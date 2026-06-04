یک منبع آگاه نظامی در واکنش به انتشار عکسهایی از فرودگاه کویت که ادعا می‌کند پهپاد ایرانی به آن اصابت کرده، تاکید کرد: این تصاویر، صحنه‌سازی دروغین دشمن است. وی در این باره توضیح داد: پرتاب پهپادهای هوافضای سپاه به سوی اهداف آمریکایی در کویت، در نیمه شب و اصابت هم در نیمه شب (و در تاریکی هوا) صورت گرفته است درحالی که در فیلم و عکسهای ادعایی که از پهپاد در فرودگاه منتشر شده، هوا کاملاً روشن و مربوط به روز است. این منبع نظامی تاکید کرد: فاصله «هدف» پهپادهای هوافضای سپاه تا فرودگاه کویت بیش از ۴۰ کیلومتر است و این نیز نشان می‌دهد که اصابت به فرودگاه کویت ارتباطی به پهپادهای ایران ندارد. علت تخریب ترمینال هواپیمایی کویت به روایت سخنگوی سپاه / خطای سامانه پاتریوت آمریکایی در رهگیری…جزئیات جدید از مذاکرات آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده؛ رایزنی‌های فشرده…قیمت جدید سکه و طلا ظهر امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ / طلای ۱۸ عیار دوباره صعودی شدقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵مقایسه دستگاه کاتر پلاتر با دستگاه برش لیزر؛ کدام فناوری برگ برنده کارگاه شماست؟

یک منبع آگاه نظامی در واکنش به انتشار عکسهایی از فرودگاه کویت که ادعا می‌کند پهپاد ایرانی به آن اصابت کرده، تاکید کرد: این تصاویر، صحنه‌سازی دروغین دشمن است.

وی در این باره توضیح داد: پرتاب پهپادهای هوافضای سپاه به سوی اهداف آمریکایی در کویت، در نیمه شب و اصابت هم در نیمه شب (و در تاریکی هوا) صورت گرفته است درحالی که در فیلم و عکسهای ادعایی که از پهپاد در فرودگاه منتشر شده، هوا کاملاً روشن و مربوط به روز است. این منبع نظامی تاکید کرد: فاصله «هدف» پهپادهای هوافضای سپاه تا فرودگاه کویت بیش از ۴۰ کیلومتر است و این نیز نشان می‌دهد که اصابت به فرودگاه کویت ارتباطی به پهپادهای ایران ندارد.

علت تخریب ترمینال هواپیمایی کویت به روایت سخنگوی سپاه / خطای سامانه پاتریوت آمریکایی در رهگیری…جزئیات جدید از مذاکرات آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده؛ رایزنی‌های فشرده…قیمت جدید سکه و طلا ظهر امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ / طلای ۱۸ عیار دوباره صعودی شدقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵مقایسه دستگاه کاتر پلاتر با دستگاه برش لیزر؛ کدام فناوری برگ برنده کارگاه شماست





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