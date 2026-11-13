منچستریونایتد پوچتینو را به سرمربیگری منصوب کرد

باشگاه منچستریونایتد با پرداخت ۱۰ میلیون دلار فسخ قرارداد، مائوریسیو پوچتینو را به عنوان سرمربی جدید منصوب کرد تا با بدترین شروع فصل در لیگ برتر مقابله کند.

باشگاه منچستریونایتد با اعلام رسمی جایگزینی مائوریسیو پوچتینو به جای مایکل کریک ، فصل جاری را در شرایطی دشوار و با کسب ۸ امتیاز از ۱۰ بازی نخست در رده هجدهم جدول ۲۰ تیمی لیگ برتر انگلیس آغاز کرده است. این تصمیم که با هدف متوقف کردن روند نزولی نتایج گرفته شده، نشان‌دهنده فشار فزاینده مدیران شیاطین سرخ برای نجات فصل است.

توافق نهایی و فسخ قرارداد پوچتینو

مائوریسیو پوچتینو سرمربی آرژانتینی به عنوان جانشین جدید منچستریونایتد منصوب شد و این توافق پس از تایید نهایی فدراسیون فوتبال ایالات متحده آمریکا برای جدایی او از سمت تیم ملی این کشور صورت پذیرفت. فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا از انجام توافق نهایی خبر داد و تأیید کرد که فدراسیون فوتبال آمریکا چراغ سبز خود را برای حضور پوچتینو روی نیمکت شیاطین سرخ نشان داده است.

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منچستریونایتد برای جذب این سرمربی ۵۴ ساله که سابقه هدایت تیم‌های ساوتهمپتون، تاتنهام و چلسی را در کارنامه دارد، مجبور شد بند فسخ ۱۰ میلیون دلاری قرارداد او را فعال کند. پوچتینو پس از تجربه مربیگری که بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ در چلسی داشت، هدایت تیم ملی فوتبال آمریکا را بر عهده گرفت و در این مدت تیمش ۲۱ برد، ۲ تساوی و ۱۲ شکست را در ۳۵ بازی به دست آورد.

سوابق پوچتینو و عملکرد تیم ملی آمریکا

فدراسیون فوتبال آمریکا در پی عملکرد نسبتا خوب تیم ملی این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶، قرارداد پوچتینو را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرده بود. آمریکا کار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با برتری ۴ بر ۱ مقابل پاراگوئه آغاز کرد و در ادامه با برد ۲ بر صفر مقابل استرالیا و شکست ۳ بر ۲ برابر ترکیه، به عنوان صدرنشین گروه D راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد.

تیم ملی آمریکا پس از برتری ۲ بر صفر مقابل بوسنی و هرزگوین، در مرحله یک‌هشتم نهایی با قبول شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از دور رقابت‌ها کنار رفت. این عملکرد قابل قبول تیم ملی آمریکا زمینه‌ساز تمدید قرارداد مربی آرژانتینی شد، اما اکنون منچستریونایتد با پرداخت هزینه بالا او را برای هدایت تیم باشگاهی خود به خدمت گرفته است.

چالش‌های پیش رو برای شیاطین سرخ

منچستریونایتد اکنون در حالی باید فصل را با این سرمربی آرژانتینی ادامه دهد که در حال حاضر با کسب ۸ امتیاز از ۱۰ بازی اول خود در رده هجدهم جدول ۲۰ تیمی لیگ برتر انگلیس جای دارد و این بدترین شروع این تیم از زمان تغییر نام سطح اول فوتبال باشگاهی انگلیس به لیگ برتر به شمار می‌رود.

بدترین عملکرد شیاطین سرخ در ۱۰ بازی آغازین خود در لیگ برتر پیش از این به فصل ۲۵-۲۰۲۴ بازمی‌گشت که ۱۲ امتیاز کسب کرده بودند. با این حال، وضعیت فعلی با تنها ۸ امتیاز نشان‌دهنده افت محسوس نسبت به رکوردهای قبلی است و پوچتینو باید با سرعت تغییرات ایجاد کند.

شیاطین سرخ پس از وقفه بازی‌های ملی جاری، در تاریخ اول آذرماه در آنفیلد به مصاف لیورپول خواهد رفت. گفته می‌شود پوچتینو در آن بازی روی نیمکت شیاطین سرخ خواهد بود و این تقابل سرنوشت‌سازی می‌تواند نقطه عطفی برای شروع دوران جدید او در منچستریونایتد باشد.