاد است و این تجهیزات ابتدا برای خود آمریکا در نظر گرفته می‌شود.

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دیدار با نخست‌وزیر قطر و موضع کشورهای منطقه

دونالد ترامپ پیش از نشست خبری، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در کاخ سفید دیدار کرد. در پیامی که بامداد سه‌شنبه ۱۹ آبان به وقت ایران منتشر شد، ترامپ نوشت که کشورهای منطقه از جمله قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و کویت ترجیح می‌دهند وضعیت موجود ادامه یابد. او تاکید کرد که بزرگترین محاصره دریایی تاریخ و عملیات دروازه آهنین باید به قوت خود باقی بماند و اگر تحولات خاورمیانه تغییری کند، ایالات متحده کاملا آماده و مهیای اقدام است.

شروط سخت‌گیرانه محسن رضایی و واکنش مقامات ایران

در مقابل، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اخبار مذاکرات را جعلی و خیالی خواند. رضایی خواستار تسلیم واشینگتن در برابر شروط تهران شد که شامل لغو تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، پایان جنگ در همه جبهه‌ها، تضمین تکرار نشدن حملات و پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی است. مارکو rubio، وزیر خارجه آمریکا، در تاریخ ۱۷ آبان برخی از این خواسته‌ها را زیاده‌خواهانه، مضحک و کاملا غیرواقع‌بینانه توصیف کرده بود.

تلاش‌های دیپلماتیک و رایزنی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش

گفت‌وگوی ترامپ با نخست‌وزیر قطر در ادامه تلاش‌های میانجیگران برای پایان جنگ انجام شد. اکسیوس گزارش داده بود که دستیابی به آتش‌بسی تازه و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای محور رایزنی‌ها بوده است. دفتر ریاست‌جمهوری مصر نیز اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی و اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، بر کاهش تنش، جلوگیری از گسترش جنگ ایران و دستیابی به راه‌حل سیاسی تاکید کردند.

تنش‌ها در مسیر مذاکرات و دیدارهای آینده

ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات ترکیه، در آنکارا از برنامه میزبانی قطر برای دیدار ونس و رضایی در هفته بعد خبر داد. با این حال، رسانه تسنیم به نقل از یک مقام امنیتی در تهران، برنامه‌ریزی برای این دیدار را تکذیب کرد. کالین همچنین گفت که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، در تماس تلفنی ۱۶ آبان با ترامپ، از او خواسته است از آغاز دور تازه حملات علیه ایران خودداری کند.