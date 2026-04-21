دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ضمن هشدار نسبت به بیثباتی در تنگه هرمز، بر لزوم حل اختلافات بینالمللی از طریق مذاکره و استقبال از تغییر مواضع برخی رهبران اروپایی تاکید کرد.
دیمیتری پسکوف ، سخنگوی رسمی کاخ کرملین ، در نشست خبری اخیر خود در مسکو، به واکاوی ابعاد پیچیده تنشهای منطقهای و بینالمللی پرداخت. وی با اشاره به وضعیت حساس و ناپایدار در تنگه هرمز ، این نقطه راهبردی جهان را منطقهای توصیف کرد که شرایطی بسیار شکننده و غیرقابل پیشبینی را تجربه میکند.
پسکوف تاکید کرد که مسکو با نگرانی تحولات این منطقه را زیر نظر دارد و امیدوار است که علیرغم فشارهای موجود، فرایندهای دیپلماتیک بر رویکردهای نظامی پیشی بگیرند تا از بروز هرگونه سناریوی خشونتبار که میتواند امنیت جهانی را به مخاطره بیندازد، جلوگیری شود. در بخش دیگری از این کنفرانس خبری، سخنگوی کرملین به نتایج انتخابات عمومی در بلغارستان و پیروزی حزب بلغارستان مترقی اشاره کرد. وی با استقبال از مواضع مطرح شده توسط برخی رهبران اروپایی، از جمله رادف، مبنی بر ضرورت گشودن کانالهای گفتوگو با روسیه برای حلوفصل اختلافات، تصریح کرد که مسکو همواره به دیپلماسی پایبند بوده است. پسکوف خاطرنشان کرد که روسیه هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و معتقد است که تمامی تنشهای سیاسی و امنیتی باید از طریق ابزارهای سیاسی و مذاکره حل شوند؛ با این حال، وی گلایه کرد که این رویکرد سازنده هنوز در سطوح کلان اروپایی به طور کامل درک نشده و پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که اظهارات پسکوف در حالی مطرح میشود که گزارشهای متعددی از سوی نهادهای بینالمللی و رسانههای معتبری همچون نیویورکتایمز درباره نقشآفرینی بازیگران بزرگ در تنشهای غرب آسیا منتشر شده است. در حالی که خبرها از وقوع درگیریهای خونین در کرانه باختری و تغییر معادلات حاکم بر تنگه هرمز حکایت دارند، تلاشهای دیپلماتیک روسیه برای حفظ موازنه قوا در منطقه پررنگتر شده است. مسکو با تاکید بر لزوم گفتوگو، سعی دارد از انزوای دیپلماتیک فاصله گرفته و نقش میانجی یا تسهیلگر را در بحرانهای جاری ایفا کند. با وجود وتوی پیشنویسهای مرتبط با تنگه هرمز توسط چین و روسیه در مجامع بینالمللی، کرملین همچنان بر این باور است که بازگشت به میز مذاکره تنها راه خروج از وضعیت بیثباتی کنونی است که نه تنها منطقه، بلکه کل اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است
