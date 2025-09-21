منتفی شدن حضور جمال لویس در پرسپولیس به دلیل مصدومیت

باشگاه پرسپولیس در آستانه جذب جمال لویس، مدافع ایرلندی، با مشکل مواجه شد. تست‌های پزشکی اولیه نشان از مصدومیت این بازیکن دارد و احتمالاً انتقال او به پرسپولیس منتفی خواهد شد. باشگاه در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای تقویت خط دفاعی خود است.

به گزارش مشرق، باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط دفاعی خود و پر کردن پست دفاع چپ، طی روزهای اخیر مذاکرات گسترده‌ای با جمال لویس ، مدافع ایرلندی سابق تیم‌های نیوکاسل، نوریچ و واتفورد، انجام داده است. این مذاکرات، شامل توافقاتی بر سر مبلغ قرارداد نیز بوده است، اما نهایی شدن این انتقال، منوط به نتایج تست‌های پزشکی قرار داشت.

طبق برنامه‌ریزی‌ها، جمال لویس می‌بایست تست‌های ابتدایی را در کشور امارات متحده عربی پشت سر می‌گذاشت و در صورت تأیید سلامت کامل، برای عقد قرارداد رسمی و انجام تست‌های نهایی، عازم تهران می‌شد. اما متأسفانه، ظاهراً در این مرحله مشکلاتی بروز کرده است که می‌تواند مانع از پیوستن این بازیکن به جمع سرخپوشان شود. منابع آگاه خبر می‌دهند که در تست‌های پزشکی اولیه که جمال لویس در امارات انجام داده، مشخص شده است که وی از ناحیه مچ پای چپ دچار مصدومیت است. این مصدومیت، احتمالاً مانع از حضور مؤثر او در ترکیب تیم خواهد شد و به همین دلیل، احتمال منتفی شدن جذب این بازیکن توسط پرسپولیس بسیار بالا رفته است.\یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس، با تأیید این خبر، به تفصیل در این مورد صحبت کرد. وی گفت: «متأسفانه، مشکل مصدومیت جمال لویس در ناحیه مچ پا، کار را برای حضور او در ترکیب تیم دشوار می‌کند. با توجه به پست تخصصی این بازیکن که دفاع چپ است، مصدومیت می‌تواند تأثیر بسزایی در عملکرد او داشته باشد و از میزان کارایی وی بکاهد. علاوه بر این، مبلغ قرارداد پیشنهادی به این بازیکن نیز قابل توجه بود و با در نظر گرفتن مصدومیت فعلی، جذب او از نظر اقتصادی و فنی، منطقی به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل، احتمال لغو این انتقال و عدم پیوستن جمال لویس به پرسپولیس، بسیار زیاد است.» این مقام مسئول همچنین اشاره کرد که باشگاه پرسپولیس، با توجه به محدودیت‌های موجود در لیست بازیکنان بزرگسال، در تلاش است تا بهترین گزینه‌ها را برای تقویت نقاط ضعف خود انتخاب کند. پرسپولیس، در حال حاضر، دو جای خالی در لیست بازیکنان بزرگسال خود دارد و در تلاش است تا با جذب یک مدافع چپ و یک مهاجم خارجی، ترکیب تیم را تقویت کند. این تلاش‌ها، در راستای رقابت با رقیب سنتی خود، استقلال، در بازار نقل و انتقالات صورت می‌گیرد و باشگاه می‌کوشد تا از حریف خود عقب نماند.\عملکرد پرسپولیس در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر نیز، با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. این موضوع، باعث شده است تا مدیران باشگاه، با جدیت بیشتری به دنبال تقویت تیم باشند و بر این باورند که جذب بازیکنان باکیفیت خارجی، می‌تواند در بهبود نتایج تیم مؤثر واقع شود. وحید هاشمیان، از جمله افرادی است که از سوی باشگاه مأمور شده است تا در شناسایی و معرفی گزینه‌های مناسب برای جذب، به مدیران تیم کمک کند. این باشگاه، با در نظر گرفتن نیازهای تیم و همچنین شرایط موجود در بازار نقل و انتقالات، به دنبال انتخاب بهترین بازیکنان برای تقویت خط دفاعی و خط حمله خود است. هدف اصلی، تقویت تیم برای حضور پرقدرت در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی است و باشگاه امیدوار است با جذب بازیکنان باکیفیت، به این هدف دست یابد. همچنین، باشگاه پرسپولیس در تلاش است تا با بررسی دقیق شرایط بازیکنان، از جذب بازیکنانی که دارای مشکلات جسمانی هستند، خودداری کند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود





MashreghNews / 🏆 5. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

پرسپولیس جمال لویس مصدومیت نقل و انتقالات فوتبال

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها