تحلیل بیش از ۳۵۰۰ پیام ارسالی مخاطبان ایراناینترنشنال پس از اعلام آتشبس دو هفتهای، تصویر پیچیدهای از وضعیت احساسی جامعه ایرانی را نمایان میسازد. این موج از پیامها که عمدتاً پس از چهارشنبه ۱۹ فروردین و در پی اعلام آتشبس ارسال شدهاند، نشاندهنده همزیستی نزدیک و متناقض احساساتی چون امید، خشم و ناامیدی است که سهمی تقریبا برابر را به خود اختصاص دادهاند.
این پیامها از شهرهای مختلفی از جمله تهران، مشهد، کرج، شیراز، رشت، اصفهان، تبریز، اهواز، بندرعباس، کرمانشاه و حتی شهرهای کوچکتر مانند فردیس، گرمدره، لاهیجان، ساری و بابل به دست ایراناینترنشنال رسیده است. با توجه به محدودیتهای شدید و قطع سراسری اینترنت جهانی در ایران که توسط جمهوری اسلامی اعمال شده، این پیامها به صورت استثنایی و از سوی معدود مخاطبانی ارسال شدهاند که به نحوی توانستهاند به اینترنت جهانی دسترسی پیدا کنند. قابل ذکر است که برخی از این پیامها ممکن است توسط کاربرانی ارسال شده باشند که با مجوز حکومت به دسترسی محدود از طریق «سیمکارت سفید» دسترسی دارند، امری که بر دشواری و خاص بودن این ارتباطات میافزاید. در میان این حجم از پیامها، بیش از ۲۵ درصد به طور مشخص بیانگر امید و انتظار برای اقدامات آتی بودهاند. در این گروه، مخاطبان اغلب آتشبس اعلام شده را رویدادی موقتی، یک تاکتیک و نوعی تنفس مصنوعی برای حکومت تلقی میکنند. با این حال، تکرار عباراتی چون «نور بر تاریکی پیروز است» حاکی از این باور قوی است که در نهایت، شرایط برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد. یکی از مخاطبان از تبریز با اشاره به نقش احتمالی بازیگران خارجی نوشته است: «ترامپ کارش را بلد است. نگران نباشید، پشت این آتشبس برنامه دارد.» دیگری از اهواز، امید خود را به رهبری فردی خاص گره زده و تاکید کرده است: «ما منتظر فراخوان شاهزاده هستیم. جاوید شاه.» در این بخش از پیامها، نام شاهزاده رضا پهلوی به عنوان تنها نقطه امید جمعی بارها تکرار شده و تاکید بر این نکته که «کار نهایی با خود ماست» نیز از اهمیت نقش مردم در تحولات آینده حکایت دارد. این بخش از تحلیل نشاندهنده تمایل بخش قابل توجهی از جامعه به تغییرات ریشهای و اتکا به رهبری مورد انتظار برای تحقق آن است. در مقابل، حدود ۱۸ درصد از پیامهای دریافتی به مشکلات اقتصادی و چالشهای ناشی از قطعی اینترنت اختصاص یافته است. تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، گرانی سرسامآور دارو و غذا، تعدیل نیرو و هزینههای گزاف برای دسترسی به اینترنت آزاد، مواردی هستند که به کرات در این پیامها مطرح شدهاند. هزینه بالای «کانفیگ» (تنظیم و راهاندازی ابزارهای دور زدن فیلترینگ و اتصال به اینترنت آزاد) که بین ۷۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان برای هر گیگابایت گزارش شده، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است. شهروندی از شیراز با ابراز نگرانی از وضعیت معیشت نوشته است: «سیگار ۶۰ تومنی شده ۱۲۰-۱۵۰ تومن. خیلیها بیکار شدن.» دیگری از کرج، عمق این بحران را با ذکر تجربه شخصی خود بیان کرده است: «برای یک گیگ اینترنت یک میلیون تومان دادم. کسبوکارم نابود شد.» این پیامها تصویری روشن از سختیهای اقتصادی که بخش قابل توجهی از جامعه با آن دست و پنجه نرم میکند، ارائه میدهند و نشاندهنده نگرانی عمیق از آینده اقتصادی کشور هستند. در حدود ۱۷ درصد از پیامها، احساس ناامیدی و افسردگی عمیق موج میزند. این دسته از مخاطبان، آتشبس را «نیمهکاره ول کردن جنگ» و «پایان امید» توصیف کردهاند. عباراتی چون «دنیا رو سرم خراب شد»، «گریه میکنم»، «دیگه امیدی نداریم» و «بدبختتر شدیم» به دفعات تکرار شده است. یکی از شهروندان تهرانی با تأثر فراوان نوشته است: «دنیا رو سرم خراب شد… این همه سختی رو تحمل نکردیم که