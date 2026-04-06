مروری بر زندگی منصوره رئیس‌قاسم، زنی که دلسوزی‌اش به عمل تبدیل می‌شد و همواره در خدمت دیگران بود.

اگر در فرهنگ لغات، به دنبال معنای « دلسوزی » بگردیم، به کلماتی آشنا برمی‌خوریم: رئوف، مهربان، دلسوز، غمخوار. اما این کلمات، با وجود نزدیکی‌شان، برای توصیف « منصوره رئیس‌قاسم » کافی نیستند. او دلسوز بود، اما دلسوزی ‌اش به سرعت تبدیل به عمل می‌شد. پیگیری و مسئولیت، بخش جدایی‌ناپذیر هر نوع ابراز مهربانی از جانب او بود. «دیگری» برای او نه صرفاً یک مفهوم اخلاقی، بلکه اصل و اساس زندگی‌اش بود. به یاد ندارم کسی تماسی گرفته و بی‌پاسخ مانده باشد، یا کسی دست یاری به سمتش دراز کرده و دست خالی بازگشته باشد.

کارها را از روی انجام وظیفه انجام نمی‌داد، تا گرهی باز نمی‌شد، دست از تلاش برنمی‌داشت. خوش‌صحبت بود و صبر و مهرش، آرامش‌بخش جان‌های دیگران. مخزن علم و دانش بود و صداقت، حق‌طلبی و صفایش حلقه‌ی اتصال یاران و دوستان. با او می‌شد ساعت‌ها به گفت‌وگو نشست؛ از موضوعات سیاسی و اجتماعی گرفته تا مباحث فرهنگی و ادبی. آگاهی و اشرافش به مسائل روز، شگفت‌انگیز بود و در پس این آگاهی، چیزی می‌درخشید که نمی‌شد پنهانش کرد: نگرانی عمیق و صادقانه‌ی او برای ایران. زندگی منصوره خانم، همچون رودی روان، وقف آموزش، دستگیری از دیگران و آموختن بود. معلمی کرد، تاریخ درس داد و هرجا که لازم بود، بیرون از کلاس هم ایستاد؛ برای دانش‌آموزی که در درس مشکل داشت، بدون هیچ چشم‌داشتی کلاس فوق‌العاده برگزار می‌کرد و برای بچه‌ها هدیه می‌خرید، نه صرفاً برای تشویق. او کوهی از امید بود و اراده‌ای راسخ داشت و هیچ هدفی جز امید دادن و زنده‌نگه‌داشتن جوانه‌ی آرزو در دل دیگران نداشت. هوای خانواده‌های شهدا را داشت و این «داشتن» فقط به همدردی محدود نمی‌شد؛ بلکه همراهی واقعی بود. چه در سال‌های حضور در خارج از کشور و چه در ایران، خانه‌اش پاتوق ایران‌دوستان و اندیشمندان بود؛ گویی لحظه‌ای را برای گفت‌وگو، ایجاد ارتباط، برای زنده نگه داشتن یک حس مشترک و آموختن از دست نمی‌داد. دغدغه‌ی معرفت داشت و در جمع‌آوری و گردهم‌آوردن افراد مهارت داشت. دور هم جمع شدن برای خواندن و بحث درباره‌ی کتاب، از مثنوی مولانا تا آثار عطار و «گلشن راز» شبستری، او را از تعلقات مادی جدا می‌کرد و به عالم دیگری می‌برد. این گردهمایی‌ها نه رسمی بود و نه پر زرق‌وبرق، اما سرشار از گرما و پویایی بود. صداقتش مثال‌زدنی بود. هر جا که حاضر می‌شد، گفت‌وگو جان می‌گرفت و رونق می‌یافت. با مردم، بی‌تکلف و بی‌هیچ فاصله‌ای صمیمی بود. خانه‌اش، خانه‌ای معمولی بود؛ به همان اندازه ساده که زندگی‌اش. اگر کسی نمی‌دانست که وارد خانه‌ی منصوره خانم و آقای کمال خرازی شده، از نشانه‌های بیرونی متوجه نمی‌شد. سادگی را از روی اجبار انتخاب نکرده بود، بلکه به آن اعتقادی عمیق داشت. فروتن بود و متواضع. هیچ‌چیز مثل کتاب، او را خوشحال نمی‌کرد. بدون هیچ عنوان و دستمزدی، سال‌ها در کتابخانه‌ی حسینیه‌ی ارشاد کار کرد. کتاب برایش فقط یک سرگرمی یا علاقه نبود، بلکه راه بود؛ راهی برای فهمیدن و فهماندن. هر بار که پدرم را ملاقات می‌کرد، قبل از هر بحث سیاسی، جویای معرفی چند کتاب جدید می‌شد؛ همواره تشنه ی گشودن دریچه‌هایی به جهان‌های نو به روی خود و دیگران بود. برای جوانان نگران بود؛ می‌خواست که تاریخ خود را بشناسند، جایگاه خود را درک کنند و قدر این سرزمین را بدانند. هر جا که می‌توانست، اثر می‌گذاشت؛ بدون منت و بی‌هیاهو. انسان می‌ساخت، میان مردم پل می‌زد و امید می‌بخشید. منصوره خانم رئیس‌قاسم، بیش از آنکه درباره «دیگری» حرف بزند، آن را زندگی کرد. و شاید همین، خلاصه‌ترین تعریف از او باشد. زنی که از خود گذشت تا به دیگری اهمیت دهد و سبک‌بال و در عین حال، دلبسته‌ی آیه‌ای که سال‌ها با خود داشت، به دیدار دوست شتافت: «وَ مِنَ المُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا».





منصوره رئیس‌قاسم دلسوزی ایران معلم فرهنگ

