سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶، انتخاب مهدی شیری محمدی بهعنوان پرچمدار کاروان ورزشی کشور را اعلام کرد. آرش فرهادیان، سرپرست کاروان ایران ، با اعلام این خبر افزود: مهدی شیری محمدی ، بازیکن برجسته تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ، از سوی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بهعنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ در شهر سانیا چین انتخاب شده است. این انتخاب مهم بر اساس سوابق درخشان و عملکرد برجسته این ورزشکار در عرصههای بینالمللی صورت گرفته است.
شیری محمدی در سالهای اخیر بهعنوان یکی از ارکان اصلی و مهرههای کلیدی تیم ملی فوتبال ساحلی شناخته میشود و نقش بسزایی در موفقیتهای این تیم در رقابتهای آسیایی و جهانی ایفا کرده است. حضور مؤثر و فعال این بازیکن در ترکیب تیم ملی و سهم قابل توجه وی در کسب عناوین قهرمانی و قرار گرفتن بر روی سکوهای بینالمللی، او را به چهرهای شاخص و شناخته شده در عرصه فوتبال ساحلی کشور تبدیل کرده است. تجربه، تعهد و عملکرد فنی بالای وی، از جمله دلایل اصلی انتخابش بهعنوان پرچمدار کاروان ایران در این رویداد مهم ورزشی محسوب میشود. فرهادیان در ادامه به اهمیت حضور پررنگ و موفقیتآمیز کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازیها اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که پرچم جمهوری اسلامی ایران در این رقابتها به اهتزاز درآید. بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ از تاریخ ۲۷ فروردینماه به میزبانی شهر سانیا در کشور چین برگزار خواهد شد و کاروان ورزشی ایران با هدف کسب افتخار و ارتقاء جایگاه ورزش کشور در این مسابقات حضور خواهد یافت.\مهدی شیری محمدی، پرچمدار کاروان «شهدای ناو دنا» در بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶، کارنامه پرافتخاری در عرصه فوتبال ساحلی دارد که نشان از شایستگی و توانمندی او در این رشته ورزشی دارد. وی با کسب افتخارات متعدد در مسابقات مختلف، نام خود را بهعنوان یکی از چهرههای برجسته فوتبال ساحلی ایران و آسیا تثبیت کرده است. از جمله افتخارات او میتوان به چهار قهرمانی در مسابقات بین قارهای، یک نایب قهرمانی در مسابقات بین قارهای، دو قهرمانی در مسابقات جام ملتهای آسیا، مقام سوم المپیک ساحلی جهان در قطر، نایب قهرمانی مسابقات جهانی سن پطرزبورگ روسیه، عنوان آقای گل مسابقات جهانی سن پطرزبورگ روسیه، نایب قهرمانی مسابقات جام مشترک المنافع در بلاروس و نایب قهرمانی مسابقات المپیک آسیا در عربستان اشاره کرد. این سوابق درخشان، گواه تواناییهای فردی و نقش کلیدی شیری محمدی در موفقیتهای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران است و انتصاب وی بهعنوان پرچمدار کاروان ایران در بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶، نشان از قدردانی از زحمات و تلاشهای بیدریغ او در اعتلای نام ایران در عرصه ورزش دارد.\انتخاب مهدی شیری محمدی بهعنوان پرچمدار کاروان ایران، نه تنها یک افتخار برای این ورزشکار و تیم ملی فوتبال ساحلی است، بلکه انگیزهای مضاعف برای سایر ورزشکاران ایرانی خواهد بود تا با تلاش و پشتکار به افتخارات بزرگی دست یابند. این انتخاب، همچنین، میتواند توجه بیشتری را به رشته فوتبال ساحلی در کشور جلب کند و زمینهساز پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر این رشته ورزشی شود. حضور موفق کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ و به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در این مسابقات، میتواند شور و نشاط مضاعفی را در جامعه ایجاد کند و غرور ملی را تقویت نماید. امید است که ورزشکاران ایرانی با تمام توان و تلاش خود در این رقابتها حضور یابند و با کسب نتایج درخشان، بار دیگر نام ایران را در جهان سربلند کنند. انتخاب شیری محمدی بهعنوان پرچمدار، نشاندهنده اهمیت نقش ورزشکاران با اخلاق و با سابقه در پیشبرد اهداف ورزشی کشور و ایجاد انگیزه برای نسل جوان است. بازیهای آسیایی ساحلی فرصتی طلایی برای نمایش توانمندیهای ورزشکاران ایرانی در سطح قاره آسیا است و امیدواریم که کاروان ورزشی ایران با حضوری قدرتمند و کسب مدالهای رنگارنگ، خاطرهای خوش و ماندگار را در این رویداد ورزشی رقم بزند