آتشبس بشه.» شهروند دیگری نیز با اشاره به قربانیان گذشته، اعتراض خود را بیان کرده است: «ما این همه کشته ندادیم که جمهوری قاتل بمونه و آتشبس بشه.» این احساسات گویای سرخوردگی و دلشکستگی ناشی از وقفه در روند تغییر و نگرانی از تداوم وضعیت موجود است. موضوع خشم و احساس خیانت، حدود ۱۴ درصد از پیامها را به خود اختصاص داده است. در این گروه، مستقیماً دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به «بیانصافی»، «خیانت» و «فریب» متهم شدهاند. کلماتی مانند «لعنت»، «بیشرف»، «خیانت به خون جاویدنامها» و «چرا جنگ رو شروع کردی؟» بسیار پرتکرار بودهاند. کاربری از تهران خطاب به ترامپ نوشته است: «آقای ترامپ، آتشبس یعنی خیانت به خون هزاران جاویدنام.» کاربر دیگری از شیراز، ترامپ را با رئیسجمهور سابق آمریکا مقایسه کرده و گفته است: «ترامپ ثابت کرد که از اوباما هم بایدنتره.» مخاطبی از رشت با ارسال پیامی، خطاب به ترامپ نوشته است: «تو که قول دادی مردم رو تنها نمیذاری، چرا ول کردی رفتی؟» و فردی از اهواز خطاب به آمریکا بیان داشته است: «این رسمش نبود، ما از شما کمک خواستیم که ایران را آزاد کنید اما نه تنها آزاد نکردید، بلکه یک کشور خیلی بدتر به ما تحویل دادید.» این خشم اغلب با حس فریبخوردگی و عصبانیت از «امید الکی» همراه است و نشان میدهد که مردم احساس میکنند در یک بازی سیاسی قربانی شدهاند و اعتمادشان به وعدههای مطرح شده خدشهدار شده است. تحلیل کلی این پیامها نشان میدهد که اکثریت مردم مخالف هر نوع آتشبس یا توافقی هستند که منجر به بقای جمهوری اسلامی شود و سرنگونی کامل این حکومت را تنها راهحل میدانند. آنها تاکید دارند که ماندن این حکومت «ترسناکترین کابوس» است و حاضرند سختیهای بیشتری را تحمل کنند تا «خون جاویدنامها پایمال نشود». در نهایت، این پیامها تصویری از جامعهای خسته اما مقاوم ترسیم میکنند که همزمان ناامید و امیدوار است. مردم ایران نه تنها منتظر اقدام خارجی هستند، بلکه خود را آماده «فراخوان نهایی» میدانند. صدای غالب آنها این است: «ما کوتاه نمیآییم. نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.» در بررسی تفکیکی پیامها بر اساس شهر، در مجموع ۳۰۷۵ پیام مورد تحلیل قرار گرفته است. تهران با ۹۲۰ پیام، بیشترین سهم را داشته و در این شهر، رتبه اول محتوای پیامها به دسته امید و اعتماد به ادامه مسیر اختصاص دارد. مردم تهران اغلب آتشبس را موقتی و تاکتیکی دانسته و به فراخوان شاهزاده و پیروزی نهایی امیدوار هستند. مشهد با ۳۸۰ پیام در رتبه دوم قرار دارد و بسیاری از پیامهای این شهر با حس ناامیدی نسبت به ادامه حملات به جمهوری اسلامی و خشم از آتشبس همراه بودهاند. کرج و حومه (شامل فردیس، عظیمیه، گرمدره و …) با ۳۱۰ پیام در رتبه سوم قرار دارند و در این منطقه، خشم شدید از توقف حملات و آتشبس غالب است. شیراز با ۲۱۰ پیام در رتبه چهارم است و در این شهر، امید و اعتماد به ادامه مسیر مجدداً رتبه اول را دارد. پیامهای شیرازیها بیشتر به صبر، اتحاد و امید به پیروزی نهایی تاکید دارند. رشت با ۱۸۰ پیام در رتبه پنجم قرار دارد و مردم این شهر اغلب از فشار اقتصادی، بیکاری و بلاتکلیفی سخن گفتهاند. اصفهان با ۱۶۰ پیام در رتبه ششم است و در آنجا خشم شدید بیشترین پیام را تشکیل داده است. تبریز با ۱۴۰ پیام در رتبه هفتم قرار دارد و در این شهر نیز امید رتبه اول را به خود اختصاص داده است. اهواز با ۱۲۰ پیام در رتبه هشتم است و مانند مشهد و رشت، ناامیدی بابت توقف حملات و گلایه از وضعیت اقتصادی در آن غالب است. بندرعباس و کرمانشاه نیز به ترتیب رتبههای نهم و دهم را دارند. پیامهای بندرعباس بیشتر خشم از آتشوس را نشان میدهد، در حالی که در کرمانشاه امید غالب است. این تفکیک جغرافیایی، پیچیدگی احساسات را در مناطق مختلف ایران برجسته میسازد
