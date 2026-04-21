مواضع سخنگوی وزارت امور خارجه درباره روند مذاکرات با آمریکا و امنیت خلیج فارس

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر عدم تصمیم‌گیری درباره دور جدید مذاکرات با آمریکا، ضمن اشاره به بررسی طرح پیشنهادی واشینگتن، اقدامات نظامی آمریکا در منطقه را نقض آشکار آتش‌بس دانست.

اسماعیل بقایی ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری هفتگی خود به تشریح آخرین وضعیت گفتگوهای غیرمستقیم با ایالات متحده پرداخت. وی در پاسخ به گمانه‌زنی‌های مطرح شده در خصوص احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان، تصریح کرد که تا این لحظه هیچ برنامه قطعی یا تصمیم نهایی برای آغاز دور جدیدی از گفتگوها اتخاذ نشده است.

بقایی با تأکید بر اینکه روند دیپلماتیک نیازمند صداقت و عمل به تعهدات است، خاطرنشان کرد که اقدامات اخیر واشینگتن از جمله تداوم محاصره دریایی و تعرض به کشتی‌های تجاری ایران، عملاً نقض فاحش آتش‌بس محسوب می‌شود و تداوم این رفتارها تنها به افزایش بی‌اعتمادی میان دو طرف منجر خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به ماهیت پیشنهادهای تبادل شده میان تهران و واشینگتن، اعلام کرد که طرح پیشنهادی آمریکا که توسط فرمانده ارتش پاکستان به مقامات ایرانی ارائه شده، هم‌اکنون در سطوح تصمیم‌گیر در حال بررسی دقیق است. وی افزود که پیش از این نیز مجموعه‌ای از پیشنهادات در قالب بندهای مشخص از سوی هر دو طرف مطرح شده بود و گفتگوها در اسلام‌آباد نیز بر محوریت این محورها پیش رفت. بقایی تأکید کرد که مواضع جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا شفاف و ثابت بوده و تهران بر اساس منافع ملی خود، زیر بار هیچ‌گونه ضرب‌الاجل یا فشار سیاسی نخواهد رفت. در بخش دیگری از این نشست، سخنگوی دستگاه دیپلماسی به حواشی ایجاد شده پیرامون وقایع رخ‌داده در تنگه هرمز و ادعاهای کشورهای ثالث مبنی بر حمله به کشتی‌ها واکنش نشان داد. وی با رد اتهامات بی‌اساس، ریشه ناامنی‌های اخیر در خلیج فارس و آب‌های پیرامونی را اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه منافع ایران دانست و تصریح کرد که وضعیت منطقه پیش از مداخلات نظامی این نیروها آرام بوده است. بقایی همچنین متذکر شد که مراجع ذی‌صلاح ایران در حال بررسی صحت و سقم اخبار منتشر شده در خصوص کشتی‌های هندی هستند و در صورت اثبات هرگونه ماجراجویی از سوی طرف مقابل، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای واکنش مقتضی و قاطع را دارند. او تأکید کرد که امنیت منطقه نباید تحت‌الشعاع اقدامات غیرقانونی و تهاجمی طرف‌های فرامنطقه‌ای قرار گیرد و ایران با هوشیاری کامل تحرکات دشمنان را رصد می‌کند. بقایی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیرات سیاست داخلی ایالات متحده بر رویکرد واشینگتن در قبال ایران، بیان داشت که تردیدی در نقش پررنگ دعواهای حزبی و سیاسی در آمریکا بر رویه اتخاذ شده توسط دولتمردان آن کشور وجود ندارد. وی با اشاره به اعتراضات داخلی مردم آمریکا علیه سیاست‌های دولت متبوعشان، تصریح کرد که بخش قابل توجهی از افکار عمومی و نخبگان سیاسی در آمریکا نیز نسبت به تداوم مسیر تهاجمی دولت خود انتقاد دارند و آن را خلاف منافع ملی مردم آمریکا می‌دانند. سخنگوی وزارت امور خارجه در خاتمه سخنان خود با تأکید مجدد بر اینکه هیچ پیش‌شرط غیرمنطقی از سوی تهران برای مذاکرات مطرح نشده است، اظهار داشت که تأمین حقوق ملی و پایان دادن به فشارهای ظالمانه و نقض آتش‌بس، مطالبه اصلی ایران است. وی تصریح کرد که هرگونه شرطی که برای مذاکرات مطرح می‌شود، در راستای بازگشت به قانون‌گرایی و احترام به حاکمیت ملی ایران است و ایران اجازه نخواهد داد با قلدری و تهدید، حقوق ملت تضییع گردد. این رویکرد نشان‌دهنده آن است که تهران در عین حفظ فضای دیپلماتیک، در دفاع از کیان خود ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهد کرد





