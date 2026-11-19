قانون جدید خدمات دولتی در جمهوری آذربایجان ورود روحانیون را به دستگاه اجرایی ممنوع کرده و اخراج آنان را در صورت تغییر وضعیت پیش‌بینی می‌کند.

قانون جدید خدمات دولتی در جمهوری آذربایجان با هدف جدایی نهاد روحانیت از ساختار اداری کشور تصویب شده است. بر اساس این مقررات، روحانیون دیگر حق تصدی سمت‌های دولتی را نخواهند داشت و اگر فردی در حین خدمت به مقام روحانیت نائل آید، استخدام وی در بخش دولتی خاتمه می‌یابد.

جزئیات قانون جدید خدمات دولتی و روحانیون

در ماده ۲۰.۲ قانون جدید خدمات دولتی جمهوری آذربایجان، فهرست دقیقی از افرادی که از اشتغال در مشاغل دولتی منع شده‌اند، ارائه گردیده است. این فهرست شامل موارد متعددی می‌شود، اما حضور روحانیون به صورت صریح و جداگانه در این بند ذکر شده است. علاوه بر روحانیون، افرادی که تابعیت کشور دیگری را پذیرفته‌اند یا تعهداتی در برابر دولت دیگر دارند، نیز در این لیست قرار دارند.

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سایر گروه‌های منع‌شده شامل کسانی است که به سن ۶۵ سالگی رسیده‌اند (با برخی استثناها) و افرادی که سابقه محکومیت کیفری آن‌ها هنوز پاک یا لغو نشده است. این محدودیت‌ها نشان‌دهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد شفافیت و رفع تعارض منافع در بدنه اجرایی کشور است و تمامی دسته‌های مذکور به طور کامل از تصدی مناصب اداری باز مانده‌اند.

سازوکار استعلام و فرآیند استخدام روحانیون

برای اطمینان از عدم اشتغال روحانیون در دستگاه‌های دولتی، سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است. در فرآیند استخدام، از طریق "سامانه اطلاعات دولت الکترونیکی" استعلام لازم از نهاد مربوطه ارسال می‌شود. این استعلام باید ظرف هفت روز کاری پاسخ داده شود تا وضعیت دینی متقاضی تایید یا رد گردد.

علاوه بر استعلام سامانه‌ای، در فرم درخواست برای شرکت در مصاحبه‌های استخدامی، از نامزد به طور مستقیم پرسیده می‌شود که آیا ایشان روحانی هستند یا خیر. این پرسش مستقیم بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تکمیل پرونده استخدامی محسوب می‌شود و پنهان‌کاری در این مورد منجر به خروج نامزد از چرخه استخدام خواهد شد.

پیامدهای روحانی شدن کارکنان دولت در دوران خدمت

اگر کارمندی که هم‌اکنون در بخش دولتی فعالیت می‌کند، در آینده به مقام روحانیت نائل شود، طبق ماده ۴۱.۱.۱۵ قانون جدید خدمات دولتی، خدمت او در دستگاه دولتی به پایان خواهد رسید. این محدودیت تنها شامل متقاضیان جدید نیست، بلکه تمامی کارکنان حاضر در سیستم نیز تحت پوشش این حکم قرار می‌گیرند و نمی‌توانند در سمت خود باقی بمانند.

همچنین بر اساس ماده ۵۶ این قانون، اگر فردی که در فهرست ذخیره استخدامی دولت قرار دارد روحانی شود، نام وی بلافاصله از این فهرست حذف خواهد شد. این مکانیزم تضمین می‌کند که هیچ فردی با سمت روحانیت در زنجیره جانشینی یا لیست‌های انتظار برای انتصاب‌های اداری حضور نخواهد داشت و تمامی مراحل استخدام با دقت پایش می‌شود.

تفاوت اعتقاد دینی و تصدی سمت‌های دولتی

قانون جدید میان "داشتن باور دینی" و "داشتن سمت روحانیت" تفاوت قائل می‌شود. بر اساس ماده ۲۰.۱، شهروندان جمهوری آذربایجان صرف‌نظر از دین و مذهب خود، حق تصدی مشاغل دولتی را دارند، مشروط بر اینکه سایر شرایط قانونی را دارا باشند. بنابراین، دینداری به خودی خود مانع اشتغال نیست، اما ایفای نقش رسمی به عنوان روحانی ممنوع است.

قانون استفاده از موقعیت شغلی برای تبلیغ دین را برای کارمندان دولت کاملاً ممنوع کرده است. همچنین مراسم دینی در نهادهای دولتی نباید جنبه رسمی پیدا کنند. با این حال، در متن قانون مشخص نشده است که منظور از این ممنوعیت دقیقا کدام مراسم دینی است و ابهاماتی در مورد محدوده اجرای این بند وجود دارد که ممکن است در آینده نیاز به تفسیرهای بیشتر داشته باشد.