منچستریونایتد با هشت امتیاز از ۱۱ بازی نخست لیگ برتر، بر اساس آمار اوپتا با احتمال ۲۷.۵ درصد سقوط روبه‌رو است و پوچتینو باید تیم را نجات دهد.

منچستریونایتد با تنها هشت امتیاز از ۱۱ مسابقه نخست خود در لیگ برتر انگلیس ، بدترین شروع خود از سال ۱۹۷۲ را ثبت کرده است. بررسی آماری بی‌بی‌سی نشان می‌دهد این باشگاه ممکن است سرنوشتی مشابه تاتنهام در فصل گذشته پیدا کند.

به گزارش بی‌بی‌سی، تاتنهام فصل گذشته در همین مقطع با ۱۸ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار داشت. با این حال، شاخص گل‌های مورد انتظار از همان زمان خطر درگیر شدن این تیم در مبارزه بقا را نشان می‌داد. تاتنهام در نهایت در رتبه هفدهم به پایان رسید و به‌سختی از سقوط نجات یافت.

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آمار هجومی یونایتد چرا به امتیاز تبدیل نمی‌شود

آمار هجومی منچستریونایتد با وجود بیشترین تعداد شوت در لیگ برتر، نتوانسته به امتیاز کافی تبدیل شود. این تیم از نظر گل‌های مورد انتظار در جمع پنج تیم نخست جدول قرار دارد، اما نتیجه نهایی آن نگران‌کننده است.

شاخص گل‌های مورد انتظار کیفیت موقعیت‌های خلق‌شده را می‌سنجد و نشان می‌دهد هر تیم باید چند گل می‌زد. اکنون تفاضل گل‌های مورد انتظار یونایتد تقریبا مشابه وضعیت تاتنهام در همان مقطع فصل گذشته است.

تنها هفت درصد از موقعیت‌های منچستریونایتد به گل تبدیل می‌شود. در مقابل، حریفان این تیم از ۱۶ درصد موقعیت‌های خود مقابل یونایتد گل می‌سازند. این تفاوت نشان می‌دهد مشکل فقط در خلق موقعیت نیست، بلکه در تبدیل فرصت‌ها به گل و جلوگیری از گل خوردن است.

احتمال سقوط منچستریونایتد از نگاه اوپتا

بر اساس تحلیل شرکت آماری اوپتا، احتمال سقوط منچستریونایتد در پایان فصل ۲۷.۵ درصد است. این تیم از نظر احتمال سقوط پس از کریستال پالاس، ساندرلند، ایپسویچ و کاونتری قرار دارد.

اوپتا همچنین رتبه هجدهم را با احتمال ۱۰.۱ درصد، محتمل‌ترین جایگاه منفرد یونایتد در پایان فصل می‌داند. این جایگاه به معنای سقوط این باشگاه پرافتخار خواهد بود.

سوابق لیگ برتر نیز هشداردهنده است. از میان ۲۶ تیمی که پیش‌تر از ۱۱ مسابقه نخست خود دقیقا هشت امتیاز گرفته بودند، نیمی سقوط کردند.

از زمان ۲۰ تیمی شدن لیگ برتر، هیچ تیمی با چنین شروع ضعیفی نتوانسته فصل را در نیمه بالایی جدول به پایان برساند. این آمار سخت‌ترین چالش پیش روی یونایتد را نشان می‌دهد.

مائوریسیو پوچتینو و برنامه بازی‌های باقی‌مانده

مائوریسیو پوچتینو با ۹ بازی متوالی بدون پیروزی در لیگ برتر، ماموریتی دشوار برای نجات منچستریونایتد دارد. نخستین مسابقه او روی نیمکت این تیم با شکست چهار بر صفر مقابل لیورپول به پایان رسید.

برنامه مسابقات باقی‌مانده منچستریونایتد تا پایان سال ۲۰۲۶ می‌تواند فرصتی برای جبران باشد. پنج مسابقه این تیم مقابل باشگاه‌هایی برگزار می‌شود که اکنون در میان هفت تیم انتهای جدول قرار دارند.

بی‌بی‌سی می‌نویسد پوچتینو امیدوار است منچستریونایتد را از سرنوشتی مشابه تاتنهام دور کند. تاتنهام با وجود قرار داشتن در جمع شش باشگاه بزرگ انگلیس، تا آخرین روز فصل برای بقا جنگید.