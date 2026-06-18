بر اساس گزارشی که اداره فدرال آمار آلمان منتشر کرده است، از سال ۲۰۲۵ تا کنون بیش از ۴ میلیون پناهجو و آواره در آلمان زندگی می‌کنند. این آمار گرچه مربوط به سال ۲۰۲۵ است، اما با توجه بهجدید به آلمان در شش ماهه اول سال ۲۰۲۶ فقط باید حدود ۵۰ هزار را نفر به آمار سال ۲۰۲۵ افزود. تعداد پناهجویان در اروپا در حال حاضر در حال تثبیت شدن است و تمرکز سیاستمداران آلمانی بر موضوع مهاجرت نقش مهمی در این زمینه داشته است. همچنین، جامعه مدنی پس از جنبش سبز؛ تغییر جامعه یا تغییر قدرت؟ کاریکاتور هفته روایت مانا نیستانی از یکی از مهمترین رویدادهای هفته است با دیدی انتقاسی و به زبان تصویر و طنز. توافق‌ ایران و آمریکا چه ارمغانی برای مردم ایران خواهد داشت؟ پایان منازعه با آمریکا و فرصتی برای تنفس یا استحکام حکومت؟

برای سال ۲۰۲۵ و به این سو، بیش از ۴ میلیون پناهجو و آواره در آلمان زندگی می‌کنند. این آمار مربوط به سال ۲۰۲۵ است، اما با توجه به افزایش مهاجرت در شش ماهه اول سال ۲۰۲۶، باید حدود ۵۰ هزار نفر به آمار سال ۲۰۲۵ اضافه شوند.

بیشتر این افراد از اوکراین یا سوریه هستند. حدود یک سوم پناهجویان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ و یک سوم دیگر بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ وارد آلمان شده‌اند. یکی از کارشناسان اداره آمار فدرال آلمان گفت که در حال حاضر روند مهاجرت به آلمان در وضعیت رکود و ثبات قرار دارد. کریستیان دوستمان، مدیر بنیاد راکوول در برلین و استاد اقتصاد در کالج دانشگاهی لندن، گفت که تعداد پناهجویان در اروپا در حال حاضر در حال تثبیت شدن است.

او افزود: «انتظار دارم این روند در یک تا دو سال آینده نیز ادامه یابد. » این روند بر اساس کنترل شدیدتر مرزها و توافق‌های بین‌المللی است و همچنین تمرکز سیاستمداران آلمانی بر موضوع مهاجرت نقش مهمی در این زمینه داشته است. بدون تردید تلاش می‌شود با فشار سیاسی ناشی از جریان‌های راست‌گرا مقابله شود.

از نظر تناسب جمعیت، سهم مهاجرانی که از سال ۱۹۵۰ به دلیل فرار و آوارگی وارد آلمان شده‌اند، در ایالت برمن با ۷.۳ درصد بیشترین میزان را داشته است. پس از آن هامبورگ با ۶.۳ درصد، زارلند با ۵.۷ درصد و هسن با ۴.۸ درصد قرار دارند. اگر پناهجویان حق انتخاب کامل داشته باشند، عمدتاً به مناطق دارای اقتصاد قوی و همچنین مناطقی مهاجرت می‌کنند که پیش‌تر شمار زیادی از افراد هم‌وطن یا هم‌زبان آنها در آنجا ساکن شده‌اند.

در مناطق شهری معمولاً میزان مخالفت با پناهجویان نیز کمتر است. همچنین، ۷۱۳ هزار نفر از آوارگان جنگ جهانی دوم که پیش از سال ۱۹۵۰ به قلمرو کنونی آلمان وارد شده‌اند، همچنان در این کشور زندگی می‌کنند. میانگین سنی این افراد اکنون حدود ۸۵ سال است. جامعه مدنی پس از جنبش سبز؛ تغییر جامعه یا تغییر قدرت؟

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