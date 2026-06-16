منتفی شدن انتقال موسسه بیمه اکو به دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

پس از اعتراضات گسترده دانشجویان و اساتید، انتقال موسسه آموزش عالی بیمه اکو به ساختمان دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی لغو شد.

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی از منتفی شدن انتقال موسسه آموزش عالی بیمه اکو به ساختمان این دانشکده خبر داد. این خبر پس از چند روز بحث و جدل میان دانشجویان، استادان و فارغ التحصیلان دانشکده علوم ارتباطات و مسئولان دانشگاه منتشر شد.

مخالفان این انتقال معتقد بودند که استقلال تنها دانشکده مستقل ارتباطات کشور در دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان قطب علوم انسانی ایران با این اقدام خدشه دار می شود و از واژه ادغام برای توصیف آن استفاده می کردند. از سوی دیگر، مسئولان دانشگاه تاکید داشتند که هدف آنها ادغام نیست، بلکه استفاده موقت از فضای مازاد دانشکده برای اسکان دانشجویان و هیات علمی موسسه بیمه اکو تا زمانی است که این موسسه به پردیس اصلی دانشگاه در دهکده المپیک منتقل شود.

اما دانشجویان و استادان دانشکده ارتباطات با استناد به کمبود فضای آموزشی برای ۳۰۰ دانشجو و عضو هیات علمی جدید، این ادعا را رد کردند و گفتند که خود دانشکده با مشکل کمبود جا برای توسعه رشته ها و فعالیت های فوق برنامه مواجه است. آنها همچنین تاکید داشتند که سنخیت آموزشی موسسه بیمه اکو با دانشکده اقتصاد یا مدیریت بیشتر است تا ارتباطات.

پس از جلسات متعدد، سرانجام در روز یکشنبه ۲۴ خرداد، جلسه مشترکی با حضور قائم مقام و معاون توسعه دانشگاه، دکتر محمدرضا ویژه، و اعضای هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات برگزار شد. در این جلسه، طرفین به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت با تصمیم خردمندانه مدیریت دانشگاه، ایده انتقال موسسه بیمه اکو به ساختمان دانشکده علوم ارتباطات به طور کامل کنار گذاشته شد.

دکتر سیدمحمد مهدی زاده طالشی، رئیس دانشکده، در پیامی ضمن اعلام این خبر، از حمایت همه دانشجویان، انجمن های دانشجویی، دانش آموختگان و فعالان رسانه ای در دفاع از هویت و استقلال دانشکده تشکر کرد. وی همچنین از رویکرد گفتگو محور و تفاهم آمیز مدیریت دانشگاه در این فرآیند قدردانی نمود. تاریخچه دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی نشان می دهد که این دانشکده یکی از نهادهای پیشرو در آموزش علوم ارتباطات در ایران است.

این دانشکده در سال ۱۳۴۵ با نام مدرسه عالی مطبوعات و روابط عمومی تاسیس شد و پس از تحولات مختلف، سرانجام در سال ۱۳۹۴ به عنوان نخستین دانشکده مستقل علوم ارتباطات کشور فعالیت خود را آغاز کرد. این دانشکده اکنون با ۲۱ عضو هیات علمی تمام وقت به آموزش نزدیک به هزار دانشجو در ۷ رشته تحصیلی می پردازد.

استقلال این دانشکده همواره برای اساتید و دانشجویان اهمیت ویژه ای داشته است و هرگونه اقدامی که آن را به خطر اندازد، با واکنش شدید مواجه می شود. در نهایت، تصمیم منتفی شدن انتقال موسسه بیمه اکو به عنوان یک پیروزی برای مدافعان استقلال دانشکده علوم ارتباطات تلقی می شود و انتظار می رود که دانشگاه در آینده نیز با مشورت بیشتر، از تصمیم گیری های شتابزده که می تواند به آرامش و استقلال دانشکده ها آسیب بزند، خودداری کند





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