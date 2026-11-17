پلیس برلین با بازرسی ۲۸ مکان، انجمن اسلامی الارشاد و سه تشکل وابسته را به اتهام حمایت مالی و تبلیغاتی از حزب‌الله لبنان ممنوع و منحل کرد.

مقام‌های امنیتی و قضایی ایالت برلین با اعلام ممنوعیت رسمی فعالیت انجمن اسلامی الارشاد و سه تشکل وابسته به آن، دست به یک عملیات گسترده پلیسی زدند. این تصمیم پس از بازرسی‌های دقیق از ۲۸ مکان مختلف مرتبط با این شبکه در سراسر برلین اتخاذ شده است. پلیس آلمان از ساعت شش صبح روز سه‌شنبه ۲۶ آبان، عملیات نظارتی و بازرسی را در مراکز انجمن، اماکن تجاری وابسته و خانه‌های شماری از اعضا و مدیران آغاز کرد.

جزئیات بازرسی پلیس و دستور منحل‌سازی رسمی

اداره امور داخلی برلین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که انجمن الارشاد و سه مجموعه زیرمجموعه آن شامل "القائم"، "الثقلین" و "مرکز آموزشی قلم" به طور کامل ممنوع و منحل شده‌اند. بر اساس این حکم قانونی، انتشار یا نمایش عمومی نشان‌های این مجموعه‌ها در آلمان جرم محسوب شده و تمامی وب‌سایت‌ها و صفحات اینترنتی مرتبط با آن‌ها موظف به حذف فوری محتوا هستند. علاوه بر این، دارایی‌های مالی انجمن به دستور دادستان توقیف شده و هدف اصلی بازرسی‌ها جمع‌آوری ادله بیشتر برای محکومیت‌های آتی و شناسایی اموال پنهان دیگر اعلام شده است.

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یکی از مراکز اصلی مورد هدف این عملیات، مرکز اجتماعات انجمن در خیابان فلوگ‌هافن‌اشتراسه واقع در منطقه نویکلن برلین بود که حضور بیش از ۵۰ مامور پلیس در آن نشان‌دهنده شدت عمل نیروهای انتظامی بود. این اقدام نتیجه همکاری گسترده نهادهای امنیتی و قضایی ایالتی و فدرال آلمان است که ماه‌ها تحت نظارت این شبکه فعالیت می‌کردند. محکومیت‌های قطعی اخیر برخی از مسئولان حزب‌الله در دادگاه‌های آلمان نیز نقش موثری در تسریع این تصمیم و اقدام عملی مقامات برلین ایفا کرد.

اتهامات امنیتی و ارتباط با حزب‌الله لبنان

آیریس اشپرانگر، وزیر امور داخلی ایالت برلین و عضو حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، دلیل این ممنوعیت را مغایرت فعالیت‌های انجمن با اصل تفاهم میان ملت‌ها و قوانین کیفری آلمان دانست. به گفته مقامات برلین، انجمن الارشاد از طریق کانال‌های مالی و تبلیغاتی مستقیم، از حزب‌الله لبنان پشتیبانی کرده است. این تشکل همچنین از مسجد وابسته به خود با نام "مرکز القائم" در منطقه نویکلن و فعالیت‌هایش در حوزه جوانان برای ترویج ایدئولوژی‌های مخالف قانون اساسی آلمان در میان جامعه شیعیان برلین بهره برده است.

روزنامه بیلد در گزارش‌های خود تأیید کرد که انجمن الارشاد متهم است بستری امن برای تبلیغات حزب‌الله در برلین فراهم کرده و حمایت‌های تشکیلاتی از این گروه را بر عهده داشته است. نهادهای امنیتی این کشور از سال‌ها پیش انجمن الارشاد را به دلیل همین ارتباطات نزدیک به این گروه می‌دانستند. پلیس آلمان هنگام اجرای ممنوعیت فعالیت حزب‌الله در سال ۲۰۲۰ نیز محل انجمن در منطقه نویکلن را بازرسی کرده بود، اما این بار پرونده به سمت منحل‌سازی کامل پیش رفته است.

وزارت کشور فدرال آلمان در توضیحات تکمیلی هشدار داده است که حزب‌الله موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و مبارزه مسلحانه علیه این کشور، از جمله با استفاده از روش‌های تروریستی، را "مقاومت مشروع" می‌نامد. این وزارتخانه همچنین تأکید کرده که احتمال برنامه‌ریزی حزب‌الله برای انجام حملات تروریستی علیه اسرائیل یا منافع آن در خارج از خاورمیانه همچنان پابرجا است و هرگونه حمایت از این گروه جرم‌انگاری می‌شود.

واکنش‌ها و پیش‌زمینه‌های سیاسی و دیپلماتیک

اشتفان وه، رییس اتحادیه پلیس برلین (GdP)، این اقدام را گامی ضروری در مقابله با اسلام‌گرایی و یهودستیزی توصیف کرد. او گفت که ایستادگی در برابر افراط‌گرایی مستلزم موضع‌گیری روشن و اقدام عملی فوری از سوی دولت‌هاست. این در حالی است که دولت آلمان در مرداد ۱۴۰۳ پیش‌تر فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را نیز به اتهام تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی و حمایت از حزب‌الله ممنوع کرده بود که نشان‌دهنده روند منسجم‌تری در برخورد با شبکه‌های مرتبط است.

همزمان با تحولات امنیتی در برلین، سرنوشت مناطق تحت اشغال و تضمین‌های امنیتی اوکراین نیز از مسائل حل‌نشده مذاکرات است. زلنسکی در اظهاراتی که ۲۳ آبان منتشر شد، گفت هیات آمریکایی ایده عقب‌نشینی اوکراین از دونباس در ازای عضویت در ناتو را مطرح کرده است. این در حالی است که نشست پنجشنبه ۲۸ آبان با هدف تدوین تضمین‌هایی برای بازداشتن روسیه از حمله دوباره به اوکراین برگزار می‌شود و همراه با سفر رییس‌جمهوری آمریکا به چین، بخشی از یک تلاش دیپلماتیک هماهنگ است.