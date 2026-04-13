سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء اعلام کرد که عبور شناورهای وابسته به دشمن از تنگه هرمز ممنوع است و ایران به تامین امنیت آب‌های سرزمینی خود با قاطعیت ادامه می‌دهد. وی همچنین محدودیت‌های آمریکا در آب‌های بین‌المللی را غیرقانونی خواند و بر لزوم همکاری‌های منطقه‌ای برای حفظ امنیت دریایی تاکید کرد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء اعلام کرد که عبور شناورهای دشمن از تنگه هرمز ممنوع است و سایر شناورها نیز در صورت رعایت ضوابط نیروهای مسلح ایران امکان عبور خواهند داشت. ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با تاکید بر اینکه دفاع از کشور وظیفه نیروهای مسلح است، اعلام کرد: تامین امنیت در آب‌های سرزمینی ایران توسط نیروهای مسلح با قاطعیت ادامه خواهد داشت و همان‌گونه که پیش‌تر اعلام شده، شناورهای وابسته به دشمن اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.

سایر شناورها نیز در صورت رعایت ضوابط نیروهای مسلح ایران امکان عبور خواهند داشت. ذوالفقاری همچنین با اشاره به تداوم تهدیدها علیه امنیت ملی ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حتی پس از پایان جنگ نیز با قاطعیت سازوکاری دائمی برای کنترل تنگه هرمز اعمال خواهد کرد. وی در ادامه، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا بر تردد دریایی در آب‌های بین‌المللی را اقدامی غیرقانونی و مصداق دزدی دریایی توصیف کرد. ذوالفقاری افزود: امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه کشورهاست یا برای هیچ‌کس. در صورت تهدید امنیت بنادر جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، هیچ بندری در این مناطق در امان نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان همچنان ادامه دارد و موضوع امنیت دریایی به یکی از مسائل اصلی مورد بحث تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق حاکمیت خود بر تنگه هرمز و آب‌های سرزمینی‌اش تاکید داشته و هرگونه تهدید علیه امنیت ملی خود را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. این موضع‌گیری در راستای سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران در حفظ منافع ملی و تامین امنیت منطقه صورت می‌گیرد. ایران همواره بر این باور است که امنیت در منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود و حضور نیروهای خارجی می‌تواند به تنش‌ها دامن بزند. ذوالفقاری در ادامه سخنان خود، به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در حفظ امنیت دریایی اشاره کرد و بر لزوم گفت‌وگو و تعامل سازنده میان کشورهای منطقه تاکید نمود. وی افزود: ایران آماده است با تمامی کشورهای منطقه برای حفظ امنیت و ثبات در خلیج فارس و دریای عمان همکاری کند. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای حفظ امنیت دریایی در منطقه و مقابله با هرگونه تهدید است. از سوی دیگر، این موضع‌گیری می‌تواند پیامی به کشورهای خارجی باشد مبنی بر اینکه ایران در دفاع از منافع ملی خود مصمم است و به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد امنیت منطقه توسط نیروهای خارجی به خطر بیفتد. این اعلامیه همچنین در شرایطی صادر می‌شود که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همچنان ادامه دارد و ایران با چالش‌های اقتصادی و امنیتی متعددی روبرو است. این شرایط باعث شده است تا ایران به تقویت توان دفاعی خود و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از منافع ملی خود در آب‌های سرزمینی و بین‌المللی بپردازد. اقدامات ایران در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن، همواره با دقت توسط نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف مورد رصد قرار می‌گیرد و هرگونه تنش در این منطقه، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تجارت جهانی و امنیت بین‌المللی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حفظ امنیت و ثبات در منطقه، همواره تلاش کرده است تا از بروز هرگونه درگیری و تنش جلوگیری کند و با اتخاذ رویکردی دیپلماتیک، به حل اختلافات با کشورهای همسایه بپردازد. با این حال، ایران همواره آماده است تا از منافع ملی خود دفاع کند و در صورت لزوم، با قاطعیت به هرگونه تهدید پاسخ دهد. نیروهای مسلح ایران، با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و آموزش‌های تخصصی، همواره در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید در آب‌های سرزمینی و بین‌المللی قرار دارند و امنیت منطقه را تضمین می‌کنند. این اقدامات، در راستای حفظ امنیت و ثبات در منطقه و همچنین دفاع از منافع ملی ایران صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی خود است





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز امنیت دریایی ایران خلیج فارس دریای عمان

United States Latest News, United States Headlines