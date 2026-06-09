مهروز ساعی سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان شد

کمیته فنی فدراسیون تکواندو پس از بررسی شاخص‌های مدیریتی و فنی، مهروز ساعی را به صورت اتفاق‌آرا به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان و پیام خانلرخانی را به عنوان سرمربی تیم ملی مردان انتخاب کرد. فرآیند انتخاب مبتنی بر معیارهایی چون رزومه، توانایی مدیریت و آشنایی با روانشناسی ورزشی بوده است.

کمیته فنی فدراسیون تکواندو با توجه به عملکرد درخشان تیم ملی بانوان در مسابقات آسیایی ، مهروز ساعی را به صورت اتفاق‌آرا به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان انتخاب کرد.

این انتخاب در جلسه‌ای که با ریاست هادی ساعی و با حضور هادی افشار دبیرکل فدراسیون، مرتضی کریمی، مسعود حجی زواره، وحید خسروشاهی و مهرو کمرانی برگزار شد، صورت گرفته است. در این جلسه، پیام خانلرخانی نیز به عنوان سرمربی تیم ملی مردان معرفی شد.

دبیرکل فدراسیون، هادی افشار، در شرح فرآیند انتخاب اشاره کرد که بررسی شاخص‌هایی نظیر توانمندی در مدیریت تیم، اعتماد به نفس، رزومه قوی داخلی و خارجی، آشنایی با روانشناسی ورزشی، شجاعت، ریسک‌پذیری، کاهش استرس، قدرت تصمیم‌گیری در شرایط حساس، تاب‌آوری، مشاوره‌پذیری، تسلط به زبان انگلیسی و نظارت مستقیم بر اردوها، کلیدی بودند. وی افزود که پس از تعیین شاخص‌ها، هر عضو کمیته فنی گزینه خود را معرفی کرد و در نهایت چهارنام علی تاجیک، پیام خانلرخانی، یوسف کرمی و فیض الله نفجم مطرح شدند که یوسف کرمی و پیام خانلرخانی دو گزینه برتر بودند.

با رای قاطع اعضای کمیته فنی، خانلرخانی به عنوان سرمربی تیم ملی مردان انتخاب شد. دبیرکل تاکید کرد که با خانلخانی برای معرفی کادر فنی مذاکراتی صورت خواهد گرفت و ممکن است اعضای کادر فنی نیز مورد نظر کمیته فنی باشند و برای گفتگو دعوت شوند.

در مورد تیم بانوان، افشار گفت: با توجه به عملکرد درخشان در مسابقات آسیایی و ضرورت ارتقای جایگاه کشور، همه اعضای کمیته فنی به اتفاق رأی به انتخاب مهروز ساعی به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان دادند. این انتخاب صورت entirely اتفاقی بود





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