سازمان هواشناسی مازندران با صدور هشداری سطح نارنجی، به دلیل استقرار یک سیستم پرفشار در منطقه و تغییر جهت جریان هوا به سمت شمال، فعالیتهای دریایی در دریای خزر را از اواخر وقت دوشنبه، هفتم اردیبهشت ماه، تا صبح پنجشنبه، یازدهم اردیبهشت ماه، به طور کامل ممنوع اعلام کرد.
این تصمیم با توجه به پیشبینیهای دقیق هواشناسی مبنی بر وزش بادهای شدید، بارشهای رگباری همراه با رعد و برق و افزایش ارتفاع امواج اتخاذ شده است. هواشناسان هشدار میدهند که این شرایط جوی ناپایدار نه تنها مناطق ساحلی، بلکه مناطق دور از ساحل دریای خزر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. سرعت باد در نزدیکی ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه و در مناطق دورتر از ساحل تا ۱۵ متر بر ثانیه پیشبینی میشود.
این افزایش سرعت باد، منجر به شکلگیری امواج با ارتفاع ۱.۸ تا ۲.۹ متر در مناطق ساحلی و امواج ۲.۵ تا ۴ متری در مناطق فراساحل خواهد شد که به وضوح برای هرگونه فعالیت دریایی خطرناک و نامناسب است. این ممنوعیت شامل تمامی فعالیتها از جمله تردد قایقها، شناورهای تفریحی و صیادی، عملیات ورود و خروج شناورها به بنادر، فرآیندهای تخلیه و بارگیری کالا، و حتی فعالیتهای مربوط به شناورهای بزرگ و سازههای دریایی میشود.
علاوه بر این، احتمال آسیب دیدن تورهای صیادی و وارد شدن صدمه به ماهیان موجود در قفسهای پرورش ماهی نیز به عنوان یکی از پیامدهای این شرایط جوی ناپایدار پیشبینی شده است. سازمان هواشناسی مازندران با تاکید بر لزوم رعایت کامل این هشدار، از تمامی فعالان دریایی و ساکنان مناطق ساحلی خواست تا تمهیدات لازم را برای حفظ ایمنی خود و جلوگیری از بروز خسارتهای احتمالی اتخاذ کنند.
این سازمان همچنین به طور مداوم وضعیت جوی را رصد کرده و در صورت تغییر شرایط، اطلاعرسانیهای لازم را انجام خواهد داد.
همچنین، اخبار مربوط به افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج در سایر مناطق دریایی کشور نیز گزارش شده است که نشاندهنده گسترش این سامانه ناپایدار جوی در سطح کشور است.
با توجه به شرایط جوی نامساعد و هشدارهای صادر شده، توصیه میشود که شهروندان از سفرهای غیرضروری به مناطق ساحلی خودداری کنند و در صورت اجبار به سفر، تمام نکات ایمنی را رعایت کنند. همچنین، فعالان دریایی نیز باید به طور کامل از انجام هرگونه فعالیت دریایی خودداری کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
سازمان هواشناسی مازندران با همکاری سایر نهادهای مسئول، تمام تلاش خود را برای مدیریت بحران و کاهش خسارات احتمالی به کار خواهد بست
هواشناسی دریای خزر وزش باد ارتفاع امواج ممنوعیت فعالیت دریایی