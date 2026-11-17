وزارت داخله برلین فعالیت مؤسسه الارشاد و سه نهاد وابسته آن را به اتهام حمایت از حزب‌الله لبنان ممنوع کرد. گزارش کامل تحولات امنیتی آلمان را بخوانید.

وزارت داخله ایالت برلین در آلمان، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان، فعالیت مؤسسه دینی "الارشاد" و سه نهاد وابسته به آن را به رسمیت شناخت و آن‌ها را متوقف کرد. این اقدام امنیتی که با دستور قضایی و عملیات تفتیش گسترده در ۲۸ مکان مختلف انجام شد، به دلیل ارائه حمایت مالی، سازمانی و تبلیغاتی به حزب‌الله لبنان صورت گرفت. با این دستور، دارایی‌های نهادهای مورد نظر توقیف شده و دفاتر آن‌ها به طور کامل تعطیل گردید.

جزئیات عملیات پلیس و تفتیش اماکن

پلیس آلمان همزمان با صدور حکم ممنوعیت، به ۲۸ محلی که گمان می‌رفت مقر تشکیلات یا خانه‌های اعضای مؤسسه باشد، حمله و بازرسی کرد. این عملیات با جستجو در ساختمان‌ها و منازل وابسته به مؤسسه الارشاد همراه بود تا مدارک لازم برای اثبات اتهامات فراهم شود. بر اساس دستور قضایی، این اقدامات بر اساس اطلاعاتی انجام گرفته که نشان می‌دهد این مؤسسه در گذشته از طریق منابع مالی و ساختاری به حزب‌الله کمک می‌کرده است.

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نقش جوانان مسجد قائم در تبلیغات ایدئولوژیک

یکی از موارد کلیدی در این پرونده، بسیج جوانان مسجد قائم در محله نوی‌کلن برلین تحت عناوین "عمل الشباب" و "کشاف المهدی" بود. مقامات امنیتی آلمان اعلام کردند که این گروه‌های جوانی برای انجام اموری که به عنوان "تبلیغ ایدئولوژی برای حزب‌الله لبنان" توصیف شده است، فعال بوده‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که چگونه نهادهای ظاهراً مذهبی می‌توانند در قالب گروه‌های جوانی، ایدئولوژی‌های سیاسی و نظامی را گسترش دهند.

تاریخچه ممنوعیت فعالیت‌های مرتبط با حزب‌الله

پیش از این، در سال ۱۳۹۹، هرگونه فعالیت رسمی حزب‌الله در آلمان ممنوع اعلام شده بود. با این حال، برخی مؤسسات مانند مؤسسه الارشاد با پوشش فعالیت‌های دینی و اجتماعی، به یاری سازمانی و مالی این گروه ادامه می‌دادند. مؤسسه الارشاد در برلین با هدف انجام خدمات مذهبی و اجتماعی برای جامعه شیعه و عرب‌زبانان تأسیس شده بود و مجمع قائم را اداره می‌کرد. اما تحقیقات نشان داد که این مؤسسه فراتر از مرزهای فعالیت‌های مذهبی معمول عمل می‌کرد.

واکنش‌های رسمی مقامات امنیتی و قضایی آلمان

ایریس اشپرانگر، وزیر امور داخله ایالت برلین، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد فعالیت‌های مؤسسه الارشاد با اصل تفاهم بین‌المللی در تضاد است. وی افزود که اهداف و فعالیت‌های این مؤسسه ناقض قوانین جزایی آلمان بوده و به همین دلیل ممنوعیت فعالیت آن لازم است. وزیر داخله برلین همچنین تصریح کرد که انتشار یا استفاده از علائم تجاری این مؤسسه و نهادهای وابسته به آن به صورت عمومی ممنوع شده و وب‌سایت‌های آن‌ها بزودی بسته خواهند شد.

آمار کلی فعالیت‌های امنیتی علیه حزب‌الله در آلمان

سازمان اطلاعات آلمان حدود ۱۳۰۰ نفر را به عنوان اعضای فعال حزب‌الله طبقه‌بندی می‌کند که اکثر آن‌ها هنوز دستگیر یا تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند. از زمان تعیین این گروه به عنوان یک سازمان تروریستی، فعالیت تقریباً هشت مؤسسه مرتبط با آن در آلمان ممنوع شده است. مقامات امنیتی تخمین می‌زنند که حزب‌الله حدود ۳۰ مرکز فعالیت در آلمان دارد که بخش عمده‌ای از آن‌ها هنوز شناسایی یا تعطیل نشده‌اند. این تصمیمات امنیتی پس از همکاری میان سازمان‌های امنیتی، دادستان‌های عمومی و مقامات فدرال در سراسر آلمان و با توجه به محکومیت‌های اخیر افراد مرتبط با حزب‌الله در دیگر نقاط این کشور اتخاذ شده است.