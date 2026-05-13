مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، درباره حضور تیم ملی و پیراهن تیم ملی از صحبت کرد.

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال در میدان انقلاب تهران، درباره حضور تیم ملی در میدان و همچنین پیراهن تیم ملی صحبت کرد. همچنین، او درباره حضور رییس جمهور در اردوی تیم ملی و خواندن سرود تیم ملی توسط افراد مختلف، اظهار کرد. رییس فدراسیون فوتبال بیان کرد که حضور آقای پزشکیان برای همه خوشحال کرد و chování ایشان به دل بازیکنان نشست. در مورد سرود تیم ملی، ماهوی تاج اظهار کرد: این دوره «پرواز همای» سرود ایران را می‌خواند و امشب همه از آن لذت می‌برند. همچنین، او با اشاره به پرداخت بودجه فدراسیون فوتبال به تیم ملی، بیان کرد: این کمک نیست، بلکه بودجه فدراسیون فوتبال است.

مهدی تاج، ریاست فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال و همچنین رونمایی از پیراهن این تیم در میدان انقلاب تهران گفت: تیم ملی در میدان در کنار مردم حضور پیدا خواهد کرد.

تیم ملی فوتبال ما، تیم ملی در حال جنگ است. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به حضور رییس جمهور در اردوی تیم ملی اظهار کرد: حضور آقای پزشکیان همه را خوشحال کرد و صحبت‌های ایشان به دل بازیکنان نشست. خیلی خودمانی و صمیمی بودند. قول‌هایی هم به تیم ملی دادند. ۴۰۰ میلیارد تومان کمک نیست، بلکه بودجه فدراسیون فوتبال است.

تاج درباره سرود تیم ملی اظهار کرد: این دوره «پرواز همای» سرود ایران را می‌خواند و امشب همه از آن لذت می‌برند. یک سرود دیگر هم خوانده که امشب می‌خواهد اجرا کند. از ایشان تشکر می‌کنم. رییس فدراسیون فوتبال در واکنش به خواندن سرود تیم ملی توسط معین هم گفت: ما دخالتی در ترانه معین نکرده‌ایم، اما در جریانش هستیم.

اگر ایشان خوب بخواند، بالاخره هر کسی برای ایران بخواند روی چشم ماست. او درباره پیراهن تیم ملی هم گفت: پیراهن تیم ملی بهترین کاری بود که در شرایط موجود تهیه شد





