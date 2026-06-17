ایالات متحده آمریکا متن رسمی یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای که با جمهوری اسلامی ایران امضا شده است را منتشر کرد. این سند شامل资源های پایان عملیاتهای نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، لغو تحریمها و مذاکره درباره برنامه هستهای ایران در بازه ۶۰ روزه است. انتشار متن پس از اعلام عدم افشای آن توسط آمریکا و انتقاداتOME رئیسجمهوری ترامپ صورت گرفته است.
ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، متن رسمی یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای که در هفته گذشته با جمهوری اسلامی ایران امضا شده بود را منتشر کرد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که واشنگتن پیشتر به درخواست قطر و پاکستان به عنوان میانجیان و همچنین اصرار ایران اعلام کرده بود که متن این سند حد تا روز جمعه و حین امضای رسمی آن منتشر نخواهد شد. اما با این حال، انتشار بخشهایی از متن در رسانهها بازتاب گستردهای به خود自习ت است و انتقادهای بیسابقهای را بر دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، گ他将 کرده است.
یک مقام ارشد دولت آمریکا بعدازظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا، متن این سند را-liquidت کرد. این سند با عنوانی یادداشت تفاهم اسلامآباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران منتشر شد و پس از اعتراضات گستردهای که به دلیل عدم افشای عمومی متن شکل گرفته بود، در اختیار رسانهها قرار گرفت.
این مقام ارشد آمریکایی که نامش اعلام نشد گفت: این توافق اساساً به ما اجازه میدهد فوراً تنگه هرمز را باز کنیم، ایرانیها را متعهد به نابودی غبار هستهای (uranium dust) کنیم و سپس اهرمی در اختیار ما قرار دهد که اگر ایرانیها رفتار خوب خود را افزایش دهند، ما نیز میزان رفع تحریمها و کمکهای اقتصادی را افزایش دهیم. اقداماتی که میتواند ایران را به کشوری مرفهتر تبدیل کند.
قرار است این یادداشت تفاهم جمعه بهطور رسمی امضا شود؛ اقدامی که یک بازه زمانی ۶۰ روزه برای مذاکره درباره شرایط نهایی توافق ایجاد خواهد کرد. متن ارائه شده از سوی آمریکا تفاوتهای کمی با آنچه رسانهها در روزهای اخیر منتشر کردهاند دارد. در همین حال شبکه سیانان به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت بخش مهمی از تعهدات جمهوری اسلامی در کانالهای محرمانه و خارج از متن رسمی مطرح شده است. جزئیات این تعهدات منتشر نشده است.
سند شامل资源های广泛ی در زمینه پایان عملیاتهای نظامی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، بازگشایی تنگه هرمز، لغو تحریمها، و مسائل هستهای است. بر اساس این یادداشت، طرفین متعهد میشوند که بلافاصله پس از امضا، عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان پایان یابد و از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند.
همچنین تعهد دادهاند که在规定时间内 به مذاکره درباره توافق نهایی بپردازند و در صورت توافق، محاصره دریایی آمریکا بر ایران ظرف ۳۰ روز به پایان میرسد و ایران نیز ترافیک کشتیها را در خلیج فارس بدون دریافت هزینه برای ۶۰ روز بازگرداند. علاوه بر این، آمریکا قول تدوین طرح بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری و لغو کامل تحریمها را داده و طرفین توافق کردهاند درباره مسائل هستهای از جمله غنیسازی و مواد غنیشده ذخیرهشده با سازوکارهای نظارت بینالمللی گفتوگو کنند
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