مهدی محمدنبی ، سرپرست تیم ملی فوتبال ، در حاشیه تمرین تیم ملی در پاسخ به یک رسانه بریتانیایی درباره شعار «مرگ بر آمریکا» هواداران حکومت در تجمعات شبانه و همزمان با حضور تیم در این تجمع گفت: «بدرقه بی‌نظیری بود؛ سابقه ندارد برای هیچ تیم ملی مردم جمع شوند و این بدرقه را انجام دهند.

» اعضای تیم ملی فوتبال هفته گذشته، در حالی که هیچ‌کدام ویزای آمریکا را برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ نداشتند، در یک مراسم شبانه حکومتی حاضر شدند و پس از آن به ترکیه رفتند تا اردوی آماده‌سازی پیش از مسابقات را برگزار کنند. سرپرست تیم ملی روز جمعه در گفت‌وگو با آی‌تی‌وی درباره ویزای اعضای تیم ملی گفت: «مطمئنیم که ویزاها صادر می‌شود.

در جلساتی که با فیفا داشتیم، این اطمینان را به ما دادند که با توجه به تضمین‌هایی که کشور میزبان برای این مسابقات داده، قطعا ویزای تیم را پس از طی شدن فرایند اداری صادر خواهد کرد. »این در حالی است که ایران‌ایر سال‌هاست از سوی ایالات متحده تحریم شده و هیچ هواپیما یا پروازی متعلق به این شرکت امکان پرواز به آمریکا را ندارد.

ایران‌ایر همچنین از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی محروم شده و فدراسیون برای سفرهای اروپایی نیز ناچار به استفاده از پروازهای خارجی است. با این حال، به نظر می‌رسد تلاش مهدی تاج و فدراسیون فوتبال برای استفاده از پرواز ایرانی در سفر به آمریکا به مشکلات مالی فدراسیون مرتبط باشد؛ طبق برخی برآوردها، تنها پرواز کاروان تیم ملی به آمریکا بیش از نیم‌میلیون دلار هزینه خواهد داشت. شهر آستانه در سال ۲۰۱۹ هم میزبان این رقابت‌ها بود.

مسابقات جهانی کشتی امسال از ۲ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. گاردین نوشت زمانی که گواردیولا در سال ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را بر عهده گرفت، بسیاری نسبت به موفقیت سبک مبتنی بر پاس‌کاری و مالکیت توپ او در فوتبال فیزیکی انگلیس تردید داشتند. این تردیدها پس از شکست ۴ بر ۲ سیتی مقابل لسترسیتی در نخستین فصل حضور او بیشتر شد.

این گزارش می‌افزاید که با گذشت زمان، سبک بازی گواردیولا به الگویی فراگیر در فوتبال انگلیس تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که حتی در دسته‌های پایین فوتبال این کشور نیز بازی‌سازی از خط دفاع و پاس‌های کوتاه به بخشی از استاندارد رایج تبدیل شده است. گاردین همچنین تاکید کرد که پیشرفت کیفیت زمین‌های فوتبال، تغییرات در سیستم آموزش بازیکنان جوان و سرمایه‌گذاری گسترده منچسترسیتی، در موفقیت این سبک نقش داشته‌اند اما گواردیولا بیش از هر عامل دیگری، نگاه فوتبال انگلیس را تغییر داده است.

نویسنده گزارش در پایان اشاره می‌کند که گواردیولا نیز در طول سال‌ها مدام سبک خود را تغییر داده و از سیستم بدون مهاجم تا استفاده از مهاجم کلاسیک و تغییر نقش مدافعان، بارها تیم‌هایش را بازسازی کرده است. بر اساس این گزارش، مسی در کنار کریستیانو رونالدو، از ثروتمندترین فوتبالیست‌های جهان به شمار می‌رود. رونالدو پس از پیوستن به النصر عربستان، نخستین فوتبالیست تاریخ شد که به ثروت میلیارد دلاری رسید.

بلومبرگ نوشت که مسی از سال ۲۰۰۷ تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیون دلار دستمزد و پاداش دریافت کرده است. او پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲، پیشنهاد سالانه ۴۰۰ میلیون دلاری عربستان سعودی را رد کرد و به اینتر میامی پیوست. قرارداد مسی با اینتر میامی شامل حق خرید سهام باشگاه و همکاری با سرویس اپل‌تی‌وی پلاس است.

مالک اینتر میامی اعلام کرده درآمد سالانه مسی از این باشگاه، با احتساب این امتیازها، بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است. مسی همچنین در حوزه‌های املاک، رستوران‌داری و ورزش سرمایه‌گذاری کرده و پدرش، خورخه مسی، مدیریت فعالیت‌های تجاری او را بر عهده دارد.

گواردیولا که از تابستان ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را برعهده داشت، در این مدت ۲۰ جام از جمله شش قهرمانی لیگ برتر انگلیس و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد و به موفق‌ترین سرمربی تاریخ این باشگاه تبدیل شد. او در پیام خداحافظی خود گفت: «هیچ چیز همیشگی نیست اما احساس، خاطرات و عشقی که به منچسترسیتی دارم، ماندگار خواهد بود.

» منچسترسیتی همچنین اعلام کرد گواردیولا پس از پایان دوران مربیگری‌اش در این باشگاه، به‌عنوان سفیر جهانی به همکاری با گروه فوتبال سیتی ادامه خواهد داد





