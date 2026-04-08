Head Topics

ممنوعیت اخذ عوارض دستی در آزادراه‌ها: گامی به سوی تسهیل تردد و کاهش ترافیک

حمل و نقل News

ممنوعیت اخذ عوارض دستی در آزادراه‌ها: گامی به سوی تسهیل تردد و کاهش ترافیک
📆4/8/2026 7:33 PM
📰EtemadOnline
115 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 59%

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از ممنوعیت اخذ عوارض به صورت دستی در آزادراه‌های کشور خبر داد. این تصمیم با هدف کاهش ازدحام، تسهیل عبور و مرور و بهبود رفاه شهروندان اتخاذ شده است. دریافت عوارض از این پس تنها از طریق دوربین‌ها انجام خواهد شد.

میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه ‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات جدید، قرار است در روزهای آینده دریافت عوارض به صورت دستی در آزادراه ‌های سراسر کشور متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی افزود: این گام در راستای کاهش تراکم در ایستگاه‌های عوارضی، روان‌سازی عبور و مرور و ارتقای رفاه شهروندان برداشته می‌شود و جزو برنامه‌های کلیدی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بهتر جریان ترافیک در آزادراه‌های کشور محسوب می‌شود. این تصمیم، نشان‌دهنده تعهد دولت برای بهبود تجربه رانندگی و کاهش زمان‌های تلف شده در ترافیک است. معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های کشور ادامه داد: حذف دریافت عوارض به روش سنتی (دستی) همچنین در پیشگیری از تشکیل صف‌های طولانی خودروها در ورودی‌های آزادراه‌ها و کاهش توقف‌های غیرضروری و جابه‌جایی‌های بی‌مورد شهروندان، نقش بسزایی دارد. اجرای این طرح، علاوه بر کاهش زمان انتظار در ایستگاه‌ها، به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا نیز کمک شایانی خواهد کرد. این اقدام، بخشی از یک برنامه بزرگتر برای هوشمندسازی سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است و گامی مهم در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش حمل‌ونقل محسوب می‌شود. در ادامه، دوستی با تأکید بر اهمیت این تصمیم، بیان کرد: بر اساس این مصوبه، روند دریافت عوارض در آزادراه‌ها فقط از طریق دوربین‌ها صورت خواهد گرفت تا ضمن افزایش سرعت عبور و مرور وسایل نقلیه، مدیریت ترافیک با دقت و کارایی بیشتری انجام شود. استفاده از فناوری‌های نوین در جمع‌آوری عوارض، امکان پایش دقیق‌تر تردد خودروها و تحلیل داده‌های ترافیکی را فراهم می‌کند، که این امر به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت شبکه آزادراه‌ها کمک شایانی خواهد کرد. این سیستم، اطلاعات ارزشمندی را برای تصمیم‌گیری‌های آینده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای فراهم می‌کند و به برنامه‌ریزان این امکان را می‌دهد تا با درک بهتری از الگوهای ترافیکی، اقدامات لازم را برای بهینه‌سازی شبکه آزادراه‌ها انجام دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد: همانند گذشته، دوربین‌های نصب‌شده در آزادراه‌ها طبق روال سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد و فرایند ثبت و پایش تردد خودروها از طریق این سامانه‌ها انجام خواهد شد. این اطمینان به شهروندان داده می‌شود که با اجرای این طرح، تغییری در نحوه عملکرد دوربین‌ها و میزان دقت آن‌ها ایجاد نخواهد شد. تمامی اطلاعات مربوط به تردد خودروها، با همان دقت و صحت قبلی، جمع‌آوری و پردازش خواهد شد. این سیستم همچنین امکان شناسایی و پیگیری خودروهای متخلف را فراهم می‌آورد و به بهبود امنیت جاده‌ها کمک می‌کند. این اقدام نشان‌دهنده عزم راسخ وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از فناوری‌های نوین و بهبود مستمر خدمات در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است. این رویکرد، در راستای تحقق اهداف کلان دولت برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای سطح رفاه شهروندان در سراسر کشور است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

آزادراه عوارض ترافیک وزارت راه و شهرسازی دوربین

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-10 03:31:45