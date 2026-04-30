با فرا رسیدن مهلت قانونی ۶۰ روزه تعیین شده بر اساس قانون اختیارات جنگی، دولت آمریکا باید تصمیم بگیرد که آیا برای ادامه عملیات نظامی علیه ایران از کنگره مجوز می‌گیرد یا خیر. این موضوع در حال ایجاد تنش‌های سیاسی در داخل آمریکا است.

بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳، دولت ایالات متحده آمریکا ملزم است برای ادامه هرگونه اقدام نظامی فراتر از یک دوره ۶۰ روزه، مجوز رسمی از کنگره دریافت کند.

این قانون با هدف محدود کردن قدرت رئیس جمهور در آغاز و ادامه جنگ‌های طولانی‌مدت بدون موافقت نهاد قانون‌گذاری کشور تدوین شده است. ضرب‌الاجل ۶۰ روزه برای عملیات نظامی مرتبط با ایران که از تاریخ ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند) با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل آغاز شد، فردا (۱۱ اردیبهشت) به پایان می‌رسد.

با این حال، به دلیل اینکه دونالد ترامپ یک روز پس از آغاز عملیات، کنگره را به طور رسمی از این اقدام نظامی مطلع کرد، این مهلت به طور قانونی تا فردا تمدید شده است. این موضوع باعث ایجاد ابهام و بحث‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و حقوقی آمریکا شده است.

کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در آمریکا در حال بررسی سناریوهای مختلفی هستند و پیش‌بینی می‌کنند که واکنش ترامپ به این ضرب‌الاجل می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر روابط آمریکا با ایران و همچنین بر سیاست خارجی این کشور داشته باشد. برخی معتقدند که ترامپ به دنبال تمدید این مهلت از طریق کنگره خواهد بود، در حالی که برخی دیگر پیش‌بینی می‌کنند که او ممکن است به طور یک‌جانبه تصمیم به ادامه عملیات نظامی بگیرد که در این صورت با مخالفت‌های جدی از سوی کنگره روبرو خواهد شد.

یک مقام ارشد کاخ سفید در مصاحبه با شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی اعلام کرده است که دولت ترامپ در حال انجام مذاکرات فعالی با اعضای کنگره برای تمدید این مهلت زمانی و ادامه جنگ با ایران است. با این حال، این مقام تاکید کرده است که با توجه به توقف مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا، هنوز مشخص نیست که آیا دولت ترامپ واقعاً به دنبال اخذ مجوز رسمی از کنگره برای ادامه جنگ است یا خیر.

سناتور آدام شیف، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا در مجلس سنای آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که در صورت فعال شدن مفاد قانون اختیارات جنگی، او تمام تلاش خود را برای پایان دادن به اقدام نظامی آمریکا علیه ایران به کار خواهد گرفت. او معتقد است که ادامه جنگ بدون مجوز کنگره نقض قانون اساسی آمریکا است و می‌تواند پیامدهای منفی جدی برای امنیت ملی این کشور داشته باشد.

مقام کاخ سفید در واکنش به این اظهارات، ضمن انتقاد از مواضع سناتور شیف، تاکید کرده است که دولت ترامپ در حال انجام وظایف قانونی خود است و اعضای کنگره‌ای که سعی در محدود کردن اختیارات فرمانده کل قوا دارند، تنها نیروهای مسلح آمریکا را تضعیف می‌کنند. آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای به پایگاه خبری هیل گفته است که ترامپ از پیش از آغاز عملیات نظامی با کنگره شفاف عمل کرده و مقامات دولت بیش از ۳۰ جلسه توجیهی دوحزبی برای اعضای کنگره برگزار کرده‌اند تا آنها را از آخرین تحولات نظامی مطلع سازند.

در هفته‌های گذشته، نمایندگان کنگره آمریکا بارها یادآوری کرده‌اند که دونالد ترامپ طبق مفاد قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳، حداکثر ۶۰ روز مهلت دارد تا عملیات نظامی خود در ایران را بدون مشورت با کنگره ادامه دهد. بر اساس گزارش پایگاه خبری NDTV، ترامپ می‌تواند این مهلت را به مدت ۳۰ روز دیگر تمدید کند، اما در این صورت باید به کنگره اطمینان دهد که این تمدید صرفاً برای خروج نیروها از منطقه و نه برای ادامه درگیری‌ها ضروری است.

تحلیلگران معتقدند که اگر ترامپ پس از پایان ضرب‌الاجل مذکور به نیروهای نظامی دستور ادامه جنگ بدهد، اقدام او نقض قانون خواهد بود و علاوه بر تشدید مخالفت‌های حزب دموکرات، ممکن است برخی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه را نیز از او رویگردان کند. این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد بحران سیاسی در آمریکا و تضعیف جایگاه ترامپ در داخل و خارج از کشور شود.

در همین راستا، برخی از کشورهای اروپایی و عربی نیز بر لزوم تقویت آتش‌بس در لبنان و ایران تاکید کرده‌اند و خواستار حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماتیک شده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد که وضعیت منطقه بسیار حساس و پیچیده است و هرگونه اقدام نسنجیده می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و بروز جنگ‌های گسترده‌تر شود





