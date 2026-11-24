سید عطاءالله مهاجرانی با نقد رویکرد سازش با آمریکا، بر ضرورت حفظ دستاوردهای استراتژیک و تمایز میان دفاع مشروع و جنگ‌طلبی تأکید کرد.

سید عطاءالله مهاجرانی ، تحلیلگر مسائل راهبردی، با انتقاد از جریان‌هایی که مصلحت کشور را در پرهیز از درگیری‌های نظامی و سازش با ایالات متحده آمریکا می‌دانند، بر لزوم تفکیک دقیق میان مفاهیم جنگ‌طلبی و دفاع تأکید کرد. وی در جدیدترین تحلیل خود به بررسی ایده‌هایی پرداخت که主张 صلح با بهانه‌گیری از هزینه‌های اقتصادی و انسانی جنگ، و خواستار امتیازدهی به غرب برای جلوگیری از تنش هستند.

نقد ایده صلح با آمریکا و اسرائیل

این ایده که بر پایه این فرض استوار است که صلح همواره خوب و عاقلانه است، در لایه‌های پنهان خود تسلیم‌طلبی را پنهان می‌کند. مهاجرانی معتقد است که تمرکز بر آسیب‌های جنگ بدون توجه به اهداف تهاجمی دشمن، می‌تواند منجر به سردرگمی در جامعه شود و فضای اندیشه را آشوب‌زده نماید.

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وی خاطرنشان می‌کند که آمریکا و اسرائیل در موضع جنگ‌طلبی هستند و تلاش دارند اراده خود را بر منطقه تحمیل کنند. بنابراین، ایستادگی ایران در برابر چنین فشارهایی نباید به عنوان جنگ‌طلبی تعبیر شود، بلکه نوعی دفاع مشروع برای حفظ بقا و استقلال است.

دستاوردهای استراتژیک و نقش تنگه هرمز

در بررسی جزئیات ماجرا، مهاجرانی بر دستاوردهای استراتژیک ایران در این درگیری‌ها تأکید دارد. بر اساس این تحلیل، ایران توانسته است به بازدارندگی در تنگه هرمز، نشان دادن اراده پاسخگویی، انسجام ملی و به چالش کشیدن ابهت نظامی آمریکا دست یابد.

تأکید بر مدیریت انحصاری تنگه هرمز و پیوند آن با اقتصاد بین‌الملل، نقش بسیار مهم‌تری نسبت به سلاح هسته‌ای یا ذخایر اورانیوم در محاسبات استراتژیک طرف مقابل ایفا می‌کند. پایان دادن به وضعیت فعلی بدون تثبیت این دستاوردها، می‌تواند منجر به تخریب زیرساخت‌ها و تحمیل خسارات بیشتر به کشور شود.

تجربه تاریخی لیبی و توافقنامه اسلام‌آباد

یکی از نکات راهبردی که منتقدان سازش نادیده گرفته‌اند، تجربه تاریخی لیبی است. وی یادآوری می‌کند که لیبی با واگذاری برنامه هسته‌ای خود، ویران شد و کشور به دست باندهای ماجراجو سپرده شد. این نمونه نشان می‌دهد که هیچ اعتماد و منطقی وجود ندارد که با تحویل اورانیوم غنی‌شده، از حملات بیشتری جلوگیری شود.

علاوه بر این، مهاجرانی به وقایع اخیر اشاره کرده است. وی می‌پرسد مگر جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در میانه مذاکرات اتفاق نیفتاد؟ مگر پس از امضای توافقنامه اسلام‌آباد، محاصره دریایی و طرح قفس آهنین مطرح نشد؟ وزیر خارجه ایران نیز اخیراً گفته است که تفاهمنامه اسلام‌آباد از دستور کار خارج شده است.

اعلامیه‌های نتانیاهو و تحلیلات ژنرال کلوزویتس

در بخش پایانی تحلیل، به گفته‌های بنیامین نتانیاهو اشاره شده است. وی اقرار کرده که چهل سال است به دنبال طراحی جنگ علیه ایران بوده و می‌دانست که بدون دخالت آمریکا نمی‌تواند به تنهایی اقدام کند. این شفافیت در اهداف تهاجمی، نشان‌دهنده ماهیت جنگ‌طلبانه طرف مقابل است.

بر اساس نظریه ژنرال کلوزویتس، جنگ‌طلب کسی است که می‌خواهد اراده خود را بر دشمن تحمیل کند. در مقابل، مقاومت ایران برای حفظ وحدت سرزمینی و ملی، نه جنگ‌طلبی بلکه پاسخی به این تحمیل است. مهاجرانی نتیجه می‌گیرد که کسانی که ایران را جنگ‌طلب می‌دانند، در لایه پنهان سخنان خود تسلیم‌طلبی را نشان می‌دهند و موقعیت واقعی ایران و ملت ایران را به درستی شناسایی نکرده‌اند.