موج شدید تعدیل نیرو و افزایش بیکاری پس از جنگ در ایران

پس از پایان جنگ ۴۰ روزه، ایران با رکود اقتصادی، تورم فزاینده و افزایش شدید بیکاری روبرو شده است. بر اساس گزارشهای رسمی و غیررسمی، بیش از دو میلیون شغل از بین رفته و نرخ بیکاری به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیده است. صنایع مختلف از جمله خودروسازی، پتروشیمی، استارتآپها و گردشگری تحت تاثیر شدید قرار گرفتهاند.
چند هفته پس از پایان جنگ ۴۰ روزه با آمریکا و اسرائیل، بازار کار ایران با یکی از شدیدترین موجهای تعدیل نیرو و افزایش بیکاری در سالهای اخیر روبرو شده است.
رکود عمیق اقتصادی، تخریب زیرساختهای صنعتی، قطعی طولانیمدت اینترنت و افت شدید تقاضا، بسیاری از بنگاههای اقتصادی را ناچار کرده تا نیروی انسانی خود را کاهش دهند یا بخشی از فعالیتهایشان را متوقف کنند. در کنار این تحولات، دادههای تورمی نیز تصویری نگرانکننده ارائه میدهند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فروردین ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه کشور به ۵۳/۷ درصد رسیده است.
این رقم برای اقشار کمدرآمد، یعنی دهکهای اول و دوم، حتی بالاتر بوده و به حدود ۵۸/۲ درصد میرسد؛ در حالی که تورم مواد غذایی از مرز ۱۱۵ درصد عبور کرده است. با این شرایط، گزارشهای رسیده از قطبهای صنعتی و استارتآپی کشور نشان میدهد که فشار ناشی از درگیریهای نظامی اخیر، تورم فزاینده و انسداد مسیرهای تجاری، به شکلگیری زنجیرهای از اخراج نیرو و حتی ورشکستگی در شرکتهای بزرگ و کوچک منجر شده است.
احمد میدری، وزیر کار در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که تنها در چند هفته قبل از آن، بیش از ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند. در همین حال، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، از نابودی بیش از ۷۰۰ هزار شغل خبر داده و گفته است ۱۳۰ هزار نفر بهطور مستقیم در اثر حملات بیکار شدهاند و حدود ۶۰۰ هزار شغل نیز بهصورت غیرمستقیم از بین رفته است.
از سوی دیگر غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برآوردی حتی نگرانکنندهتر ارائه کرده و گفته است که جنگ بهطور مستقیم بیش از یک میلیون شغل را از بین برده و در مجموع باعث بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر شده است. پلتفرم جابویژن، فعال در حوزه کاریابی، اعلام کرد که ۳۱۸ هزار درخواست شغل تنها در یک روز در این پلتفرم ثبت شده که رشد ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
همزمان، آمارهای مرتبط با بیمه بیکاری نیز نشاندهنده فشار فزاینده بر نهادهای حمایتی است. ثبتنام برای دریافت بیمه بیکاری در دو ماه اخیر به ۱۴۷ هزار نفر رسیده و حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، میگوید در ابتدای حملات «حدود ۷۵۰ هزار نفر به صندوق بیمه بیکاری معرفی شدند»؛ صندوقی که پیش از این حدود ۱۸۰ هزار نفر را پوشش میداد و اکنون به مرز یک میلیون نفر نزدیک شده است.
در واکنش به این وضعیت، دولت بسته حمایتی «کاهش تعدیل نیرو» را معرفی کرده است: بستهای که شامل ایجاد خط اعتباری جدید برای صندوق بیمه بیکاری و معافیتهای مالیاتی موقت برای کارفرمایانی است که نیروی کار خود را حفظ کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پیش از جنگ حدود دو میلیون نفر در کشور بیکار بودند که با در نظر گرفتن جمعیت فعال حدود ۲۶ میلیون نفری، نرخ بیکاری رسمی حدود ۷/۶ درصد برآورد میشد.
با این حال، اگر برآوردهای جدید مبنی بر اضافه شدن حدود دو میلیون بیکار دیگر را در نظر بگیریم، جمعیت بیکاران میتواند به حدود چهار میلیون نفر برسد و نرخ بیکاری را به حدود ۱۵ درصد افزایش دهد. همچنین با احتساب بیکاری گسترده در میان فعالان اقتصاد غیررسمی و مشاغل آزاد بهویژه فروشگاههای آنلاین این نرخ میتواند در عمل به نزدیکی ۲۰ درصد نیز برسد.
فعالیت بسیاری از شرکتهای بزرگ ایران، از جمله فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، چندین مجتمع پتروشیمی، و شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی، در جریان جنگ یا متوقف شد یا فعالیتشان را بهشدت کاهش دادند؛ روندی که پس از پایان جنگ نیز ادامه یافته است. تعطیلی یا کاهش شدید فعالیت این صنایع نهتنها به از دست رفتن اشتغال مستقیم هزاران نفر انجامیده، بلکه زنجیره تامین و تولید در بخشهای وابسته را نیز بهشدت مختل کرده است.
بهگونهای که حتی شرکتهایی که به طور مستقیم هدف حمله قرار نگرفته بودند نیز ناچار به توقف یا کاهش قابلتوجه فعالیت خود شدهاند. یکی از کارکنان بخش تولید در یکی از شرکتهای قطعهسازی خودرو به بیبیسی فارسی گفت: «بسیاری از شرکتهای بزرگ خودروسازی و قطعهسازی پیش از این برای واردات قطعات، ارتباط گستردهای با امارات داشتند اما بهدلیل شرایط سیاسی این مسیر عملا قطع شده و واردات متوقف شده است.
به گفته او، این وضعیت بهشدت بر تولید صنعت خودروسازی اثر گذاشته و کارخانهها اکنون با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند. » او همچنین میگوید که بخشهای اصلی بسیاری از واحدهای قطعهسازی تعطیل شده و برخی شرکتها عملا تولید را متوقف کردهاند و در شرکتهایی مانند رایزکو، آذین خودرو، اتحاد موتور و دیگر واحدهای مشابه، تعدیل نیرو گستردهای انجام شده و شمار زیادی از کارکنان بخش تولید اخراج شدهاند.
حتی برای نیروهایی که باقی ماندهاند نیز حداقل حقوق، بدون مزایا، در نظر گرفته شده است. صنعت گردشگری نیز بهشدت تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته است. یکی از فعالان حوزه گردشگری درمانی به بیبیسی فارسی گفت: «این صنعت تقریبا بهطور کامل متوقف شده است. پیش از جنگ، فعالیت اصلی آنها جذب بیماران از کشورهای همسایه بود اما اکنون بهدلیل قطعی اینترنت و نااطمینانی از ثبات شرایط، عملا هیچ گردشگر خارجی وارد ایران نمیشود.
سفرهای داخلی نیز بهدلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم تقریبا متوقف شده است. » در حوزه فنآوری و استارتآپها، بسیاری از شرکتها بهدلیل قطع بودن طولانیمدت اینترنت و افت شدید تقاضا، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از نیروی انسانی خود را تعدیل کردهاند. ایمان، یکی از مدیران سرمایهگذاری در بخش استارتآپی یک بانک بزرگ، به بیبیسی فارسی گفت: «نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و وضعیت 'نه جنگ نه صلح' باعث شده سرمایهگذاریها تقریبا بهطور کامل متوقف شود.
» «در گذشته سرمایهگذاری در استارتآپها جریان داشت اما اکنون نه سرمایهگذار تمایلی به ورود دارد و نه تیمها برای جذب سرمایه اقدام میکنند
