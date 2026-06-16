بریتانیا قرار است دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت، تیک‌تاک و اینستاگرام را ممنوع کند. این تصمیم تحت تأثیر اقدامات مشابه استرالیا و دیگر کشورها گرفته شده و با واکنش‌های مختلف نهادهای حامی کودکان و مخالفان مواجه شده است.

کی‌یراستارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز دوشنبه اعلام کرد استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در این کشور ممنوع خواهد شد. وی گفته است این شبکه‌ها کودکان و نوجوانان را در معرض محتوایی قرار می‌دهند که خطرناک است و برای اعتیادآور بودن طراحی شده‌اند.

بر اساس اعلام دولت بریتانیا، این ممنوعیت شامل پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌چت، تیک‌تاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیس‌بوک و ایکس می‌شود، اما شامل سرویس‌های پیام‌رسان مانند واتس‌اپ نخواهد شد. این تصمیم با استقبال برخی نهادهای خیریه حامی کودکان همراه شده، درحالی‌که برخی فعالان هشدار داده‌اند که چنین تصمیمی ممکن است نوجوانان را در فضای آنلاین کمتر ایمن کند.

کی‌یراستارمر گفته است این ممنوعیت تحت تأثیر تجربه استرالیا انجام می‌شود، کسی که در ماه دسامبر گذشته اولین کشوری شد که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را منع کرد. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، از این اقدام بریتانیا استقبال کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: غول‌های رسانه‌های اجتماعی فراتر از مرزها فعالیت می‌کنند. با ایستادن در کنار هم، می‌توانیم اقدامات بیشتری برای پاسخگو کردن آنها و ایمن نگه داشتن کودکان در فضای آنلاین انجام دهیم.

نخست‌وزیر بریتانیا ابراز امیدواری کرد آیین‌نامه مربوط به این ممنوعیت را تا اواخر دسامبر تصویب کند و این ممنوعیت در ماه‌های ابتدایی سال آینده به اجرا درآید. بریتانیا تازه‌ترین کشوری محسوب می‌شود که در ماه‌های اخیر دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند.

دولت کانادا روز چهارشنبه ۲۰ خرداد لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرد که بر اساس آن استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع می‌شود و همزمان مقررات تازه‌ای برای افزایش ایمنی چت‌بات‌های هوش مصنوعی وضع خواهد شد. نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

استرالیا آذرماه پارسال نخستین کشور در جهان بود که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فن‌آوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبه‌رو شوند. فرانسه، دانمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از ژانویه ۲۰۲۷ دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد.

اندونزی هم از ماه مارس گذشته دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را به شبکه‌های اجتماعی ممنوع کرد. حامیان این قوانین می‌گویند شرکت‌های فن‌آوری در کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان عملکرد مؤثری نداشته‌اند. مخالفان اما هشدار داده‌اند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است به حریم خصوصی کاربران آسیب بزند یا به دولت‌ها ابزار بیشتری برای کنترل دسترسی به اینترنت بدهد.

دولت آمریکا از مخالفان وضع چنین قوانینی است و سفارت این کشور در بریتانیا، اوایل این ماه علیه ممنوعیت‌های گسترده رسانه‌های اجتماعی موضع گرفته است





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