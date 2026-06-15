نخست‌وزیر بریتانیا از ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی خبر داد و تدابیر جدیدی برای پلتفرم‌های بازی آنلاین و پخش زنده اعلام کرد. این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی از سوی شرکت‌های فناوری و کارشناسان همراه شده است.

کی‌یر استارمر ، نخست‌وزیر بریتانیا ، اعلام کرد دولت این کشور قصد دارد استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کند. وی این اقدام را گامی ضروری برای حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های فضای آنلاین توصیف کرد و گفت والدین امروزه با چالش‌های بی‌سابقه‌ای برای حفظ امنیت فرزندان خود مواجه هستند.

استارمر تأکید کرد بریتانیا در این زمینه از سایر کشورها پیشی خواهد گرفت و علاوه بر ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی، محدودیت‌های جدیدی برای پلتفرم‌های بازی آنلاین و پخش زنده اعمال خواهد کرد. این محدودیت‌ها شامل جلوگیری از اسکرول بی‌نهایت برای کاربران زیر ۱۸ سال و ممنوعیت استفاده از بازی‌های آنلاین در ساعات شب می‌شود. نخست‌وزیر بریتانیا همچنین از برنامه‌هایی برای مسدود کردن امکان پخش زنده و ارتباط افراد ناشناس با کودکان خبر داد.

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که استرالیا به عنوان نخستین کشور جهان، قانون مشابهی را تصویب کرده است، اما بریتانیا قصد دارد گام‌های فراتری در این زمینه بردارد. بر اساس اعلام دولت بریتانیا، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، اسنپ‌چت، تیک‌تاک، یوتیوب، فیسبوک و ایکس را شامل می‌شود. با این حال، پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و سیگنال از این قاعده مستثنی هستند.

شرکت‌های فعال در حوزه شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این طرح هشدار داده‌اند که ممنوعیت سراسری ممکن است نوجوانان را به سمت پلتفرم‌های پرخطرتر سوق دهد. یوتیوب اعلام کرد بیش از یک دهه است که روی توسعه تجربه‌های متناسب با سن کاربران سرمایه‌گذاری کرده و لایه‌های حفاظتی برای نوجوانان ایجاد کرده است. اسنپ‌چت نیز خواستار بازنگری در دامنه ممنوعیت شد و تأکید کرد این تصمیم نوجوانان را از ارتباط خصوصی با دوستان و خانواده محروم می‌کند.

متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، با اشاره به تجربه استرالیا هشدار داد که این محدودیت‌ها ممکن است نوجوانان را به استفاده از جایگزین‌های فاقد نظارت قانونی و ابزارهای ایمنی سوق دهد. نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد اجرای این ممنوعیت احتمالاً از بهار سال آینده آغاز خواهد شد و بر اساس قوانین موجود و مقررات جدیدی که تا پایان سال جاری تدوین می‌شوند، صورت می‌گیرد.

برای اجرای این طرح، گسترش سازوکارهای احراز هویت سنی برای تمامی کاربران ضروری است؛ رویکردی که نهاد ناظر ارتباطات بریتانیا (آفکام) پیش‌تر برای وب‌سایت‌های پورنوگرافی به کار گرفته است. در همین حال، برخی کارشناسان نسبت به اثربخشی این ممنوعیت تردید دارند. ایمی اوربن، پژوهشگر دانشگاه کمبریج، گفت محدودیت‌های مشابه در استرالیا هنوز به طور کامل اجرایی نشده و اکثر نوجوانان همچنان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

با این حال، او معتقد است چنین سیاستی می‌تواند نگرش عمومی را تغییر دهد و استفاده از شبکه‌های اجتماعی را در میان کودکان و نوجوانان به رفتاری کمتر پذیرفته‌شده تبدیل کند. دولت بریتانیا همچنین اقداماتی را برای جلوگیری از انتشار تصاویر برهنه‌ای که کودکان با تلفن‌های همراه خود ثبت می‌کنند، در دستور کار قرار داده است





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