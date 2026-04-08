معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از ممنوعیت اخذ عوارض به صورت دستی در آزادراههای کشور خبر داد. این تصمیم با هدف کاهش ازدحام، تسهیل عبور و مرور و بهبود رفاه شهروندان اتخاذ شده است. دریافت عوارض از این پس تنها از طریق دوربینها انجام خواهد شد.
میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات جدید، قرار است در روزهای آینده دریافت عوارض به صورت دستی در آزادراه های سراسر کشور متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی افزود: این گام در راستای کاهش تراکم در ایستگاههای عوارضی، روانسازی عبور و مرور و ارتقای رفاه شهروندان برداشته میشود و جزو برنامههای کلیدی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بهتر جریان ترافیک در آزادراههای کشور محسوب میشود. این تصمیم، نشاندهنده تعهد دولت برای بهبود تجربه رانندگی و کاهش زمانهای تلف شده در ترافیک است. معاون ساخت و توسعه آزادراههای کشور ادامه داد: حذف دریافت عوارض به روش سنتی (دستی) همچنین در پیشگیری از تشکیل صفهای طولانی خودروها در ورودیهای آزادراهها و کاهش توقفهای غیرضروری و جابهجاییهای بیمورد شهروندان، نقش بسزایی دارد. اجرای این طرح، علاوه بر کاهش زمان انتظار در ایستگاهها، به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا نیز کمک شایانی خواهد کرد. این اقدام، بخشی از یک برنامه بزرگتر برای هوشمندسازی سیستم حملونقل جادهای کشور است و گامی مهم در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش حملونقل محسوب میشود. در ادامه، دوستی با تأکید بر اهمیت این تصمیم، بیان کرد: بر اساس این مصوبه، روند دریافت عوارض در آزادراهها فقط از طریق دوربینها صورت خواهد گرفت تا ضمن افزایش سرعت عبور و مرور وسایل نقلیه، مدیریت ترافیک با دقت و کارایی بیشتری انجام شود. استفاده از فناوریهای نوین در جمعآوری عوارض، امکان پایش دقیقتر تردد خودروها و تحلیل دادههای ترافیکی را فراهم میکند، که این امر به بهبود برنامهریزی و مدیریت شبکه آزادراهها کمک شایانی خواهد کرد. این سیستم، اطلاعات ارزشمندی را برای تصمیمگیریهای آینده در حوزه حملونقل جادهای فراهم میکند و به برنامهریزان این امکان را میدهد تا با درک بهتری از الگوهای ترافیکی، اقدامات لازم را برای بهینهسازی شبکه آزادراهها انجام دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد: همانند گذشته، دوربینهای نصبشده در آزادراهها طبق روال سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد و فرایند ثبت و پایش تردد خودروها از طریق این سامانهها انجام خواهد شد. این اطمینان به شهروندان داده میشود که با اجرای این طرح، تغییری در نحوه عملکرد دوربینها و میزان دقت آنها ایجاد نخواهد شد. تمامی اطلاعات مربوط به تردد خودروها، با همان دقت و صحت قبلی، جمعآوری و پردازش خواهد شد. این سیستم همچنین امکان شناسایی و پیگیری خودروهای متخلف را فراهم میآورد و به بهبود امنیت جادهها کمک میکند. این اقدام نشاندهنده عزم راسخ وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از فناوریهای نوین و بهبود مستمر خدمات در حوزه حملونقل جادهای است. این رویکرد، در راستای تحقق اهداف کلان دولت برای توسعه زیرساختهای حملونقل و ارتقای سطح رفاه شهروندان در سراسر کشور است
