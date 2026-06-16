مناقشه بر سر دستاورد تاریخی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

بحث داغی پیرامون اظهارات امیر قلعه‌نویی درباره سخت‌تر بودن صعود در جام جهانی ۴۸ تیمی نسبت به فرمت ۳۲ تیمی شکل گرفته است. در این میان، گزارش اتلتیک نشان می‌دهد که برای ایران و بسیاری از تیم‌ها، صرف صعود از گروه تکرار دستاوردهای گذشته است.

بحث تازه‌ای در محافل فوتبالی ایران شکل گرفته است. امیر قلعه‌نویی ، سرمربی تیم ملی، اخیراً اظهار داشت که صعود در جام جهانی ۴۸ تیمی دشوارتر از جام جهانی ۳۲ تیمی است.

این سخنان با واکنش منتقدان روبرو شد که معتقدند او می‌خواهد با این ادعا یک دستاورد تاریخی برای خود ثبت کند. به باور کارشناسان، صعود به دور بعدی در این فرمت جدید برای ایران دستاوردی تازه محسوب نمی‌شود، چرا که تیم ملی تنها به جمع ۳۲ تیم پایانی راه می‌یابد، جایگاهی که پیش از این نیز در اختیار داشت. این موضوع بار دیگر بحث سنجش بهترین عملکرد تیم ملی را داغ کرده است.

منتقدان بر این باورند که قلعه‌نویی با بزرگنمایی دشواری مسیر، به دنبال ایجاد توجیهی برای عملکرد خود در صورت شکست است. در حالی که اغلب کارشناسان معتقدند صعود در جام جهانی ۴۸ تیمی اصلا برای ایران دستاورد نیست، چرا که در این صورت تازه راهی جمع ۳۲ تیم پایانی می‌شود؛ جایگاهی که پیش از این به دست آورده بود





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جام جهانی تیم ملی ایران امیر قلعه‌نویی اتلتیک بهترین عملکرد

United States Latest News, United States Headlines