مهلت صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان توسط نیروی انتظامی پایان یافت

معاون رئیس‌جمهور از نیروی انتظامی خواست تا طبق وعده خود تا پایان ماه جاری، سازوکار اجرایی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانان را فراهم کند و خلأ قانونی کاملاً برطرف شده است.

زهرا بهروزآذر ، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرد که مهلت تعیین شده توسط نیروی انتظامی برای اجرایی شدن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، به پایان ماه جاری رسیده است. وی با تأکید بر اینکه خلأ قانونی در این زمینه مرتفع شده است، از پلیس راهور خواست تا بدون فوت وقت و طبق وعده‌های قبلی، زیرساخت‌های لازم برای صدور این گواهینامه‌ها را فراهم آورد. این در حالی است که فرآیند قانونی این مصوبه در هیئت‌های تخصصی به سرانجام رسیده و اکنون تنها مسئله اصلی، اجراست.

وضعیت قانونی و فرآیند تصویب گواهینامه موتور

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانان دیگر با خلأ قانونی مواجه نیست و وضعیت آن به طور مشخص تعیین تکلیف شده است. وی یادآور شد که حدود دو سال پیش، وضعیت صدور این مجوزها مشخص نبود، اما اکنون مصوبه دولت صادر شده و مراحل قانونی آن را به طور کامل طی کرده است. این مصوبات هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در هیئت تطبیق مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در صورت وجود هرگونه ایراد، اصلاح یا بازگردانده شوند. در این مورد خاص، تمام فرآیندهای قانونی با موفقیت پشت سر گذاشته شده است.

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بهروزآذر خاطرنشان ساخت که نظام قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری کشور صرفاً محدود به مصوبات مجلس نیست و مقررات دولتی نیز بخشی از این نظام حقوقی محسوب می‌شوند. بنابراین، موانع حقوقی برطرف شده و بار اصلی اجرا بر دوش نیروی انتظامی نهاده شده است. این مقام مسئول تأکید کرد که اکنون مسئله حقوقی حل شده و چالش اصلی، اجرای عملیاتی مصوبه در سطح میدان‌ها و مراکز آموزشی پلیس است.

تعهدات نیروی انتظامی و تربیه مربیان تخصصی

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی نیروی انتظامی به معاونت حقوقی دولت، این مجموعه در حال تربیه استادان و مربیان مورد نیاز برای اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانان است. بهروزآذر با اشاره به گزارش پلیس گفت که مهلت اعلام شده توسط آن سازمان برای تکمیل این فرآیند، تا پایان همین ماه بوده است. وی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی بر سر حرف خود بماند و هرچه سریع‌تر سازوکار اجرایی صدور گواهینامه‌ها را به سرانجام برساند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد که امیدوار است مجبور نشود اعلام کند که مسئولان مربوطه تمایل به انجام این کار را ندارند. وی یادآور شد که نیروی انتظامی در گذشته با این موضوع همراهی کرده است و دو یا سه بار نیز بازه زمانی آن را تغییر داده است. با این حال، انتظار می‌رود این بار تعهدات پایبندی شده و بانان بتوانند از حق قانونی خود برای استفاده از موتورسیکلت‌های سبک بهره‌مند شوند.

جلوگیری از دوقطبی‌سازی و حفظ انسجام ملی

بهروزآذر در خصوص ضرورت توجه به دیدگاه‌های مختلف زنان و جلوگیری از ایجاد شکاف اجتماعی، از جلسه اخیر با احزاب و تشکل‌های سیاسی سخن گفت. وی توضیح داد که در این جلسه، تقریباً همه احزاب و تشکل‌هایی که در وزارت کشور ثبت شده و در سطح ملی فعالیت می‌کنند، دعوت شده بودند. وی با اشاره به صحبت‌های نماینده برخی احزاب معتقد شد که این گروه تنها بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کنند و نمایندگی تمام شهروندان ایران را ندارند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد که وظیفه مسئولان، جلوگیری از تبدیل مسائل اجتماعی به موضوعات دوقطبی است. وی بیان داشت که باید تلاش کنیم موضوعاتی که برای شهروندان، فارغ از جنسیت، سن و گروه اجتماعی اهمیت دارند، به زمینه‌ای برای ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه تبدیل نشوند. وی افزود که امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ اتحاد و انسجام ملی نیاز داریم و نباید با برچسب‌زنی باعث شویم بخشی از دخترانی که پرچمدار توسعه ایران هستند، احساس طردشدگی کنند یا تصور کنند که به ایران تعلق ندارند.

بهروزآذر تصریح کرد که برای شنیدن صدای همه مردم، به ویژه زنان، تلاش می‌شود از ابزارهای دیگری مانند "شنوایی عمومی" استفاده شود. وی خاطرنشان ساخت که نباید اجازه دهیم بخش‌هایی از جامعه که خواهان ایران عزیز هستند و در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند، احساس کنند که به این کشور تعلق ندارند. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد فضای گفتگوی سازنده و پرهیز از تقبیلات ناسالم در عرصه‌های اجتماعی و حقوقی است.