مهدی امیری اصفهانی: واگذاری مدیریت اقتصاد به بخش خصوصی برای رفع موانع تولید

مهدی امیری اصفهانی در نشست با فعالان اقتصادی پیشنهاد داد بخش‌هایی از اقتصاد به صورت آزمایشی به بخش خصوصی واگذار شود تا با کاهش موانع و فساد، تولید رونق گیرد.

مهدی امیری اصفهانی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، در دیداری با جمعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی بر لزوم واگذاری مسئولیت‌های مدیریتی در بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی تأکید کرد. وی در این نشست که در راستای پیگیری مباحث مطرح‌شده در جلسات قبلی برگزار شده بود، بر اهمیت همکاری نزدیک میان دولت و تولید کنندگان برای ساماندهی مشکلات اقتصادی تأکید نمود.

راهکارهای عملیاتی برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی

امیری اصفهانی پیشنهاد داد که می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد تا بخش معینی از ظرفیت کلان اقتصاد کشور در حوزه‌های تولید، خدمات، کشاورزی یا صنعت برای یک دوره دو، سه یا پنج‌ساله به‌صورت آزمایشی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در این طرح، فعالان اقتصادی باید با پذیرش کامل مسئولیت، از مرحله برنامه‌ریزی و اجرا تا نظارت، ارزیابی و دریافت بازخورد و الزام به پاسخگویی، تمشیت اداره امور مربوطه را بر عهده بگیرند. این رویکرد زمانی محقق خواهد شد که اعتماد لازم به فعالان اقتصادی وجود داشته باشد و زمینه بروز توانمندی‌های آنان فراهم شود.

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وی افزود که این پیشنهاد باید با استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه، پژوهشگران، نخبگان و فعالان اقتصادی امکان‌سنجی شود. کار می‌تواند در بخش محدودی از حوزه اقتصاد کشور آغاز گردد و در صورت موفقیت، دامنه آن به سایر بخش‌ها گسترش یابد. بر اساس گفت‌وگوهای انجام‌شده، آمادگی نسبی برای بررسی چنین طرحی وجود دارد و در صورت تأیید کارشناسی، از ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی از اجرای آن استفاده خواهد شد. این رویکرد نیازمند تغییر نگرش از تصدی‌گری دولت به راهبری و سیاست‌گذاری است.

شناسایی موانع فساد و تعامل با قوای سه‌گانه برای اصلاح قوانین

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در شناسایی موانع تولید و زمینه‌های بروز تخلف و فساد گفت که تولیدکنندگان به دلیل حضور مستقیم در میدان فعالیت اقتصادی، بهتر از بسیاری از دستگاه‌ها می‌توانند تشخیص دهند کدام فرایند یا بخش از یک رویه زمینه ایجاد تخلف و جرم را فراهم می‌کند. وی خواستار شناسایی دقیق، علمی و منصفانه این موانع و ارائه گزارش آن‌ها به دستگاه‌های مسئول شد و تأکید کرد که باید میان اشکال در فرایندها و عملکرد کارگزاران تفاوت قائل شد. گاهی ساختار و فرایند قانونی صحیح است، اما عملکرد نامناسب یک فرد موجب انحراف در اجرای آن می‌شود.

امیری اصفهانی با یادآوری این دیدگاه که حمایت از تولید سالم، بهترین راه مقابله با فساد است، بر ضرورت ثبت و انتقال کارشناسی پیشنهادهای فعالان اقتصادی به قوای سه‌گانه تأکید کرد. وی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، خواستار دسته‌بندی مشکلات واحدهای صنعتی و تفکیک موانع پرتکرار از مسائل موردی شد. این مشکلات باید با مشارکت مستقیم نمایندگان بخش تولید، در سطح ملی و استانی پیگیری و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

همچنین، امیری اصفهانی با اشاره به در دست تدوین بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، از فعالان اقتصادی خواست مسائل اساسی و اولویت‌دار حوزه تولید را با همکاری کارشناسان و متخصصان حقوقی و قانون‌گذاری به پیشنهادهای مشخص قانونی تبدیل کنند. این اقدام باید پیش از عبور لایحه از مراحل کارشناسی انجام شود تا امکان طرح و پیگیری آن‌ها فراهم گردد. اصلاح برخی احکام قانونی، حتی در قالب احکام یک‌ساله بودجه، می‌تواند فرصت مناسبی برای رفع موانع و ارزیابی راهکارهای جدید ایجاد کند.

سرمایه‌گذاری از راهبان دیجیتال و تأمین مالی خرد برای رونق تولید

در بخش دیگری از سخنان خود، امیری اصفهانی با اشاره به ظرفیت بانکداری دیجیتال و ابزارهای نوین ارزی از جمله رمزارزها، بر ضرورت بررسی دقیق پشتوانه‌ها و الزامات اجرایی این سازوکارها تأکید کرد. استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند به کاهش بخشی از مشکلات ارزی کشور کمک کند. وی همچنین با اشاره به ظرفیت دارایی‌های ایرانیان خارج از کشور، اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران، کاهش موانع و فراهم کردن شرایط امن و قابل اعتماد برای بازگشت سرمایه آن‌ها را ضروری دانست.

امیری اصفهانی پیشنهاد داد از ظرفیت عمومی مردم نیز برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی استفاده شود. با طراحی شرکت‌های سهامی تأمین مالی در سطح ملی، منطقه‌ای و پروژه‌ای، زمینه مشارکت مردم در طرح‌های مولد فراهم می‌شود تا سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد، در خدمت تولید و فعالیت اقتصادی قرار گیرند. همچنین، وی بر ضرورت تقویت تشکل‌های صنفی و غیرصنفی واقعی اظهار کرد و بیان داشت که تشکل‌های منسجم می‌توانند مطالبات فعالان اقتصادی را به شکل مؤثرتری پیگیری کنند و زمینه ایجاد هویت مشترک و افزایش قدرت اثرگذاری آنان را فراهم آورند.