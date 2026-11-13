منچستر یونایتد پوچتینو را جذب کرد

منچستر یونایتد مائوریسیو پوچتینو را به عنوان سرمربی جدید جذب کرد و ۱۰ میلیون دلار غرامت داد. او در اولین بازی با لیورپول هدایت تیم را بر عهده خواهد داشت.

باشگاه منچستر یونایتد رسماً مائوریسیو پوچتینو را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد. این مربی آرژانتینی جایگزین مایکل کریک شد که پیش از این هدایت این تیم را بر عهده داشت. پوچتینو که سابقه مربیگری در باشگاه‌های بزرگ اروپایی را دارد، قرار است سکان‌دار یونایتد در دوران بحرانی این باشگاه باشد. این تغییر سرمربی با هدف بهبود عملکرد ضعیف تیم در فصل جاری انجام شده است.

جزئیات انتقال و غرامت پوچتینو

به گزارش رسانه اتلتیک، مدیران منچستر یونایتد برای جذب مائوریسیو پوچتینو مجبور به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون دلار غرامت شدند. دلیل این پرداخت، وجود قرارداد پوچتینو با فدراسیون فوتبال آمریکا بود. باشگاه انگلیسی برای آزادسازی این مربی و انتقال او به اولدترافورد، این مبلغ سنگین را به فدراسیون فوتبال ایالات متحده پرداخت کرد تا مانع قانونی حضور پوچتینو در منچستر برطرف شود.

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سوابق و افتخارات پوچتینو

مائوریسیو پوچتینو پیش از پیوستن به منچستر یونایتد، تجربه هدایت تاتنهام و چلسی را در لیگ برتر انگلیس در کارنامه دارد. او بزرگ‌ترین افتخارات حرفه‌ای خود را در دوران حضورش در پاری سن ژرمن کسب کرد. این مربی توانست با تیم فرانسوی سوپرجام، جام حذفی و لیگ فرانسه را به دست آورد، اما در سال دوم حضورش در این باشگاه موفقیت‌های قبلی را تکرار نکرد.

وضعیت بحرانی منچستر یونایتد

منچستر یونایتد در حال حاضر با شرایط دشواری در جدول لیگ برتر مواجه است. این تیم تنها موفق به کسب یک برد در ۱۰ بازی اخیر خود در مسابقات لیگ شده است. بر همین اساس، یونایتد در رده هجدهم جدول قرار دارد و مستقیماً در منطقه سقوط به دسته پایین‌تر قرار گرفته است. این وضعیت نگران‌کننده، مدیران باشگاه را به تغییرات اساسی در کادر فنی وادار کرد.

اولین درخشش پوچتینو در لیورپول

مائوریسیو پوچتینو در اولین دیدار رسمی خود به عنوان سرمربی منچستر یونایتد، با حضور تیم جدید خود به مصاف لیورپول خواهد رفت. این بازی در اولین هفته پس از پایان تعطیلات دیدارهای ملی برگزار می‌شود. فشار بر پوچتینو در این بازی بسیار بالا خواهد بود، زیرا هواداران و مدیران باشگاه به دنبال نشانه‌هایی از بهبود وضعیت و بازگشت به مسیر موفقیت هستند. نتیجه این دیدار می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روحیه تیم و روند فصل داشته باشد.