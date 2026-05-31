منازعه قدیمی درباره دارورسانی آنلاین بازتولد شده است

سازمان غذا و دارو با ممنوعیت همکاری داروخانهها با پلتفرمهای دارورسانی آنلاین، یک منازعه قدیمی را دوباره زنده کرده است. این تصمیم با وجود مخالفت نهادهای حاکمیتی و شناخته شدن خدمات سلامت دیجیتال در شرایط بحران،AE کمسابقهای برای فعالان حوزه دیجیتال ایجاد کرده و آینده سرمایهگذاری در این بخش را زیر سؤال برده است.
در شرایطی که سیستم سلامت کشور با چالشهای متعددی از جمله محدودیتهای تردد، نگرانیهای امنیتی و اختلال در خدمات حضوری مواجه است، دسترسی بیماران به داروها با مشکل جدی مواجه شده است.
در چنین شرایطی، پلتفرمهای دارورسانی آنلاین به عنوان یک راهحل عملی برای حفظ ارتباط بین داروخانههای مجاز و بیماران عمل کردهاند. این خدمات به Gruppeهایی از جمله سالمندان، بیماران مزمن و افراد دارای معلولیت کمک کرده تا به داروهای مورد نیاز خود بدون هیچگونه difficulty دسترسی پیدا کنند. با این وجود، سازمان غذا و دارو با ابلاغ بخشنامهای جدید، همکاری داروخانهها با این پلتفرمها را کاملاً منع کرده و تهدید به پیگیری قانونی کرده است.
این تصمیم با وجود موافقت هیأت مقرراتزدایی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولتمرد با وجود این، سازمان غذا و دارو همچنان بر ممنوعیت اصرار کرده و حتی از طریق سامانه اینماد شکایتهایی علیه کسبوکارهای دیجیتال ثبت میکند که منجر به مسدودسازی دامنه یا محدودیتهای عملیاتی آنها میشود. این رویکرد منجر به ایجاد نااطمینانی در عرصه سلامت دیجیتال شده و سرمایهگذاری را دشوار میسازد.
در نهایت باید پرسید که آیا سیاستگذاران میخواهند قواعد شفافی برای فعالیت این حوزه تدوین کنند یا اینکه به دنبال ادامه ممنوعیتهای مؤثر بر نوآوری هستند
