مهدی تاج در حاشیه جام جهانی ۲۰۲۶ درباره شایعات همکاری معین با تیم ملی توضیح داد

رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، درباره شایعات مربوط به اجرای یک قطعه برای تیم ملی توسط معین، توضیحاتی داد.

در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ، مهدی تاج با سوالی درباره شایعات مربوط به اجرای یک قطعه برای تیم ملی توسط معین مواجه شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ اعلام کرد فدراسیون نقشی در این موضوع ندارد اما از هر اثری که برای حمایت از تیم ملی تولید شود استقبال می‌کند. به گزارش ورزش سه، در این بخش از گفتگو، یکی از خبرنگاران خطاب به تاج گفت: "ظاهرا معین هم در حال تولید یک کار برای تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ آیا فدراسیون فوتبال مستقیما در این تولید دخیل بوده است؟

" تاج در پاسخ گفت: "نه، ما دخالتی نداریم اما در جریان هستیم. ". در ادامه خبرنگار سوال کرد که آیا این قطعه رسمیت دارد؟ رئیس فدراسیون در پاسخ گفت: "اگر ایشان بخواند...

هر کسی از تیم ملی ایران دفاع و حمایت کند، جایش روی چشم ماست.

". اظهارات تاج خیلی زود بازتاب گسترده‌اس در فضای مجازی پیدا کرد و بحث‌هایی درباره احتمال همکاری معین با تیم ملی به وجود آمد؛ موضوعی که طی روزهای گذشته نیز در برخی صفحات در فضای مجازی به آن اشاره شده بود و واکنش‌هایی را در پی داشت.

با این حال تنها چند ساعت بعد از صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال، معین با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، خبر مربوط به تولید آهنگ برای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را رد کرد و اعلام کرد مطالب منتشرشده در این خصوص صحت ندارد





مهدی تاج جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی فوتبال ایران شایعات همکاری معین با تیم ملی تولید آهنگ برای تیم ملی ایران

