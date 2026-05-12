قانون simplifying taxpayers' duties در راستای بهبود فضای کسب و کار و تکریم taxpayers مالیاتی در سال ۱۴۰۵ و برای ادارات کل امور مالیاتی نیز جاری خواهد بود و جرایم موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل میشود.
لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی، با رعایت مفاد بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم یادشده، اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین، مطابق ماده (۲) قانون simplifying taxpayers' duties، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا ۱۰۰ درصد جریمههای موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد و براساس بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، قانون simplifying taxpayers' duties در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جریمههای موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل میشود
قانون Simplifying Taxpayers' Duties قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ماده (۲) جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاه جرایم مربوط به ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش مصوب Fourteenthirdash(۱۴۰۲)