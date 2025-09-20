مناقشه بر سر آزادی بیان: کروز هشدار داد تهدید کیمل توسط دولت خطرناک است

سناتور تد کروز، تهدید دولت علیه جیمی کیمل را به‌عنوان اقدامی خطرناک که آزادی بیان را تهدید می‌کند، محکوم کرد. این واکنش پس از اظهارات برندان کار، رئیس اف‌سی‌سی، مبنی بر احتمال اقدام علیه شبکه ای‌بی‌سی و دیزنی صورت گرفت.

تد کروز ، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، روز جمعه در واکنش به اظهارات برندان کار، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا ( اف‌سی‌سی )، هشدار داد تهدید دولت علیه برنامه جیمی کیمل به‌شدت خطرناک است و می‌تواند آزادی بیان را در آمریکا به خطر بیندازد. کروز در پادکست خود رأی نهایی با تد کروز گفت: بسیار خطرناک است که دولت بخواهد تصمیم بگیرد کدام سخن پذیرفتنی است و کدام نه، و رسانه‌ها را تهدید کند اگر حرفی برخلاف نظرشان زده شود از آنتن حذف می‌شوند.

او افزود چنین رفتاری ممکن است امروز متوجه جیمی کیمل باشد، اما فردا برای خاموش کردن صدای محافظه‌کاران استفاده خواهد شد. اظهارات کروز در پی انتقاد جیمی کیمل، مجری مشهور آمریکایی، از برخی مواضع جمهوری‌خواهان مطرح شد. کیمل در یکی از برنامه‌های خود به شدت از مواضع جناح راست حزب جمهوری‌خواه و به خصوص جریان ماگا انتقاد کرد. او این گروه را به تلاش برای استفاده از یک قتل برای مقاصد سیاسی متهم کرد. این اظهارات با واکنش تند برندان کار همراه شد. برندان کار در پاسخ به این انتقادات، اینطور عنوان کرد که اف‌سی‌سی می‌تواند علیه شبکه ای‌بی‌سی و شرکت مادر آن، دیزنی، اقدام کند و حتی مجوز ایستگاه‌های محلی را به خطر اندازد. این سخنان به منزله تهدیدی آشکار علیه کیمل و شبکه‌اش تلقی شد و موجی از نگرانی را در میان فعالان رسانه‌ای و مدافعان آزادی بیان به راه انداخت.\در ادامه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، نیز از برندان کار حمایت کرد و او را میهن‌پرست بزرگ خواند. این حمایت‌ها از سوی چهره‌های ارشد جمهوری‌خواه باعث شد تا انتقادات از کار و موضع‌گیری‌های او کمرنگ‌تر شود. با این حال، سناتورهایی همچون تام تیلیس و دیو مک‌کورمیک با کروز همراه شدند و گفته‌های کار را غیرقابل قبول دانستند. آن‌ها هشدار دادند که این گونه اقدامات می‌تواند به سانسور و محدودیت‌های گسترده‌تر در عرصه رسانه منجر شود. در مقابل، برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه مانند چیپ روی از کار دفاع کرده و بر این باور بودند که اف‌سی‌سی حق دارد درباره نحوه استفاده رسانه‌ها از مجوزهای پخش پرسش کند. این موضع‌گیری‌ها نشان داد که این مسئله، به موضوعی اختلافی در درون حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده است.\تد کروز در واکنش‌های خود تاکید کرد که حتی اگر سخنان کیمل را زشت و زننده بدانیم، نباید از قدرت دولت برای اجبار رسانه‌ها استفاده کنیم. او این اقدام را یک اشتباه بزرگ دانست و هشدار داد که این رویکرد می‌تواند به سرکوب آزادی بیان و خاموش کردن صدای مخالفان منجر شود. کروز این تهدیدها را به صحنه‌ای از فیلم‌های مافیایی تشبیه کرد و آن را یادآور این جمله دانست که: بار خوبی داری، حیف است اتفاقی برایش بیفتد. این مقایسه، شدت نگرانی‌ها را درباره احتمال سوءاستفاده از قدرت دولتی برای اعمال فشار بر رسانه‌ها به تصویر کشید. در نهایت، برندان کار اعلام کرد که ماجرا هنوز تمام نشده و اقدامات بیشتری در راه است. این اظهارات نشان می‌دهد که این جدال همچنان ادامه دارد و احتمالاً در آینده نیز شاهد تنش‌ها و مناقشات بیشتری در این زمینه خواهیم بود. این مناقشه بار دیگر پرسش‌هایی را درباره مرزهای آزادی بیان، نقش دولت در تنظیم رسانه‌ها و همچنین تأثیرگذاری گروه‌های سیاسی بر فضای رسانه‌ای آمریکا مطرح کرده است





