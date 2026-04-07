مهاجرانی: ایستادگی در برابر دشمن، مخرج مشترک همه ایرانیان است/ حمایت از کسب و کارهای اینترنتی

سخنگوی دولت با اشاره به مقاومت مردم و نیروهای مسلح در برابر حملات دشمن، بر لزوم حفظ وحدت و حمایت از کسب و کارهای اینترنتی تأکید کرد. وی همچنین از بسته حمایتی دولت برای شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت، امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در نخستین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۵، که در پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد (محل برگزاری این نشست اخیراً مورد حمله دشمن قرار گرفته بود)، به بررسی وضعیت کشور در سی و نهمین روز از جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونی پرداخت. وی با اشاره به ایستادگی نیروهای دفاعی و حضور پرشور مردم در صحنه، از این دو بال قدرتمند اقتدار کشور قدردانی کرد.

مهاجرانی با تأکید بر مقاومت نیروهای مسلح در برابر دشمنی که از برتری نظامی برخوردار است، اظهار داشت که این ایستادگی، پاسخی قاطع به تلاش‌های دشمن برای به زانو درآوردن ایران بوده است. وی با اشاره به اینکه دشمن تصور می‌کرد در سه روز ایران را تسخیر می‌کند، افزود: ما با ایستادگی ۳۹ روزه خود نشان دادیم که تا هر کجا که لازم باشد، مقاومت خواهیم کرد. در ادامه، سخنگوی دولت به حضور گسترده مردم در خیابان‌ها از دهم اسفند ماه، پس از اعلام شهادت رهبر معظم انقلاب، اشاره کرد و آن را نشانهٔ پایبندی مردم به دفاع از کشور و نظام دانست. وی با تأکید بر اینکه مردم با اعتقاد به اینکه خیابان و میدان با آن‌هاست و نیروهای مسلح در آسمان حضور دارند، یک لحظه هم صحنه را خالی نکردند، از حمایت تمامی اقشار و سلایق مختلف مردم از ایران تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که ایران با اتکا به این مردم و لطف خداوند، پایدار بماند. مهاجرانی همچنین از تلاش‌های نیروهای امدادی، هلال‌احمر، داوطلبان اورژانس، بسیج و نیروهای جهادی که در ۴۰ روز گذشته پای کار ایران ایستادند، قدردانی کرد و به نقش مهم صنعت آب، برق و نفت در این شرایط سخت اشاره نمود. وی افزود: از همه کسانی که در صنعت آب و برق تلاش کردند و با وجود حدود ۱۹۰۰ حادثه و آسیب، قطعی طولانی‌مدت آب و برق نداشتیم، و همچنین از غیورمردان صنعت نفت که در این شرایط دشوار که احتمال حمله به تاسیسات می‌رفت، شجاعانه به فعالیت خود ادامه دادند، سپاسگزاریم. سخنگوی دولت با اشاره به آغاز آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب از فردا در سراسر کشور و برگزاری رسمی آن در روز پنجشنبه، به نقش هنرمندان در حمایت از کشور اشاره کرد و از هنرمندانی همچون علی قمصری که در نیروگاه دماوند حضور یافتند و هنرمندانی که در پل‌ها به حمایت از نهادهای اقتدار کشور پرداختند، تقدیر به عمل آورد. وی با تأکید بر اینکه دشمن، اعتماد مردم را هدف قرار داده است، به حمله دشمن به پل‌ها، دانشگاه‌ها و میراث فرهنگی و علمی ایران همچون انستیتو پاستور اشاره کرد و این اقدامات را تلاشی برای نابودی دستاوردهای ۴۷ ساله انقلاب اسلامی دانست. مهاجرانی با اشاره به آمار شهدای مدافع سلامت و حملات به مراکز بهداشتی، هدف قرار دادن این مراکز را اقدامی برای از بین بردن اعتماد مردم قلمداد کرد. وی با قدردانی از دانشگاه شهید بهشتی به خاطر میزبانی از نشست خبری و اشاره به هماهنگی و تعامل خوب بین قوای سه گانه و نیروهای مسلح، به تصمیمات دولت در خصوص تنگه هرمز و دیگر حوزه‌های کشور بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت اشاره کرد. وی تأکید کرد که مصالح ملی، اولویت اصلی دولت است. در پایان، مهاجرانی به برنامه‌های دولت برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و از تدارک بسته حمایتی اضطراری برای شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، خبر داد. وی افزود: این شرکت‌ها می‌توانند از طریق سامانه «غزال» برای دریافت این حمایت‌ها اقدام کنند





فاطمه مهاجرانی جنگ تحمیلی ایران مقاومت کسب و کارهای اینترنتی

