موانع توافق با واشنگتن؛ ایران خواستار پایبندی آمریکا به تعهدات خود است

معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که زیادهخواهی آمریکا مانع اصلی دستیابی به توافق در مذاکرات تهران-واشنگتن است و هنوز تاریخی برای دور دوم این مذاکرات مشخص نشده است.
در حاشیه فروم دیپلماسی آنتالیا، سعید خطیبزاده ، معاون وزیر امور خارجه ایران ، با اشاره به چالشهای پیش رو در مذاکرات با واشنگتن، موضع زیادهخواهانه آمریکا را مانع اصلی دستیابی به توافق خواند و تاکید کرد که هنوز هیچ تاریخی برای برگزاری دور دوم این مذاکرات تعیین نشده است. وی در جمع خبرنگاران افزود که اگرچه پیشرفتهایی در مسیر دستیابی به توافق حاصل شده، اما برخی موانع همچنان پابرجا هستند. دور نخست این مذاکرات که پس از اعلام آتشبس میان ایران و آمریکا در ۲۳ فروردین در اسلامآباد برگزار شد، علیرغم تفاهم بر سر موضوعات متعدد، به دلیل اختلاف نظر بر سر ۲ تا ۳ موضوع کلیدی به نتیجه نهایی نرسید. تلاشهای پاکستان برای برگزاری دور دوم مذاکرات ادامه داشته و گزارشهای رسانهای نیز حاکی از برنامهریزی برای آن در روز دوشنبه آتی در اسلامآباد بوده است. با این حال، ایران به دلیل بدعهدیهای واشنگتن در پایبندی به شروط آتشبس، از جمله تداوم محاصره بنادر، هنوز مشارکت خود را در این مذاکرات اعلام نکرده است.
خطیبزاده تصریح کرد که تعیین تاریخ مشخص برای مذاکرات بدون توافق بر سر چارچوب کلی امکانپذیر نیست و متعاقب آن اطلاعرسانی صورت خواهد گرفت. وی همچنین تاکید کرد که ایران هیچ وضعیت ویژهای خارج از قوانین بینالمللی را نمیپذیرد و تمامی تعهدات خود را دقیقاً در چارچوب قواعد بینالمللی اجرا خواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه به وضعیت تردد در تنگه هرمز اشاره کرد و بیان داشت که به دلیل آتشافروزیهای آمریکایی-صهیونیستی، عبور کشتیهای مرتبط با این دو کشور از این تنگه ممنوع شده و عبور سایر کشتیها نیز منوط به هماهنگی کامل با ایران است. او با قاطعیت اعلام کرد که در این خصوص هیچ ابهامی برای ایران وجود ندارد و نمیتواند درباره سیاستهای طرف مقابل که ممکن است برای ایجاد سردرگمی طراحی شده باشد، اظهار نظر کند. خطیبزاده در پایان تاکید کرد که تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری باز است، هرچند ممکن است به دلیل مسائل امنیتی، محدودیتهای فنی نیز وجود داشته باشد. این موضوع به طور خاص به دوره پس از آتشبس مربوط میشود.
در بخش دیگری از سخنان خود، سعید خطیبزاده به روابط دوجانبه ایران با جمهوری آذربایجان پرداخت و روابط طرفین را بسیار خوب توصیف کرد. وی با اشاره به تماس تلفنی اخیر میان مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، و الهام علیاف، همتای آذربایجانی، خاطرنشان کرد که در این گفتگو بار دیگر بر تداوم و گسترش این روابط تاکید شده است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که مسائل منطقهای و روابط همسایگی همواره از اهمیت بالایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودهاند و تاکید بر استمرار روابط دوستانه و برادرانه با همسایگان، رویکردی پایدار در سیاست خارجی ایران محسوب میشود.
وی در نهایت با تاکید بر ضرورت پایبندی طرف مقابل به تعهدات بینالمللی، دورنمای روشنی از دستیابی به توافقات سازنده در سایه احترام متقابل و اجرای قوانین بینالمللی را ترسیم نمود. این موضعگیری نشاندهنده عزم ایران برای حفظ منافع ملی و اصول خود در عرصه بینالمللی و عدم پذیرش فشارهای خارج از چارچوبهای قانونی و عرفی است
