منطقه در راه دیپلماسی مسلح؟

تحولات اخیر در مذاکرات ایران و آمریکا نشان می‌دهد منطقه وارد مرحله‌ای شده که بتوان آن را «دیپلماسی مسلح» نامید؛ وضعیتی که در آن مذاکره و آمادگی برای تقابل نظامی هم‌زمان پیش می‌روند.

شرکت‌های نفت آمریکا و ایران مشغول کار عملیاتی در تنگه هرمز هستند و در عین حال، تنش در روابط دوجانبه وجود دارد. مهم‌ترین گره مذاکرات همچنان مسئله اورانیوم غنی‌شده و نحوه مدیریت آن است. هر دو طرف بر خروج بخشی از ذخایر غنی‌شده از خاک یکدیگر تأکید دارند، اما اختلاف اصلی صرفا فنی نیست، بلکه به بحران عمیق اعتماد بازمی‌گردد.





