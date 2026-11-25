وزارت خارجه آمریکا با فروش ۶۲۲ میلیون دلار تجهیزات پشتیبانی جنگنده‌های اف-۱۶ به اوکراین موافقت کرد. جزئیات قرارداد، عدم حضور پیمانکاران آمریکایی و تأثیر آن بر جنگ.

وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه چهارم آذر ماه اعلام کرد که با فروش احتمالی تجهیزات پشتیبانی و اقلام مرتبط با جنگنده‌های اف-۱۶ به اوکراین موافقت کرده است. این قرارداد به ارزش تقریبی ۶۲۲ میلیون دلار، گامی قابل توجه در حمایت‌های نظامی واشنگتن از کی‌یف محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تداوم پشتیبانی از این کشور در برابر تهاجم روسیه است.

جزئیات قرارداد فروش و مکانیزم اجرا

در بیانیه رسمی منتشر شده، وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که پیمانکار اصلی این فروش بزرگ از طریق فرآیند معمول و رقابتی، توسط دولت ایالات متحده انتخاب خواهد شد. این نهاد دولتی تصریح کرده است که اجرای این قرارداد به استقرار هیچ نماینده‌ی دولتی یا پیمانکار آمریکایی در خاک اوکراین نیاز نخواهد داشت و تمام فرآیندها به صورت غیرمستقیم و از طریق انتقال فناوری و تجهیزات انجام می‌شود.

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این موافقت جدید، تکمیل‌کننده قرارداد پیشین دولت آمریکا برای ارائه آموزش و تجهیزات برای جت‌های جنگنده اف-۱۶ است که از قبل در اوکراین حضور دارند. ارزش آن قرارداد اولیه نیز بیش از ۳۱۰ میلیون دلار برآورد شده بود که دقیقاً نصف ارزش قرارداد تازه اعلام شده محسوب می‌شود. این ارقام نشان‌دهنده ابعاد گسترده سرمایه‌گذاری نظامی ایالات متحده در نوسازی نیروی هوایی اوکراین است.

موقعیت‌گیری ذینفعان و چالش‌های دیپلماتیک

طی سال‌های اخیر، چندین کشور اروپایی خواستار مجوز آمریکا شده بودند تا بتوانند تعدادی از جنگنده‌های اف-۱۶ که از آن کشور خریده‌اند را در اختیار اوکراین قرار دهند. تا پیش از این، جو بایدن رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده به دلیل نگرانی از تشدید درگیری‌ها و انتقال مستقیم نیروی آمریکایی به منطقه، از اعطای این مجوز خودداری می‌کرد.

سرانجام پس از دو سال فشار دیپلماتیک و نظامی مداوم، مقامات واشنگتن حاضر به اعطای این مجوز شدند و اولین جنگنده‌های اف-۱۶ اواسط ۲۰۲۴، یعنی بیش از دو سال پیش، در اختیار نیروهای اوکراینی قرار گرفتند. تصویر آرشیوی از حضور ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین و مدله اولاو نخست‌وزیر دانمارک در کابین یک جنگنده اف-۱۶، که کپنهاگ با موافقت واشینگتن در اختیار کی‌یف قرار داد، در تابستان ۱۴۰۲، نمادی از این همکاری‌های گسترده بین‌المللی بود.

پیامدهای منطقه‌ای و تحولات بعدی

این انتقال تسلیحاتی نه تنها توان هوایی اوکراین را افزایش می‌دهد، بلکه پیامدهای استراتژیک قابل توجهی برای معادلات منطقه‌ای و امنیت جهانی دارد. تحلیلگران نظامی معتقدند که ورود این تجهیزات پیشرفته به خط مقدم نبرد، می‌تواند توازن قدرت را در آسمان اوکراین تغییر دهد و به نیروهای این کشور اجازه دهد تا با دقت بیشتری اهداف استراتژیک را هدف قرار دهند.

واشنگتن با نهایی کردن این توافق، نشان می‌دهد که علی‌رغم تغییرات سیاسی داخلی و چالش‌های بین‌المللی، تعهد خود به حمایت از اوکراین را دست‌کم نمی‌گیرد. انتظار می‌رود با شروع فرآیند انتخاب پیمانکار و تحویل تجهیزات، سرعت آموزش خلبانان و تعمیرکاران اوکراینی افزایش یابد تا این جنگنده‌ها به سرعت وارد چرخه نبرد شوند.