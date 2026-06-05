موساد در طرح مسلح کردن کُردها علیه ایران مشارکت داشت

گزارش‌های جدیدی در مورد طرح آمریکا برای مسلح کردن شبه‌نظامیان کرد در برابر ایران منتشر شده است. این طرح در نهایت توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا متوقف شد.

گزارش‌های جدیدی در مورد طرح آمریکا برای مسلح کردن شبه‌نظامیان کرد در برابر ایران منتشر شده است. رسانه‌های عبری به نقل از منابع آگاه، گزارش داده‌اند که موساد در این طرح مشارکت داشت و شبه‌نظامیان کرد را با سلاح‌هایی که از حماس و حزب‌الله ضبط شده بودند، مسلح کرده بود.

این طرح در نهایت توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا متوقف شد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز در این طرح مشارکت داشت اما به دلیل فشارهای رئیس‌جمهور ترکیه، این برنامه لغو شد. ترامپ پیش‌تر از گروه‌های شبه‌نظامی انتقاد کرده بود که از ایران تسلیحات دریافت کرده بودند اما به اقدام علیه ایران نپرداخته بودند. همچنین گزارش شده است که واشنگتن قصد داشت از کُردها حمایت نظامی دریافت کند و آن‌ها را تشویق کند تا به ایران حمله کنند.

اما این طرح در نطفه شکست خورد. پیش از این، رسانه‌ها از طرح آمریکا برای ناامن‌سازی مرزهای ایران توسط کُردها پرده برداشته بودند. این طرح با مخالفت قاطع مقامات منطقه مواجه شد. طبق گزارش‌ها، رژیم صهیونیستی آماده کمک به این طرح بود.

کُردها از ایالات متحده و موساد سلاح دریافت کرده بودند و توسط اسرائیلی‌ها آموزش‌های لازم را دریافت کرده بودند. اما بسیاری از این تسلیحات، سلاح‌هایی بودند که توسط ارتش اسرائیل از حماس در غزه یا از حزب‌الله در لبنان ضبط شده بود. پیش‌تر، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، مسرور بارزانی، اعلام کرده بود که دولت اقلیم کردستان هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره محموله‌های تسلیحاتی که آمریکا به کُردها تحویل داده است، در اختیار ندارد.

بارزانی خاطر نشان کرد که این سوال باید مستقیماً از دولت آمریکا پرسیده شود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

موساد، ایران، آمریکا، کُردها، شبه‌نظامیان

United States Latest News, United States Headlines