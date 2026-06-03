بر اساس اعلام ایرانخودرو، مهلت ثبتنام در این مرحله از طرح فروش مشارکت در تولید که از روز شنبه درحال برگزاری است، ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه به پایان خواهد رسید و پس از آن سامانه فروش غیرفعال میشود.
بر اساس اعلام ایرانخودرو ، مهلت ثبتنام در این مرحله از طرح فروش مشارکت در تولید که از روز شنبه درحال برگزاری است، ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه به پایان خواهد رسید و پس از آن سامانه فروش غیرفعال میشود.
متقاضیان خرید محصولات ایرانخودرو همچنان فرصت دارند تا زمان اعلام شده در طرح مشارکت در تولید این شرکت ثبتنام کنند. این طرح که بدون قرعهکشی و بدون اعمال محدودیت کنترل پلاک فعال اجرا شده، از ابتدای هفته جاری در دسترس متقاضیان قرار گرفته و با استقبال قابل توجه خریداران همراه بوده است.
در این مرحله، خودروهای تارا دستی V۱، سورن پلاس دوگانهسوز EF۷، سورن پلاس TU۵P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی برای متقاضیان عرضه شدهاند. لازم به توضیح است ظرفیت برخی از محصولات رو به اتمام است. موعد تحویل خودروهای این طرح از بهمنماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ تعیین شده است.
همچنین در روش فروش مشارکت در تولید، قیمت خودروها بهصورت غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت مصوب زمان تحویل محاسبه خواهد شد. برای این طرح نیز سود مشارکت ۲۰.۵ درصدی در نظر گرفته شده است. متقاضیان میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی ایرانخودرو به نشانی ikco.ir نسبت به ثبتنام و تکمیل فرآیند خرید اقدام کنند
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